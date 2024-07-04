Московская биржа планирует ввести специальную маркировку для облигаций, относящихся к сектору устойчивого развития. Как сообщила Елена Курицына, старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти биржи, планируется добавить к тикеру таких ценных бумаг дополнительное буквенное обозначение.

По ее словам, информация о том, что бумага включена в сектор устойчивого развития, доступна на сайте биржи, но в приложениях брокеров эта информация не отображается.

МосБиржа рассматривает два варианта буквенного обозначения для маркировки облигаций устойчивого развития: "E" (environment, "окружающая среда") и "S" (sustainability, "устойчивость").

Об этом Курицына сообщила изданию "Интерфакс" в кулуарах форума.

В настоящее время в секторе устойчивого развития МосБиржи обращаются 34 выпуска облигаций 16 эмитентов на сумму 397,6 млрд рублей.

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