Зарплату перенесли, а кредит нет? Как законно сдвинуть дату платежа по ипотеке в вашем банке

Ипотека тянется годами, и за это время у человека многое успевает поменяться. Новый работодатель, сдвиг зарплаты на неделю, а платёж по кредиту по-прежнему падает в неудобный день — и вот уже обычная схема начинает мешать. Такая история знакома многим: деньги на счёте есть, но не в тот момент, когда банк ждёт списание. Разобраться с датой платежа можно, но только в рамках правил конкретного банка и самого договора.

"Если перенос даты платежа не прописан в договоре, банк не обязан идти навстречу. Когда такая опция есть, смотреть нужно не на удобство, а на ограничения: просрочки, срок с прошлого переноса и тип самой ипотеки. Иначе можно подать заявку впустую", — подчеркнула Михаил Волков. строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов

Дата ежемесячного платежа обычно фиксируется при оформлении ипотеки. Чаще всего она совпадает с днём подписания договора, но это не жёсткое правило. Если заёмщику удобнее другое число, он может сказать об этом сразу, и банк нередко соглашается.

Иногда в договоре вообще нет конкретного дня, а указан платёжный период. Это окно, в которое деньги должны уйти со счёта, например с 5 по 12 число. Такой период на одну дату не меняют, но банк может дать выбрать другой диапазон из доступных вариантов.

Если день списания попадает на выходной, банк обычно переносит его на ближайший рабочий день. Это не считается изменением графика. Сам график при этом остаётся прежним, а сдвигается только техническая дата списания.

Можно ли сдвинуть платёж

Да, такую возможность банки иногда дают. Но решение принимает не заёмщик в одиночку, а банк по своим внутренним правилам. Эти правила у каждого свои: где-то смотрят на просрочки, где-то — на другие кредиты, где-то — на срок с прошлого изменения.

Возможность переноса должна быть прописана в кредитном договоре. Если там прямо сказано, что график менять нельзя, спорить бесполезно. Чаще всего это касается льготных программ, включая военную ипотеку и ипотеку с материнским капиталом.

Обычно менять дату разрешают не чаще одного раза в год. При этом выбрать любой удобный день удаётся не всегда. Банк может предложить только набор дат, из которого и придётся выбирать.

В некоторых банках услугу дают только без просрочек и при отсутствии других действующих кредитных продуктов. В других могут принять заявку и при закрытом долге, если старую задолженность уже погасили. Поэтому перед подачей заявки лучше свериться с договором и действующими условиями банка.

Как это работает в Сбербанке

В Сбербанке речь идёт не об отсрочке, а именно о переносе даты регулярного платежа. Если нужно сдвинуть выплату на месяц и больше, потребуется уже другой инструмент — кредитные каникулы. Если меняется не только дата, но и размер платежа, банк может предложить реструктуризацию.

Начинать всё равно стоит с договора. Если разбираться в бумагах не хочется, можно позвонить на горячую линию с номером ипотечного договора и паспортными данными. Ещё один вариант — прийти в отделение, где оформляли кредит, и уточнить порядок действий на месте.

Если всё понятно, дату меняют через Сбербанк Онлайн. Нужно открыть раздел "Кредиты", затем вкладку "Операции" по ипотеке и выбрать пункт "Изменение даты платежа". Система покажет доступные варианты, после чего останется подтвердить выбор.

Тут есть нюанс: в новую ближайшую дату банк спишет только проценты, начисленные со дня предыдущей оплаты. Потом со следующего месяца снова будет идти обычный платёж — основной долг плюс проценты. Новый график стоит проверить в личном кабинете сразу после изменения.

"Перенос даты платежа помогает только тогда, когда человеку нужен сдвиг по дням, а не передышка на месяцы. Если доход просел надолго, такой ход проблему не закроет. Тогда уже нужны кредитные каникулы или пересмотр условий. И ещё момент: при переносе сумма процентов за короткий промежуток между датами всё равно вырастет", — разъяснила Ирина Полякова. консультант по уборке и уходу за домом, клинер-менеджер

Ответы на популярные вопросы

Можно ли перенести дату платежа по ипотеке в любом банке?

Нет. Всё зависит от договора и внутренних правил банка. Если такая опция не предусмотрена, заявку, скорее всего, отклонят.

Платно ли это?

Чаще всего нет, но бывают банки с комиссией за рассмотрение заявки. При этом общая сумма выплат может вырасти из-за процентов за дополнительный промежуток до новой даты.

Что делать при просрочке?

Сначала лучше закрыть задолженность, если банк вообще допускает перенос в такой ситуации. У многих банков просрочка сразу закрывает путь к изменению даты.

Можно ли выбрать любой день?

Нет, обычно доступен только список дат, который банк сам ограничивает. Иногда выбрать можно лишь из нескольких дней до следующего платежа или после текущего обращения.

Проверено экспертом: строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

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