Операции на всех рынках Московской биржи после введения американских санкций начались в соответствии с ранее объявленным регламентом и продолжаются в обычном режиме. Национальный клиринговый центр провёл все необходимые процедуры по урегулированию последствий санкций в соответствии с правилами клиринга, сообщила Мосбиржа.

"В результате принятых мер, денежные средства в иностранной валюте на клиентских расчетных счетах участников торгов не пострадали," — говорится в сообщении.

12 июня OFAC Министерства финансов США ввело санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария, входящих в её группу.

Вскоре после объявления о санкциях Московская биржа сообщила, что с 13 июня торги долларом и евро не будут проводиться. Банк России разъяснил, что сделки с этими валютами будут продолжаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использоваться банковская отчетность и данные от цифровых платформ внебиржевых торгов.

В четверг ЦБ объявил о приостановке торгов гонконгским долларом и переносе времени начала торгов на валютном рынке, рынке драгоценных металлов и срочном рынке на 9:50 по Москве.

Ранее Дмитрий Медведев призвал "максимально вредить" странам, вводящим санкции против России.

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