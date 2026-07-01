Архитектурный провал: почему советский эксперимент с круглыми домами обернулся кошмаром для жильцов

В московских домах-кольцах до сих пор слышно то, чего обычно в подъезде не ждёшь: не шаги, а эхо, не разговор, а гул. Летом во дворе может стоять детский крик, который разлетается по всем этажам, а зимой через арки тянет так, будто кто-то оставил дверь нараспашку. Снаружи эти дома выглядят как смелый архитектурный жест, внутри же быстро выясняется, что красивая форма не всегда дружит с бытом. Именно так и вышло с двумя круглыми девятиэтажками в Москве, которые собрали из типовых панелей, но заставили жить по своим правилам.

"Дом, собранный по кругу, может выглядеть эффектно, но жильцы быстро замечают, где такая форма бьёт по повседневной жизни. В квартирах появляется больше сложных углов, мебель уже не встаёт как надо, а шум во дворе разносится сильнее обычного. Если к этому добавить сквозняки, холодные стыки и трудный ремонт, романтика заканчивается очень быстро. Для жилья форма должна работать на человека, а не против него". дизайнер интерьеров Елена Маркова

Как появилась идея круглых домов

После войны страна осталась с тяжёлым жилищным дефицитом. Городам не хватало квартир, люди массово переезжали из деревень, а старый фонд не успевал за этим потоком. Хрущёв ответил просто: массовое строительство пятиэтажек, без лишних украшений и с понятной схемой сборки.

К началу 1970-х Москву уже плотно закрыли панельными кварталами. Но на смену нехватке пришла другая беда — одинаковость. Районы начали напоминать друг друга до последнего подъезда, и архитекторы заговорили о глухой серости застройки. На этом фоне и родилась идея проверить, можно ли дать типовому дому необычную форму без лишних расходов.

Евгений Стамо к тому времени был уже заметной фигурой. Он возглавлял мастерскую №3 Моспроекта-1 и работал над западными районами Москвы — Матвеевским, Очаковым и Аминьевым. Ему нужно было придумать дом, который выделялся бы на фоне панельных кварталов, но при этом оставался бы в пределах стандартной технологии.

Так и появился замысел круглого дома с замкнутым двором. Внутри должны были быть детские площадки, зелень, скамейки, а на первом этаже — магазины, аптека, библиотека и парикмахерская. Идея выглядела почти как советская версия утопии: дом не просто даёт крышу над головой, а собирает людей в одно сообщество.

Как их строили из прямых панелей

Задача была непростой: стандартные панели И-515/9М рассчитаны на прямые стены, а тут нужен был круг. Стамо и инженер Александр Маркелов разрезали окружность на 22 одинаковых прямых участка. Каждый из них повернули на 6 градусов относительно соседнего.

Математика получилась точной, но не дешёвой. Оставшуюся часть кольца закрыли монолитной бетонной вставкой, и именно она стала самой сложной частью проекта. На стыках панелей появлялись щели, их приходилось добирать бетоном, а это уже требовало времени и постоянного контроля.

Из-за такой схемы дом нельзя было собрать потоком, как обычную пятиэтажку. Это была штучная работа, а не конвейер. Первый дом на Нежинской строили больше семи лет, и только в 1972 году он открылся для жильцов.

Потом появился и второй — на Довженко, спустя семь лет. В первом доме было девять этажей, 26 подъездов и 913 квартир. Масштаб впечатлял, но именно масштаб потом и сыграл против проекта.

Что пошло не так после заселения

Первая проблема ударила по слуху. Замкнутый двор не стал тихой зоной, а превратился в огромный отражатель звука. Детский крик гулял по всему кольцу, разговоры во дворе разносились по всем этажам, а вечером жильцам мешала даже обычная компания на скамейке.

Жители вспоминали это без романтики. Один из отзывов о доме на Нежинской звучал так: "Ужасная идея — стадион во дворе. Акустика фантастическая, спать невозможно". Другой человек добавлял: "Днём дети кричат, ночью — молодёжь. Сочувствую тем, у кого окна во двор выходят".

Вторая беда спряталась в самой геометрии. Квартиры внутри круга получили трапециевидные комнаты, без прямых углов и параллельных стен. Стандартный шкаф, диван или кровать туда вставали с трудом, а часть мебели и вовсе приходилось делать на заказ.

Ремонт тоже стал отдельной историей. Полы в таких комнатах выравнивать непросто, обои на скошенные стены клеить тяжело, да и цена работ заметно росла. Один из жильцов жаловался, что за проект пришлось отдать вдвое больше именно из-за формы комнат, а обычный шкаф из мебельного магазина туда просто не встал.

Почему эксперимент свернули

Третья проблема пришла с ветром и холодом. Шесть больших арочных входов создали настоящий туннель, через который зимой продувало двор. Круглая форма увеличила периметр дома, а значит, выросли и теплопотери.

Стыки между панелями, залитые монолитным бетоном, превратились в мостики холода. Внутри некоторых квартир стало темно и сыро, особенно там, где окна смотрели на север или во двор. Жильцы сталкивались с плесенью и включали свет даже днём.

Не помогла и навигация. 26 одинаковых подъездов путали гостей, курьеров и срочные службы. Для обычной повседневной жизни это оказалось тяжёлым неудобством, которое нельзя списать на привычку.

После второго дома в 1979 году стало ясно: больше таких зданий строить не будут. Круглые дома обошлись на 30-40% дороже обычных, заняли слишком много земли и не дали того результата, на который рассчитывали проектировщики. К концу 1970-х ставка уже делалась не на смелые формы, а на простой и дешёвый способ закрыть жилищный вопрос.

"История круглых домов наглядно показывает, что красивый замысел не всегда совпадает с бытовой логикой. Для застройщика важны сроки, цена и повторяемость, а для жильца — тишина, тепло и нормальная мебель у стены. Когда хотя бы один из этих пунктов проваливается, дом начинает раздражать каждый день. Именно поэтому такие эксперименты и остаются экспериментами". строитель Артём Кожин

FAQ

Почему круглые дома не стали массовыми?

Потому что они оказались дороже обычных и плохо подходили для поточного строительства. К тому же жильцы быстро столкнулись с шумом, холодом и неудобной планировкой.

Правда ли, что во дворе было слишком шумно?

Да, замкнутый круг усиливал звук. Крики и разговоры отражались от стен и расходились по всему дому.

Почему квартиры внутри круга были неудобными?

Из-за трапециевидной формы комнат. Мебель туда вставала плохо, а ремонт требовал больше времени и денег.

Сколько таких домов построили в Москве?

В материале речь идёт о двух домах-кольцах — на Нежинской и Довженко.

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