Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Наследство и ипотека
Наследство и ипотека
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 22:25

Многодетным — миллион: в Петербурге запускают новую выплату на погашение ипотеки

Беглов: Многодетные семьи в Петербурге смогут получить до миллиона рублей на ипотеку

Многодетные семьи Санкт-Петербурга смогут получить до одного миллиона рублей на погашение ипотечного кредита. Новая мера поддержки объединяет федеральную и региональную программы и направлена на снижение финансовой нагрузки на родителей, воспитывающих трёх и более детей.

Кому положена выплата

Как сообщили в правительстве Петербурга, помощь смогут получить семьи, в которых третий и последующие дети родились с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. Выплата состоит из двух частей:

  • федеральной — до 450 тысяч рублей;
  • региональной — до 550 тысяч рублей.

Заявку на получение субсидии можно подать через портал "Госуслуги", а оператором программы выступает компания "ДОМ.РФ". Средний срок рассмотрения заявления и перечисления средств на счёт банка составит до 10 дней. При этом важным условием является то, что ипотечный договор должен быть заключён до 31 декабря 2027 года.

"Запуск этого механизма — продолжение нашей системной работы по созданию максимально комфортных условий для воспитания детей и жизни многодетных семей", — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Поддержка для тысяч семей

По данным Смольного, в городе проживает около 76 тысяч многодетных семей, из которых более 18 тысяч уже воспользовались федеральной выплатой в 450 тысяч рублей. Теперь они смогут дополнительно претендовать на региональную доплату.

"Дополнительная региональная субсидия позволит существенно снизить нагрузку на семейный бюджет и создаст дополнительные условия для роста благополучия многодетных семей", — подчеркнул генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.

Программа направлена не только на финансовую помощь, но и на стимулирование рождаемости, а также обеспечение стабильных условий для жизни молодых родителей в черте мегаполиса.

Проблемы рынка и спрос за городом

Эксперты отмечают, что семейная ипотека остаётся главным драйвером первичного рынка жилья Петербурга. Однако текущие лимиты кредитования — 12 миллионов рублей для столичных регионов — уже не всегда позволяют приобрести просторное жильё в черте города.

Риелтор Дмитрий Уваров поясняет: "Если семья хочет купить трёхкомнатную квартиру по семейной ипотеке, она может рассчитывать максимум на 12 миллионов господдержки и добавить свои три. В итоге выходит около 15 миллионов, а за эти деньги в Петербурге остаются только окраины или локации за КАД".

Из-за этого многие петербургские семьи вынуждены искать жильё в Ленинградской области, где инфраструктура и транспортная доступность уступают городским стандартам.

Тем не менее, новая мера поддержки рассматривается как значительный шаг к улучшению жилищных условий многодетных семей и сохранению их в границах города.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новгородские депутаты обсудили с коллегами СЗФО проблемы алкоторговли и капитального ремонта 16.10.2025 в 22:57
Северо-Запад готовит решения: депутаты предложили меры против нелегального алкоголя и лишних расходов

На заседании Парламентской Ассоциации СЗФО депутаты обсудили, как облегчить работу фондов капремонта и ужесточить контроль над алкоторговлей, не ставя под удар бизнес.

Читать полностью » Новый авиамаршрут соединит Санкт-Петербург с Кубой 16.10.2025 в 20:52
Карибская мечта ближе: как россияне смогут напрямую долететь до Кубы

С 2 ноября авиакомпания Conviasa откроет прямой рейс из Петербурга в Варадеро. Новый маршрут дополнит сообщение с Каракасом и усилит интерес к Кубе.

Читать полностью » На северо-западе России треть соискателей старше 50 лет сталкиваются с отказами из-за возраста 12.10.2025 в 23:15
Слишком взрослые для карьеры: россияне 50+ жалуются на возрастную дискриминацию при найме

Каждый третий соискатель старше 50 лет на Северо-Западе России сталкивается с отказом из-за возраста — эксперты обсуждают, как преодолеть барьеры и развить «серебряную экономику».

Читать полностью » 12.09.2025 в 13:09
Huawei в автосборке: смартфоны уже в руках, теперь — автомобили в гаражах

Калининградский «Автотор» может начать выпуск китайских гибридов Seres Aito — впервые на рынке России. Завод уже закупает масла для моделей M5, M7 и M9.

Читать полностью » В России предлагают запретить электросамокаты рядом со школами и детскими садами 10.09.2025 в 18:53
Вблизи школ и поликлиник — ни колёс: новые ограничения могут изменить города

В России предложили запретить движение и парковку электросамокатов рядом с детскими учреждениями, чтобы снизить риск аварий и защитить детей.

Читать полностью » В Петербурге клиент автосервиса избил мастера из-за ремонта машины 06.09.2025 в 12:14
Кузовной ремонт закончился больницей: за что клиент избил мастера в автосервисе

В Петербурге мужчина избил автомастера из-за зазора после кузовного ремонта. Пострадавший получил перелом носа, дело направлено в суд.

Читать полностью » Shot: Самолет-разведчик НАТО P-8A Poseidon обнаружен вблизи Мурманска 01.09.2025 в 23:42
НАТОвский разведчик провел масштабную операцию у российских берегов

Американский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США был зафиксирован в нейтральном воздушном пространстве над акваторией Баренцева моря в непосредственной близости от Мурманска. По данным мониторинговых служб, воздушное судно выполняло маневры в районе от Заполярного до Териберки, покрывая расстояние приблизительно 170 километров.

Читать полностью » Череповец парализовало из-за селевого потока и ливня, выпавшего 67% месячной нормы осадков 01.09.2025 в 18:30
Стихия против инфраструктуры: как Череповец справляется с последствиями рекордного ливня

Мощный циклон обрушился на Череповец, вызвав экстремальные осадки и селевые потоки, которые парализовали движение в индустриальной части города. За одни сутки в городе выпало 38 миллиметров осадков, что составляет более двух третей месячной нормы сентября. Наиболее сложная ситуация сложилась на проспекте Победы.

Читать полностью »

Новости
Наука
Трейн: описаны три новых вида рода Nectophrynoides с живорождением в Восточной дуге Танзании
Туризм
Хотел снять дом под Новый год, а остался без вариантов: вот где ещё можно "урвать" квартирку в праздники
Спорт и фитнес
Думала, что смогу питаться как фитнес-модель — а в итоге набрала 8 килограммов
ПФО
Власти Нижегородской области приняли меры после жалоб местных жителей на нелегальную свалку
Красота и здоровье
Перестала красить волосы и делать хвост — и вдруг густота вернулась: что я поняла спустя 3 месяца
Садоводство
Думала, это анекдот, но лук в колготках правда хранится лучше, чем в мешке
Питомцы
Вывел собаку на мороз — и сразу пожалела: теперь всегда делаю так перед прогулкой
Авто и мото
С прицепом едем быстрее: водители теряют права из-за этой ошибки — теперь всегда проверяю скорость
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet