Вторая жизнь старых стен: капитальное обновление домов превращает обычное жильё в ценный актив

В московских дворах, где дождь барабанит по свежим фасадам, а запах свежей краски смешивается с ароматом мокрого асфальта, тысячи домов обретают вторую жизнь. Но за блеском обновленных крыш и подъездов скрываются тонкости, которые могут обернуться неожиданными расходами для жильцов. Представьте: вы платите взносы годами, а потом обнаруживаете, что фундамент требует срочного вмешательства, и счета растут.

Программа капремонта в столице — это не просто косметика, а системный подход к сохранению жилого фонда. С 2015 года она охватила свыше 30 тысяч зданий площадью более 320 миллионов квадратных метров, с планами на обновление 420 тысяч инженерных систем и замену 117 тысяч лифтов. Исключены только аварийные дома, объекты реновации и мелкие строения с менее трех квартир. Это масштаб, где каждый этап — от обследования до финальной отделки — влияет на стоимость квадратного метра и комфорт проживания.

"Масштаб московской программы уникален: ежегодно обновляются сотни домов, включая инженерные коммуникации и фасады. Главное — точное обследование на старте, чтобы избежать перерасхода средств и согласовать фронт работ с жильцами". строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

Программа капремонта в Москве

Запущенная в 2015 году и рассчитанная до 2044-го, эта инициатива охватывает весь жилой фонд столицы, кроме аварийных объектов и реновации. Фонд капремонта ежегодно проводит обследование: оценивают износ коммуникаций, фасадов, крыш и фундамента. Это как инвестиционный аудит — определяет реальные риски и минимизирует будущие траты. По оценкам, обновят 420 тысяч систем и 117 тысяч лифтов, что напрямую влияет на ликвидность квартир: свежий дом продается на 10-15% дороже.

Собственники платят взносы, формируя региональный фонд, откуда и выделяются средства. Важно: перед стартом работ проводится собрание, где голосуют за приоритеты. Это снижает конфликты и повышает качество результата, особенно если учесть, что новые стандарты отделки теперь защищают от дефектов.

Виды работ по программе

В перечень входит около 15 позиций: от ремонта фасадов, крыш и подвалов до замены инженерных сетей — водоснабжения, отопления, канализации, газо- и электроснабжения. Обновляют мусоропроводы, вентиляцию, окна в общих зонах, входные двери, освещение и почтовые ящики в подъездах. Стены красят, полы меняют, лестницы укрепляют. Каждый этап начинается с техобследования, чтобы не тратить лишнего: например, если фундамент цел, фокус на коммуникациях.

Практика показывает: игнор чердаков или подвалов приводит к протечкам, а своевременная замена лифтов окупается за 5-7 лет за счет снижения аварийности. Связанные лайфхаки, как уход за окнами, продлевают жизнь обновленным элементам, минимизируя допрасходы.

"При ремонте подъездов акцент на долговечные покрытия и освещение — это не косметика, а инвестиция в безопасность. Собственники могут влиять на выбор материалов, если укладываются в бюджет". строитель, эксперт по строительным и отделочным работам Артём Кожин

Особенности ремонта в домах-памятниках

Дома-объекты культурного наследия (ОКН) входят в программу, но требуют реставрации: лепнина, исторические окна, перила, метлахская плитка охраняются паспортами. Здесь привлекают реставраторов и архитекторов, используют аутентичные материалы по архивам. Время и бюджет растут на 30-50%, зато сохраняется уникальность, повышающая ценность недвижимости в центре.

Пример: вместо замены — бережная чистка фасадов, что предотвращает эрозию. Это учитывает ошибки косметического ремонта и продлевает срок службы.

Роль собственников в процессе

Жильцы на ОСС знакомятся с проектом, предлагают дополнения из утвержденного списка — цвет стен, модели светильников. Подрядчик учитывает, если есть техника и средства. Право контроля: фотофиксация, жалобы в Фонд. Активность окупается: дом с учетом пожеланий комфортнее и дороже в продаже.

Связь с бытом: обновленные коммуникации снижают риски, как в уходе за техникой.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Кто платит за капремонт? Взносы собственников в региональный фонд — около 20 руб./кв.м в месяц.

Взносы собственников в региональный фонд — около 20 руб./кв.м в месяц. Можно ли выбрать подрядчика? Нет, конкурс от Фонда, но жильцы голосуют за объем работ.

Нет, конкурс от Фонда, но жильцы голосуют за объем работ. Что если дом в реновации? Исключен, снос по отдельной программе.

Исключен, снос по отдельной программе. Как отслеживать работы? Через личный кабинет на сайте Фонда и ОСС.

