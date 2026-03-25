Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сергей Собянин
© www.kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Центральный федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 14:47

Мировой пьедестал покорен: Москва пробилась в тройку лидеров по уровню своей культуры

Москва заняла одну из ведущих позиций в мировом рейтинге по количеству культурных событий и знаковых достопримечательностей, войдя в тройку лидеров. По заявлению мэра Сергея Собянина, за прошедший год столичные культурные площадки посетили 340 миллионов раз. Столь высокие показатели охватили парки, музеи, библиотеки, театры и концертные залы, что позволило городу закрепить статус одного из крупнейших центров мировой культуры. В планах властей на текущий период — запуск новых креативных пространств и развитие уже существующих знаковых территорий.

Рекордные показатели посещаемости

Статистика прошлого года подтвердила рост интереса москвичей и туристов к досуговой инфраструктуре города. Лидерами по количеству визитов стали парки культуры и отдыха, принявшие 282,5 миллиона человек. Библиотеки и культурные центры в сумме посетили 26,3 миллиона горожан, что указывает на востребованность локальных пространств во всех районах.

В музеях и выставочных залах зафиксировано около 19 миллионов посещений, в то время как театры приняли более 5 миллионов зрителей. Концертные программы посетили 2,4 миллиона человек, а количество визитов в столичные цирки составило 0,9 миллиона. Эти цифры суммарно выводят город на новый уровень интеграции культуры в повседневную жизнь.

Масштаб проводимых мероприятий трансформировал городские пространства в единую площадку под открытым небом. Такая доступность форматов позволяет жителям взаимодействовать с искусством в шаговой доступности от дома, поддерживая высокую социальную активность мегаполиса.

Развитие креативных площадок

В текущем году в столице продолжат работу над формированием мощных интеллектуальных и творческих хабов. Центральное место в этом процессе занимает кинозавод "Москино", где создается современный креативный кластер. Объект должен стать базой для производства и демонстрации визуального контента на высоком техническом уровне.

Одновременно готовится к открытию вторая очередь кластера в "Сколково", ориентированная на поддержку инновационных проектов в индустрии развлечений. Эти площадки призваны объединить профессиональное сообщество и создать базу для долгосрочного роста городских культурных инициатив.

"Динамичное развитие городской среды немыслимо без качественного обновления общественных пространств и культурной инфраструктуры. Концентрация ресурсов на создании таких кластеров позволяет интегрировать современные технологии в историческую ткань города. Это создает новые рабочие места и повышает уровень жизни в районах, где размещаются подобные объекты. Устойчивый интерес граждан к посещению парков и библиотек свидетельствует о верном векторе развития муниципальной политики."

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Стратегия культурной интеграции

Развитие знаковых мест столицы остается приоритетом для городских властей, что включает в себя не только новые стройки, но и бережное отношение к наследию. Особое внимание уделяется реставрации объектов религиозного назначения, представляющих высокую культурную ценность.

Календарь событий на текущий год наполнен масштабными фестивалями, среди которых выделяется "Театральный бульвар". Подобные проекты подтверждают курс на активное использование уличных пространств для проведения мероприятий мирового уровня. Город не просто фиксирует статистику, но и задает тренды в организации культурной жизни мегаполисов.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

