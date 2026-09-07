Собственникам жилья запретили указывать одно требование к будущим жильцам в объявлениях

В Москве история с объявлениями "только для славян" дошла до суда и закончилась предсказуемо жестко. Речь идет о трёх публикациях на сайте для поиска соседей по совместной аренде жилья, где прямо указывали, кого готовы видеть в квартире. РИА Новости со ссылкой на материалы дела пишет, что прокуратура увидела в этом ограничение по этническому признаку. Суд с такой логикой согласился и признал объявления запрещёнными к распространению. Для таких случаев правила простые: если человека отсекают не по делу, а по происхождению, это уже не бытовая прихоть, а совсем другая история.

"Если в объявлении прямо указывают ограничение по национальному признаку, это уже выходит за рамки обычного бытового выбора и превращается в дискриминацию. Такие формулировки нельзя считать нейтральными, потому что они сразу отсеивают людей по признаку, который не должен быть поводом для отказа. Для подобных случаев суды обычно смотрят не на форму подачи, а на смысл текста. Здесь смысл был достаточно прямой, поэтому и решение оказалось таким же прямым". Дизайнер интерьеров Елена Маркова

Что решил суд

Истцом по делу выступил прокурор. Он подал иск в защиту прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц. В прокуратуре пометку о происхождении нанимателей в объявлении сочли ограничением по этническому признаку.

Суд признал три объявления запрещёнными к распространению. В них содержалось требование искать жильцов только определённой национальности. После этого публикации внесли в список материалов, которые нельзя распространять.

Сама площадка, где размещались эти тексты, использовалась для поиска соседей по совместной аренде жилья. То есть речь шла не о частном разговоре, а о публичных объявлениях. Именно это и сделало их предметом разбирательства.

Почему это посчитали нарушением

Суд отдельно указал, что идеи об исключительности, превосходстве или неполноценности людей по признаку расы, национальности, социальной принадлежности и другим подобным основаниям относятся к проявлениям экстремизма. В таких формулировках важен не только прямой смысл, но и то, кого они отсекают. Когда в объявлении заранее вычеркивают людей по национальности, это уже не про комфорт соседства.

Подобные тексты обычно выглядят как бытовая попытка выбрать "своих". Но юридически граница проходит довольно быстро. Если в объявлении есть прямой этнический фильтр, оно попадает в зону риска почти без вариантов.

Для публичных объявлений это особенно чувствительно, потому что их видят не только автор и адресат, но и любой пользователь сайта. Здесь уже нельзя спрятаться за формулировку "личные предпочтения". Закон смотрит на то, есть ли дискриминация, а не на то, как мягко её завернули.

Что означает решение для таких объявлений

Теперь три публикации официально вошли в число запрещённых материалов. Это означает, что их распространение дальше недопустимо. Для площадок с объявлениями такой сюжет знаком: модерация может не заметить явный перекос, а потом вопрос уже разбирают в суде.

Для авторов подобных текстов вывод тоже довольно прямой. Если отбор жильцов строится на национальности, религии или другом запрещённом признаке, объявление легко превращается в проблему. И уже неважно, идёт ли речь о комнате, квартире или совместной аренде.

На фоне этой истории особенно заметно, как быстро бытовая формулировка становится юридическим поводом. Один короткий дискриминационный штрих — и текст уходит в список запрещённых. Сайт с объявлениями в таких случаях уже не просто площадка для поиска соседей, а место, где каждое слово может иметь последствия.

"Когда в объявлении появляется жёсткое ограничение по национальности, это сразу бьёт по самому тексту, а не по чьим-то чувствам. Такие формулировки нельзя оставлять без реакции, потому что они создают прямой барьер для части людей. Если речь идёт о публичной площадке, модерация должна отсекать это заранее, а не после суда. Иначе проблема становится уже не бытовой, а правовой". Строитель Михаил Волков

FAQ

Можно ли в объявлении написать, кого ищут в соседи?

Можно описать бытовые условия, график, привычки, формат оплаты. Но фильтр по национальности или расе уже уходит в зону запрета.

Почему прокуратура подала иск?

Прокурор обратился в суд в защиту прав и законных интересов неопределённого круга лиц. Такой механизм используют, когда нарушение касается не одного человека, а всех, кто может столкнуться с подобным объявлением.

Что именно признали запрещённым?

Три объявления с пометкой "только для славян". Суд решил, что их распространение нельзя допускать.

Это касается только сайтов аренды жилья?

Нет, логика решения шире. Если публичный текст содержит дискриминационный отбор по признаку национальности, он может попасть под запрет и в другом месте.

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