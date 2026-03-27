Эффект заброшенного молла: инвесторы боятся вкладывать миллиарды в стареющие здания столицы

В Москве более 50% торговых центров требуют проведения масштабной реновации, несмотря на ввод новых площадей. По данным компании NF Group, к началу 2026 года в столице насчитывается значительное число устаревших объектов, чья инфраструктура не отвечает современным рыночным запросам. Лидирующие позиции по количеству нуждающихся в обновлении комплексов занимают Южный и Западный административные округа. Собственники недвижимости сталкиваются с высокими финансовыми расходами, которые могут достигать 200 тысяч рублей за квадратный метр. Специалисты отмечают, что текущие темпы модернизации остаются недостаточными для решения системной проблемы.

Масштабы устаревания инфраструктуры

К началу текущего года аналитики зафиксировали, что около 51% торговых площадей столицы нуждаются в капитальных изменениях. За предшествующие двенадцать месяцев доля таких объектов сократилась на 7 процентных пунктов благодаря вводу 15 новых центров и проведению ремонтных работ в действующих зданиях. Тем не менее, большая часть столичных моллов возводилась более десяти лет назад, из-за чего их внутреннее устройство и внешний облик перестали удовлетворять запросы покупателей.

География распределения устаревших зданий неоднородна и напрямую коррелирует с этапами освоения городских территорий. В Южном и Западном округах сосредоточено по 21 объекту, требующему инвестиций, в Юго-Западном — 20, а в Северо-Западном — 19. Напротив, в Новой Москве и Зеленограде показатели значительно ниже, что эксперты связывают с более поздним сроком начала девелоперской активности в этих районах.

Для развития городской среды важно понимать, какие именно факторы сдерживают обновление существующих площадок. Муниципальные власти и инвесторы часто сталкиваются с необходимостью балансировать между сохранением исторического облика и внедрением современных стандартов комфорта для горожан.

"Проблема стареющего фонда требует комплексного подхода к управлению городским пространством, так как инфраструктура напрямую влияет на качество жизни в районах. Массовое устаревание объектов создает вызовы для всей логистики и экономики округов, снижая инвестиционную привлекательность площадок. Реновация не должна быть точечной; необходим глубокий анализ того, как именно перепрофилирование старых центров может помочь в формировании новых точек притяжения для местных жителей. Только системные решения позволят избежать превращения пустующих моллов в мертвые зоны, не отвечающие современным социально-экономическим нормативам." Управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Финансовые барьеры реновации

Модернизация торговой недвижимости сегодня требует не только косметики, но и глубокой переработки инженерных систем, входных групп и общественных пространств. Расширение досуговых функций и гастрономических зон часто превращается в полноценную реконструкцию, что влечет внушительные расходы. Стоимость таких работ оценивается рынком в диапазоне от 50 до 200 тысяч рублей за квадратный метр.

Значительные капиталовложения становятся главным сдерживающим фактором для владельцев объектов в текущих условиях неустойчивой экономической обстановки. Многие собственники опасаются, что вложенные средства не окупятся в ближайшей перспективе. В результате бизнес отдает предпочтение краткосрочным решениям вместо проектирования долгосрочной стратегии развития.

Отсутствие притока инвестиций в обновление приводит к постепенному деградированию объектов относительно новых конкурентов. В условиях ограниченных бюджетов многие здания консервируют устаревшие планировки, что ограничивает их функциональность. В конечном итоге такие тратты на реконструкцию вынуждают собственников консервировать состояние недвижимости, ожидая более благоприятных рыночных условий.

Влияние на рынок и арендаторов

Современные арендаторы предъявляют повышенные требования к качеству инженерных систем и логистике объектов. Устаревшие комплексы, не способные обеспечить необходимый уровень сервиса, стремительно теряют клиентскую базу и арендаторов. Это ведет к появлению полупустых пространств, которые негативно сказываются на облике районов и экономической эффективности округов.

Часть владельцев ограничивается минимальными изменениями, надеясь удержать ситуацию на прежнем уровне за счет точечной модернизации. Однако такой подход редко приносит плоды в конкуренции с новыми объектами, предлагающими более качественное пользовательское взаимодействие. Торговые площади становятся все более требовательными к формату наполнения, ориентируясь на впечатления покупателей.

Тенденция показывает, что без масштабных вливаний и пересмотра бизнес-моделей изменить общую картину вряд ли удастся. Большинство устаревших объектов продолжают нуждаться в полноценной реновации, которую собственники не могут или не хотят финансировать. Ситуация на рынке остается сложной, а разрыв между современными центрами и объектами прошлого десятилетия продолжает увеличиваться.