За снос гаража в Москве дают до 629 тысяч рублей, но выплатят не всем

В Москве в 2026 году гаражи могут снести из-за проектов комплексного развития территорий и признания построек самовольными. Единый список таких объектов в открытом доступе не публикуют. Проверять адрес приходится по картам, документам и уведомлениям.

Как проверить гараж на снос

Информацию о планах сноса собирают по мере подготовки градостроительных проектов. Полный перечень гаражей на 2026 год в открытом доступе не размещён.

Проверку начинают с сайта программы комплексного развития территорий. На главной странице есть карта с проектами и объектами под снос, а в разделе "Новости" и в разделе "Проекты" можно искать адреса по районам. Полезен и портал московской мэрии, где публикуют документы и сообщения о градостроительных изменениях.

Ещё два источника — администрация района и портал госзакупок. В управе или префектуре должны ответить, попадает ли территория кооператива в планы развития. На zakupki. gov.ru заранее появляются тендеры на демонтаж, их ищут по кадастровому номеру или словам "демонтаж гаражей".

Первым обычно узнаёт правление ГСК. Уведомление может прийти председателю кооператива, появиться на гаражах или в открытых сообщениях администрации. Если гараж стоит рядом с трассой, развязкой, парком или зоной новой застройки, риск выше.

Какая компенсация положена

Размер выплаты в Москве зависит от того, из чего построен гараж, и от статуса земли. Для капитального бокса максимальная сумма в 2026 году составляет 629 000 рублей, если стены сделаны из кирпича, камня, железобетона, пеноблоков, шлакоблоков, керамзитоблоков или газоблоков.

Если гараж собран из металлических или профилированных листов, сэндвич-панелей, дерева и других материалов, верхний предел — 325 000 рублей. За некапитальную "ракушку" выплата не положена, потому что такую постройку не считают объектом недвижимости.

Отдельно считают и землю. Если участок находится в собственности владельца, компенсацию дают и за гараж, и за землю. Когда земля принадлежит ГСК или взята в аренду у города, платят только за постройку. По этой же логике действует правило по документам на объект: право собственности надо подтверждать свидетельством, актом передачи или договором купли-продажи.

Если бумаги старые, а гараж построен до 2005 года, лучше пройти гаражную амнистию и получить выписку из ЕГРН. При долевой собственности компенсацию делят по долям. Если доли в документах не указаны, сумму распределяют поровну между владельцами.

"Сумма выплаты за снос гаража упирается в два вопроса: что именно построено и кому принадлежит земля. Если объект оформлен слабо или участок не закреплён за владельцем, спор обычно начинается именно с этого. Поэтому документы на гараж и землю лучше проверить заранее, до уведомления о сносе. Иначе можно потерять время, которое потом уже не вернуть". эксперт по вопросам регионального управления и местного самоуправления Дмитрий Корнилов

Как получить выплату и что делать при сносе без предупреждения

После уведомления у владельца есть 30 рабочих дней, чтобы подать заявление на компенсацию в префектуру административного округа. Само уведомление должны вручить не меньше чем за 20 рабочих дней до начала работ, а передать его могут через председателя ГСК, публикацию в СМИ или на сайте муниципалитета.

Потом префектура за пять дней формирует список получателей, готовит соглашения и акты об освобождении. Эти документы надо подписать. Если сумма кажется заниженной, её можно оспорить в суде. Выплату перечисляют в течение 30 рабочих дней после подписания акта, если в соглашении не прописан другой срок.

Если гараж снесли молча, порядок другой. Нужно зафиксировать факт демонтажа на фото или видео, проверить, не было ли уведомлений, и запросить разъяснения в префектуре и Департаменте городского имущества. После этого можно подать жалобу в правоохранительные органы по статье 330 УК РФ и требовать убытки через суд. Подробнее о том, как работает процедура фиксации ущерба, тоже лучше думать сразу, пока следы сноса не исчезли.

Снос гаражей в столице регулируют Гражданский кодекс, статья 281 о возмещении за изымаемый участок, постановление правительства Москвы №63-ПП от 09.03.2011 и статья 222 ГК РФ о самовольной постройке. Если объект зарегистрирован в ЕГРН или признан судом, снести его как самострой уже нельзя.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам регионального управления и местного самоуправления Андрей Власов

Ответы на популярные вопросы

Как узнать, попал ли гараж в зону сноса?

Проверяют карту программы комплексного развития территорий, портал mos. ru, администрацию района, госзакупки и правление ГСК. Обычно сведения появляются там раньше, чем начинаются работы.

Сколько могут заплатить за гараж?

За капитальный гараж — до 629 000 рублей, за металлический или деревянный — до 325 000 рублей. За некапитальную "ракушку" компенсация не положена.

Когда подавать заявление на выплату?

В течение 30 рабочих дней после получения уведомления о сносе. Перед этим нужно собрать документы на право собственности.

Что делать, если снесли без предупреждения?

Нужно зафиксировать демонтаж, запросить объяснения, обратиться в полицию и затем требовать возмещения убытков через суд.

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