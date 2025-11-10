Многодетным — миллион: в Петербурге запускают новую выплату на погашение ипотеки

Многодетные семьи Санкт-Петербурга смогут получить до одного миллиона рублей на погашение ипотечного кредита. Новая мера поддержки объединяет федеральную и региональную программы и направлена на снижение финансовой нагрузки на родителей, воспитывающих трёх и более детей.

Кому положена выплата

Как сообщили в правительстве Петербурга, помощь смогут получить семьи, в которых третий и последующие дети родились с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. Выплата состоит из двух частей:

федеральной — до 450 тысяч рублей;

региональной — до 550 тысяч рублей.

Заявку на получение субсидии можно подать через портал "Госуслуги", а оператором программы выступает компания "ДОМ.РФ". Средний срок рассмотрения заявления и перечисления средств на счёт банка составит до 10 дней. При этом важным условием является то, что ипотечный договор должен быть заключён до 31 декабря 2027 года.

"Запуск этого механизма — продолжение нашей системной работы по созданию максимально комфортных условий для воспитания детей и жизни многодетных семей", — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Поддержка для тысяч семей

По данным Смольного, в городе проживает около 76 тысяч многодетных семей, из которых более 18 тысяч уже воспользовались федеральной выплатой в 450 тысяч рублей. Теперь они смогут дополнительно претендовать на региональную доплату.

"Дополнительная региональная субсидия позволит существенно снизить нагрузку на семейный бюджет и создаст дополнительные условия для роста благополучия многодетных семей", — подчеркнул генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.

Программа направлена не только на финансовую помощь, но и на стимулирование рождаемости, а также обеспечение стабильных условий для жизни молодых родителей в черте мегаполиса.

Проблемы рынка и спрос за городом

Эксперты отмечают, что семейная ипотека остаётся главным драйвером первичного рынка жилья Петербурга. Однако текущие лимиты кредитования — 12 миллионов рублей для столичных регионов — уже не всегда позволяют приобрести просторное жильё в черте города.

Риелтор Дмитрий Уваров поясняет: "Если семья хочет купить трёхкомнатную квартиру по семейной ипотеке, она может рассчитывать максимум на 12 миллионов господдержки и добавить свои три. В итоге выходит около 15 миллионов, а за эти деньги в Петербурге остаются только окраины или локации за КАД".

Из-за этого многие петербургские семьи вынуждены искать жильё в Ленинградской области, где инфраструктура и транспортная доступность уступают городским стандартам.

Тем не менее, новая мера поддержки рассматривается как значительный шаг к улучшению жилищных условий многодетных семей и сохранению их в границах города.