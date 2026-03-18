Девушка разговаривает с ИИ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 20:25

Новые горизонты образования: московские колледжи добавляют три ключевых ИТ-направления для студентов

В московских колледжах с началом нового учебного года открываются три дополнительные образовательные программы ИТ-направленности. Об изменениях в процессе подготовки цифровых кадров сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В список специальностей вошли разработка и управление программным обеспечением, техническая эксплуатация систем, а также работа с решениями на базе искусственного интеллекта. В настоящее время в профильных столичных учреждениях обучается порядка 23 тысяч студентов, а набор на ИТ-направления в текущем году вырос на 10 процентов.

Новые горизонты подготовки ИТ-специалистов

Расширение перечня направлений позволяет колледжам точнее отвечать на запросы цифровой экономики. В список дисциплин добавлены крайне востребованные сегодня направления, связанные с сопровождением информационных систем и внедрением технологий искусственного интеллекта. Обновление учебных программ призвано обеспечить студентов актуальными навыками, которые соответствуют текущим требованиям технологических компаний.

За минувший год интерес абитуриентов к информационным технологиям заметно усилился. На первый курс в 2025 году поступили около восьми тысяч человек, что превышает прошлогодние показатели на 10 процентов. Всего в учебных заведениях города по этому профилю доступно уже 12 специальностей, включая разработку игрового контента и квантовые коммуникации.

Москва продолжает укреплять систему среднего профессионального образования, делая ставку на технологическое оснащение аудиторий. Этот этап подготовки позволяет будущим программистам осваивать теорию параллельно с практическим изучением систем виртуальной и дополненной реальности.

Сотрудничество с лидерами рынка

Системный подход к обучению невозможен без участия бизнеса. Сегодня партнерами столичных ИТ-колледжей выступают более 300 ведущих компаний сферы высоких технологий. Такое взаимодействие затрагивает не только создание лабораторных комплексов, но и процесс регулярной переподготовки преподавательского состава.

Представители бизнеса активно участвуют в формировании стандартов оснащения учебных пространств и оценивают уровень подготовки выпускников. По словам Анастасии Раковой, участие компаний позволяет создавать прочную материально-техническую базу, соответствующую реалиям современного производства.

"Интеграция профильных компаний в структуру городского образования дает неоспоримое преимущество для студентов. Это прямая связь между теорией в аудиториях и реальными задачами бизнеса в цифровом секторе экономики. Когда работодатель сам участвует в экзаменационных комиссиях и формирует учебные стандарты, уровень подготовки выпускников значительно возрастает. Важно, что такой подход снимает проблему адаптации молодого специалиста на первом рабочем месте".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Отраслевая интеграция в обучение

Формат обучения меняется под воздействием реальных профессиональных кейсов. Ученики колледжа "ИТ.Москва" уже получили доступ к специализированным программам партнеров, которые охватывают такие важные области, как системное администрирование, анализ больших данных и написание кода на языке Python.

Практико-ориентированный подход включает стажировки и последующее трудоустройство выпускников непосредственно в компаниях-партнерах. Студенты получают возможность решать прикладные задачи, результаты которых фиксируются сертификатами, имеющими вес при дальнейшем поиске работы.

Такой механизм позволяет работодателям формировать кадры под собственные нужды, сокращая временные затраты на обучение новичков. Опыт столичных колледжей демонстрирует эффективность альянса государственного образования и цифровой индустрии, направленного на развитие профессиональных навыков у молодежи.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Асфальт проснулся от спячки с дырами: дорожники Подмосковья объявили масштабную охоту на выбоины вчера в 17:05

Весеннее преображение подмосковных магистралей началось с масштабного обновления полотна и внедрения цифровых методов контроля за состоянием покрытия.

Читать полностью » Третий этаж в подарок: в центре Орла выставили на продажу необычный объект с сюрпризом вчера в 16:59

В самом центре одного из областных городов на продажу выставили необычный объект, предлагающий покупателям больше пространства, чем заявлено в описании.

Читать полностью » Недоступное жилье: как Брянск задержался на последней ступени жилищного строительства вчера в 16:59

Квадратные метры в Брянске стремительно дорожают, а новые предложения исчерпываются: что происходит с рынком.

Читать полностью » Связь Брянска и Москвы крепнет в реанимациях: врачи ведут непрерывную битву за здоровье людей вчера в 16:58

В больницах двух городов остаются десятки пострадавших после массированной атаки. Пока одни идут на поправку, за жизнь других продолжают бороться реаниматологи.

Читать полностью » Юридический фантом крадет доходы: статус многоквартирного дома ставит под удар шесть кафе в центре Владимира вчера в 11:29

Новые правила ограничения продажи алкоголя в заведениях общепита недалеко от жилых домов в Владимире создают парадоксальную ситуацию для бизнеса в историческом центре, где близость необычного здания ставит под вопрос вечернюю работу нескольких популярных мест.

Читать полностью » Морозный затор у амбулатории: очереди за сдачей крови под Ярославлем выявили просчеты в планировании графика вчера в 10:57

Жители поселка Красный Бор Ярославской области возмутились многчасовыми очередями на улице перед амбулаторией, где ожидали сдачи крови по программе ОМС, фото инцидента разошлись в соцсетях и привлекли внимание властей.

Читать полностью » Реки вот-вот взбунтуются: во Владимирской области запасаются едой и водой для десятков рискованных сёл вчера в 10:52

Власти Владимирской области активно готовятся к таянию снегов, усиливая меры для защиты жителей в потенциально изолированных районах от внешнего мира.

Читать полностью » Зерновые поля ловят финансовый ветер: в Ивановской области открыли прием заявок на компенсацию затрат фермерам вчера в 10:46

В Ивановской области аграрии начали подавать заявки на государственную компенсацию затрат по производству и реализации зерновых культур через специализированный портал.

Читать полностью »

Новости
УрФО
Тюмень на уме: как профессиональная приемка новостроек спасает покупателей от скрытых дефектов
УрФО
В Тюмени остановки стали умными и безопасными: как это влияет на жизнь горожан
УрФО
Долговая яма в Кургане расширяется: как невыплаты ставят под угрозу водоснабжение и благоустройство города
УрФО
Когда крыша едет не от радости: коммунальный кошмар жителей Кургана превратился в дело
ЮФО
Бетонные джунгли под замком: новые правила застройки навсегда меняют облик Ростова и Батайска
СФО
Золотая жила Сибири найдена в управлении: промышленный оборот региона показал завидную динамику
ПФО
Междисциплинарный подход как ключ к успеху: форум в Казани выявляет лучшие практики лечения
ПФО
Педагогов освободили от бумажной рутины: как Башкортостан уменьшил отчетность до пяти документов
