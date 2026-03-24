Сергей Собянин
© www.mos.ru by М. Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Андрей Власов Опубликована сегодня в 13:28

Школьная скамья тесна для талантов: в Москве открываются тысячи новых мест для студентов

Власти Москвы приняли решение увеличить число бюджетных мест в городских колледжах на 10 тысяч единиц. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе Форума колледжей Москвы, который прошел в Гостином дворе при участии председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Рост объемов набора связан с высоким спросом на среднее профессиональное образование: за последние несколько лет количество учащихся в столичных профильных учебных заведениях увеличилось почти в полтора раза. Масштабное обновление инфраструктуры и изменение подходов к подготовке кадров позволили поднять престиж обучения рабочим специальностям среди выпускников девятых классов.

Масштабирование системы профессионального образования

Москва сегодня консолидирует усилия для закрытия потребностей городского рынка труда. В структуре среднего профессионального образования города функционируют 167 учреждений, включая подведомственные правительству Москвы, федеральные и частные организации. Общий студенческий контингент превышает 320 тысяч человек, при этом 143 тысячи из них обучаются именно в городских колледжах, показывая общую долю трудоустройства выпускников на уровне 95%.

Статистика последних лет подтверждает тенденцию к росту популярности данных направлений подготовки. За шесть лет аудитория столичных колледжей удвоилась, а динамика последних двух-трех лет показала прирост в 50%. Власти подчеркивают, что этот процесс стал следствием системной работы по модернизации учебных площадок и актуализации образовательных программ под текущие запросы работодателей.

По словам руководства города, создание комфортных условий для поступления позволяет молодежи "бесшовно" переходить из школы в профессиональную среду. Это помогает выпускникам быстрее получать востребованную специальность и высокий уровень дохода, что положительно сказывается на устойчивости всей городской экономики.

Новые правила приема и доступность обучения

Ключевым инструментом для увеличения притока студентов стало участие Москвы в пилотном эксперименте по изменению правил поступления. Начиная с 2025 года, девятиклассникам, выбравшим путь получения профессии, разрешили сдавать только два обязательных государственных экзамена — по русскому языку и математике. Такая мера позволила сформировать более гибкую траекторию развития для подростков.

Результаты оказались существенными: в 2025 году 45% столичных девятиклассников (около 49 тысяч человек) решили продолжить обучение в колледжах. Из этого числа 37 тысяч студентов были зачислены на бюджетные места в городские учреждения. Кроме того, система образования Москвы показала свою привлекательность для регионов: в колледжи поступили около 10 тысяч молодых людей из других субъектов страны.

"Развитие региональной системы среднего профессионального образования невозможно без тесной интеграции с потенциальными работодателями и изменения отношения общества к рабочим профессиям. Успешный опыт столицы по упрощению процедуры поступления и обновлению материально-технической базы становится ориентиром для других субъектов федерации. Когда выпускники видят реальные перспективы трудоустройства и достойной оплаты труда, интерес к обучению закономерно растет. Укрепление кадрового потенциала через такие программы — это фундамент для развития инфраструктуры и стабильности локальных экономик в долгосрочной перспективе."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Инфраструктурные изменения и роль столицы

Форум колледжей Москвы стал масштабной площадкой для презентации достижений в этой сфере. В мероприятии задействованы около 70 учебных заведений, которые проводят мастер-классы и деловые дискуссии для всех желающих. По прогнозам организаторов, посетителями площадок в Гостином дворе станут до 80 тысяч человек, что подтверждает высокий общественный интерес к теме.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что в прошлом среднее профессиональное образование необоснованно теряло позиции в системе координат молодежи. Сегодня столичный регион выступает своеобразным флагманом, который меняет общественное мнение по данному вопросу и создает качественные стандарты, готовые для масштабирования в масштабах всей страны.

Модернизация инфраструктуры остается приоритетным направлением для правительства Москвы. Итогом этой стратегии стало не только увеличение количества бюджетных мест, но и значительное повышение узнаваемости городских колледжей как институтов, гарантирующих реальное трудоустройство.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

