Волны Ла-Манша отдыхают — московская навигация на токе: производство электросудов набрало обороты

В Нагатинском Затоне на столичной верфи стартовало производство двух новых электросудов, которые пополнят городской речной флот. Проект по созданию экологически чистого водного транспорта реализуется в рамках программы "Москва 1.0". Сборка и сварка корпусов пятого и шестого по счету судов уже идут полным ходом, обеспечивая расширение транспортных мощностей мегаполиса. Работы ведутся по прямому поручению мэра Москвы Сергея Собянина, направленному на развитие инфраструктуры и обновление системы общественного транспорта города.

Масштабирование речного флота

Московская площадка в Нагатинском Затоне стала ключевым узлом для обеспечения города современным электрическим транспортом. Переход на инновационные суда позволяет снизить нагрузку на экологию, используя при этом передовые инженерные разработки. Специалисты верфи проводят полный цикл операций от сварки элементов корпуса до финальной сборки.

Развитие судоходства в черте города требует не только оснащения причалов, но и постоянного увеличения числа единиц флота для поддержания нужного пассажиропотока. С пятым и шестым электросудами возможности регулярных речных маршрутов станут значительно шире, сокращая время ожидания для жителей и гостей столицы. Технологичность судов позволяет интегрировать их в систему оплаты городского транспорта.

"Создание собственного электрофлота в Москве — это стратегическое решение, меняющее подход к развитию водных артерий большого города. Использование электротяги не только уменьшает шум и выбросы, но и показывает эффективность внедрения инноваций в городскую среду. Увеличение количества судов до шестого, а в будущем и восьмого, говорит о планомерном подходе к инфраструктурным задачам. Такие проекты задают новый стандарт мобильности для мегаполисов, где река становится полноценным транспортным коридором", — сказал управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Особенности проекта Москва 1.0

Заместитель мэра столицы Максим Ликсутов подчеркнул, что текущие работы являются частью системного движения в сторону экологизации общественных пространств. Проект "Москва 1.0" ориентирован на создание современных, комфортных и безопасных судов, способных функционировать в различных условиях столичной навигации.

Каждое новое судно проходит строгий контроль качества на всех этапах сборки. Конструкторы делают упор на использование энергоэффективных систем, которые обеспечивают бесперебойную работу двигателей при сохранении заданных скоростных показателей. Такой подход делает речные прогулки и поездки на работу более предсказуемыми и приятными.

Перспективы судостроения

Активность на верфи не закончится на текущем этапе, поскольку в графике обозначены задачи на ближайшее время. Помимо сдачи пятого и шестого судов, городские власти планируют приступить к сборке седьмого и восьмого электросудов уже в течение текущего календарного года.

Постоянный прирост технического парка дает верфям возможность оптимизировать процессы и сокращать сроки подготовки судов к эксплуатации. Отработанные механизмы кооперации и наличие необходимых мощностей в Нагатинском Затоне позволяют ожидать соблюдения всех запланированных графиков расширения парка электрофлота.