Заплатить за родственника — не значит стать совладельцем: как работает погашение чужого кредита

Ситуации, когда у близкого человека не хватает средств для оплаты ипотеки, случаются даже у самых предусмотрительных. Неоплаченные счета могут обернуться штрафами и испорченной кредитной историей. Если вы в состоянии помочь, важно понимать, как правильно оформить такие платежи, чтобы избежать проблем. Является ли это легальным, как оформить перевод и какие нюансы следует учитывать — разберёмся в статье.

"Погашение ипотеки третьими лицами — это нормальная практика. Главное — следить за своевременностью платежей и подтверждать правильные реквизиты", — отметила юрист Ирина Полякова. Юрист Ирина Полякова

Платёж за чужую ипотеку в Сбербанке

В Сбербанке доступен сервис "Помощь близкому с кредитом", который позволяет обеспечить своевременную оплату ипотеки. Участники процесса — это заёмщик и помощник. Если не хватает средств на основном счёте заёмщика в день платежа, недостающая сумма автоматически списывается со счёта помощника. Это удобно и не влияет на кредитную историю. Чтобы подключить сервис, достаточно зайти в приложение и выбрать соответствующие опции.

Процесс подключения включает несколько шагов: нужно указать личные данные заёмщика, реквизиты для списания, максимальную сумму и периодичность платежа. Заёмщику не требуется никаких активных действий; он просто предоставляет свои реквизиты. При этом помощник в любой момент может отключить услугу в своём личном кабинете.

Оплата кредита в ВТБ и других банках

В ВТБ есть несколько способов погашения кредита за другого человека. Можно перевести деньги через мобильное приложение, воспользовавшись номером его кредитного счета. Также доступны способы через банкомат или кассу с предоставлением паспорта и номера счета. К другим банкам, таким как "Альфа-банк" и "Т-Банк", также допускается оплата за третьих лиц, но есть свои нюансы.

"Альфа-банк" позволяет делать переводы на кредитный счёт заёмщика, не требуя предварительного уведомления или доверенности. В "Т-Банке" можно оформить совместный доступ к кредиту, что позволит помощнику следить за состоянием долга и вносить платежи от своего имени. Однако здесь также существуют ограничения — помощник может проводить операции только с дебетовой карты банка.

Закон о погашении чужого кредита

Законодательство не запрещает погашение чужого кредита третьими лицами. Согласно Гражданскому кодексу, должник имеет право возложить исполнение обязательства на третье лицо. Однако стоит помнить, что факт оплаты не даёт прав на имущество, находящееся под залогом, если отсутствует статус покупателя или дольщика.

Важно подтверждать актуальные реквизиты перед переводом, чтобы избежать ошибок. Если оплата производится безвозмездно, это будет считаться дарением. В случае возврата денежных средств лучше составить расписку с указанием суммы и срока возврата.

Риски при оплате чужого кредита

При помощи близкому следует учитывать возможные риски. Запрашивайте правильные реквизиты для перевода, так как даже незначительная ошибка может привести к тому, что деньги не дойдут. В случае, если заёмщик перестаёт платить, долг может перейти на помощника, но при этом никаких прав на квартиру у него не будет.

Также существуют случаи, когда заёмщик может начать откладывать платежи без причин, что может стать дополнительной проблемой. Тщательно взвесьте все риски и обсудите условия с заёмщиком до начала выплат.

FAQ

Можно ли вносить платежи по чужому кредиту? Да, это законно и не требует согласия банка. Как правильно погасить чужую ипотеку в Сбербанке? Подключитесь к сервису "Помощь близкому с кредитом" в приложении. Требуется ли доверенность для оплаты кредита третьим лицом? Не всегда. В большинстве случаев это не требуется, но на всякий случай лучше уточнить. Как избежать ошибок при переводе средств на погашение кредита? Подтверждайте реквизиты у заёмщика до перевода денег.

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