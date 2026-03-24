Женщина рассматривает одежду
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 13:24

Шопинг берет реванш: накопленный за холодные месяцы спрос выплеснулся на витрины Москвы

В первой половине марта текущего года посещаемость столичных торговых центров увеличилась на 11% относительно февральских показателей. Данные аналитики Focus Technologies свидетельствуют о возвращении трафика к значениям аналогичного периода 2025 года. Показатель Mall Index по Москве оказался лишь на 1% ниже прошлогоднего уровня, что демонстрирует более устойчивую динамику по сравнению с общероссийской статистикой, где отставание составляет 2%. Рост посещаемости зафиксирован экспертами как закономерный выход из "низкого сезона" и реализация отложенного спроса.

Сезонная динамика и факторы роста

Статистические показатели первой половины марта полностью укладываются в привычную модель поведения потребителей. Традиционно февраль и вторая половина января считаются периодами затишья в ритейле, после чего весной наблюдается естественное восстановление активности покупателей. Рыночные инструменты подтверждают, что текущий подъем на 11% стал логичным следствием завершения зимнего цикла.

Анализ показывает, что московский рынок восстанавливается значительно динамичнее, чем регионы. В то время как по России Mall Index просел на 2% в годовом выражении, в столице этот разрыв удалось сократить до 1%. Стабильность этих цифр говорит о высокой адаптивности городского потребления к макроэкономическим условиям.

Влияние погоды и праздников

Помимо цикличности, на трафик ощутимо повлияли погодные условия текущей зимы. Перепады температур и обильные осадки в предыдущие месяцы выступили сдерживающим фактором, из-за чего часть походов за покупками была перенесена на более благоприятный период.

Основной импульс к росту в марте обеспечили календарные события, прежде всего неделя празднования 8 марта. Этот период традиционно создает пиковую нагрузку на торговые площадки, трансформируя накопленный спрос в фактические визиты. Событийный фактор в начале весны перекрыл собой негативное влияние зимней нестабильности.

"Статистика соответствует типичной сезонной модели: вторая половина января и февраль традиционно являются "низким сезоном", тогда как с началом весны трафик постепенно восстанавливается. В 2026 году дополнительное влияние оказали погодные условия. Аномально неблагоприятная погода зимой — в том числе осадки и температурные колебания — сдерживала посещаемость и усиливала отложенный спрос, который частично реализовался уже в марте. При этом важно учитывать, что рост посещаемости в начале весны носит не столько линейный, сколько событийный характер. Он во многом связан с календарными факторами — в первую очередь с периодом гендерных праздников, который традиционно формирует один из наиболее выраженных пиков трафика в офлайн-сегменте".

Руководитель направления исследований и консалтинга Дмитрий Корнилов

Изменение потребительских предпочтений

Внутридневная структура потока посетителей остается крайне устойчивой, что подтверждает неизменность покупательских паттернов. Москвичи предпочитают посещать торговые центры вечером в будние дни, тогда как выходные дни стабильно делят этот трафик между дневным и вечерним временем.

В последние годы аналитики фиксируют усиление именно вечернего спроса. Покупатели все чаще интегрируют в один визит несколько моделей поведения: шопинг, обеды или ужины в ресторанах и развлекательные активности. Такая комплексная эксплуатация пространства торгового центра становится базовым драйвером для удержания трафика в будущем.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

