Из-за вчерашних новостей российский рынок утром открылся гэпом (англ. gap - разрыв) вниз, однако отскочил выше 3100 пунктов после обвала в начале торгов. Акции "Московской биржи" утром в четверг упали на 15,8% (до 212,04 рубля за штуку) из-за новостей о введении санкций США против компании.

Министерство финансов США через свое подразделение по контролю за иностранными активами (OFAC) включило Московскую биржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. Одновременно с этим OFAC выдало лицензии американским компаниям, позволяющие прекратить операции с этими организациями до 13 августа. Аналогичный срок установлен для выхода нерезидентов из акций этих компаний.

Московская биржа оперативно объявила о прекращении торгов долларами США, евро и гонконгскими долларами с 13 июня. При этом торги на фондовом и денежном рынках будут проводиться в обычном режиме.

На валютном, рынке драгоценных металлов и срочном рынке торговая сессия в стандартном режиме начинается с 9:50 (с 9:50 до 10:00 - аукцион открытия; с 10:00 - основная сессия).

Ранее Банк России подтвердил, что сделки с долларами и евро будут осуществляться на внебиржевом рынке после приостановки торгов этими валютами на Московской бирже. Для определения официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ будет использовать информацию, полученную от банков и цифровых платформ внебиржевой торговли.

Банк России также заявил, что граждане и компании могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются в безопасности. Выдача средств по вкладам и счетам в долларах США и евро осуществляется в прежнем режиме, установленном Банком России.

Фото: Rafael Matsunaga (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)