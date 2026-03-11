Долгое ожидание заканчивается: 160 тысяч жителей района наконец дождутся своей станции метро

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Гольяново" — новой конечной Арбатско-Покровской линии метро. Работы стартовали 1 ноября прошлого года на участке длиной 2,6 километра от "Щелковской". Готовность комплекса мэр оценил в 9,6 процента. Завершить станцию планируют в 2028 году. Район Гольяново с 160 тысячами жителей вот-вот получит свою подземку после долгого ожидания.

Строительство в действии

Сергей Собянин лично проверил площадку станции. Глава города отметил масштаб района и усилия по его обустройству: реконструировали поликлиники, школы, дороги, скверы и дворы. "Гольяново — большой район, 160 тысяч жителей", — сказал мэр. Строят станцию по просьбам самих москвичей.

С 1963 года восточной конечной синей ветки служила "Щелковская". Теперь участок до Гольяново продлевают на 2,6 километра. Собянин дал старт работам год назад, и они идут полным ходом: возводят ограждающие конструкции, роют котлован, заливают первые монолиты.

Тоннели между станциями — в разной стадии. Левый перегон прошли уже больше чем наполовину, правый — на 6 процентов. Такие темпы обещают уложиться в график до 2028 года. Мэр включил этот проект в приоритеты рядом с Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линиями.

"Метро радикально меняет облик окраинных районов вроде Гольяново. Оно разгружает наземный транспорт и открывает новые маршруты для жителей. Инфраструктура здесь сочетается с обновлением школ и поликлиник, что повышает удобство жизни. Завершение в 2028 году станет важным шагом для востока столицы." Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Архитектура и сервис

Станцию разместят вдоль Уссурийской улицы у Сахалинской и Хабаровской. Платформа островного типа с двумя подземными вестибюлями по бокам проезжей части. Проект учитывает близость научного объединения по навигации космических аппаратов.

Дизайн вдохновлен космосом: металлические панели в футуристическом стиле. Пассажиров ждут понятная навигация, свежие турникеты и автоматы по продаже билетов — все московской сборки. Такие детали сделают станцию удобной с первого дня.

Островная платформа упростит пересадки и поток. Два выхода обеспечат быстрый выход на поверхность. Футуристический вид подчеркнет научный дух района.

Плюсы для жителей

Эксперты прогнозируют 30 тысяч пассажиров в сутки на "Гольяново". Район наконец обретет свою станцию в пешей доступности. Поездки сократятся вдвое: до Большой кольцевой — 25 минут вместо 40, до МЦК — 20 вместо 30.

"Щелковская" разгрузится почти на треть. Жители сэкономят время и нервы на дорогу. Новый терминал закроет пробел в сети метро Москвы.

Гольяново входит в число последних районов без подземки. За 15 лет столица обросла сотнями станций, и теперь очередь дошла сюда. Это изменит ритм жизни 160 тысяч человек.