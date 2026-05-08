Ипотечный маятник качнулся: рыночная ипотека почти удвоила прошлогоднюю долю

Весна 2026 года принесла на рынок недвижимости тектонические сдвиги: привычная картина, где льготная ипотека занимала львиную долю сделок, начала стремительно меняться. Еще год назад потенциальные покупатели в ужасе отпрянули бы от мысли о рыночном кредите под 25-26% годовых, предпочитая ютиться в старых квартирах или ждать "счастливого билета" от государства. Однако нынешний апрель показал четырехкратный рост объемов выдачи классической ипотеки — цифры взлетели с 25 млрд до внушительных 99 млрд рублей. В крупных городах покупатели все чаще закладывают в бюджет не только квадратные метры, но и масштабное оформление квартиры, понимая, что период запредельных ставок наконец-то идет на спад.

"Снижение ставок по базовым программам моментально разморозило вторичный рынок, который больше года находился в анабиозе. Люди устали ждать идеальных условий и начали действовать, выбирая объекты, где уже сделан качественный ремонт или хотя бы грамотно проложена электросеть. Мы видим, что покупатели стали прагматичнее: они лучше возьмут рыночный кредит на готовую квартиру с нормальным остеклением, чем будут годами ждать льготную новостройку в чистом поле. Сейчас фокус сместился на ликвидность и состояние инженерных систем здания". Строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

Эволюция ставок: от заградительных к рабочим

Главным катализатором рыночного бума стало резкое смягчение условий в крупнейших банках страны. Еще весной 2025 года цифры на табло пугали: средняя ставка на новостройки составляла 26,61%, а на "вторичку" и вовсе 26,81%. В таких условиях ипотека была скорее вынужденной мерой для тех, кому жилье требовалось "здесь и сейчас", невзирая на переплаты. Сегодня ситуация радикально иная — за год ставки просели почти на 8 процентных пунктов.

К концу апреля 2026 года ипотека на готовое жилье в среднем обходится в 18,84%, что сделало ежемесячный платеж подъемным для среднего класса. Понимая, что жилье становится доступнее, многие решились на переезд из тесных студий в полноценные семейные квартиры. При этом в бюджет заранее закладывается полноценное проектирование кухни и замена коммуникаций, чтобы не возвращаться к грязным работам в ближайшие десять лет.

Статистика "Домклика" подтверждает: доля рыночных программ в общем объеме выдач достигла 40%. Это в три раза больше показателей прошлого года. Психологическая отметка "ниже 20%" стала сигналом для тех, кто планировал расширение жилплощади, но опасался долговой ямы. Люди начали активно смотреть объекты, где уже решен вопрос с запахом канализации в квартире и другими бытовыми проблемами, характерными для старого фонда.

География спроса: где ипотека бьет рекорды

Интересно, что ажиотаж распределился по стране неравномерно. Лидером стала Самарская область, где на рыночные программы пришлось 53% всех сделок. Не отстают Мурманск и Омск — там показатели перевалили за 51%. В этих регионах покупатели часто выбирают квартиры с возможностью быстрой перепланировки, например, те, где легко провести ремонт лоджии своими руками, создав дополнительное рабочее пространство.

Москва заслуживает отдельного внимания: здесь рыночная ипотека обгоняет льготную уже третий месяц подряд. Столичный рынок всегда первым реагирует на изменение финансовых ветров. Покупатели в Москве осознали, что при текущих ценах на квадратный метр лимиты по госпрограммам часто оказываются слишком тесными, а рыночная ставка в 19% позволяет выбрать жилье в более престижном районе с развитой инфраструктурой.

Спрос на базовые программы в мегаполисах подогревается еще и тем, что люди стали чаще инвестировать в загородную недвижимость. Здесь важным фактором становится не только сама покупка, но и последующие расходы на содержание, включая тарифы на электричество, которые для многих стали решающим аргументом при выборе между СНТ и ИЖС. Рыночная ипотека дает больше гибкости в выборе таких нестандартных объектов.

"При покупке квартиры по рыночным программам, особенно на вторичном рынке, крайне важно провести технический аудит объекта. Мы часто сталкиваемся с тем, что радость от сниженной ставки омрачается скрытыми дефектами проводки или сантехники. Я всегда рекомендую брать на просмотр опытного мастера, который проверит работоспособность систем диагностики, прежде чем вы подпишете договор. Качественная база — это экономия сотен тысяч рублей в будущем на аварийных ремонтах". Строитель, эксперт по строительным и отделочным работам Артём Кожин

Закат эпохи госсубсидий и новые реалии

Доля программ с господдержкой стремительно тает: если в апреле прошлого года они занимали 80% рынка, то сегодня этот показатель упал до 38,3%. Тем не менее, говорить о смерти льготной ипотеки преждевременно. В абсолютных цифрах выдачи даже выросли на 8% по сравнению с мартом, составив 156,7 млрд рублей. Однако фокус сместился с массового потребителя на адресную помощь конкретным категориям граждан.

Трансформация рынка заставляет застройщиков предлагать новые бонусы, чтобы конкурировать с "вторичкой". Теперь в новостройках часто предлагают расширенные пакеты отделки, где уже выполнена грамотная прокладка электропроводки и установлена базовая сантехника. Покупатели льготного жилья стали более требовательными к качеству, понимая, что низкая ставка больше не является единственным преимуществом первичного рынка.

Снижение зависимости от субсидий делает рынок более здоровым и менее волатильным. Банки начинают бороться за клиента качеством сервиса и скоростью одобрения заявок. В современных условиях покупатель — это не просто заемщик, а осознанный инвестор, который тщательно изучает, как работает домашняя электрика в выбранном доме, чтобы избежать лишних трат после получения ключей.

Техническое состояние жилья как фактор выбора

Рост спроса на рыночную ипотеку заставил покупателей по-новому взглянуть на вторичный фонд. При ставках около 19% цена ошибки при выборе жилья становится очень высокой. Покупатели все чаще обращают внимание на состояние общедомовых коммуникаций и чистоту подъездов. Проблемы, которые раньше казались мелочью, вроде того, как быстро появляется ржавчина на сантехнике из-за плохой воды, теперь становятся поводом для торга.

В условиях рыночного спроса ликвидность объекта определяется не только локацией, но и его "здоровьем". Квартиры в домах, где проведена реновация инженерных сетей, улетают в разы быстрее. Собственники, желающие продать жилье выгодно, вкладываются в предпродажную подготовку, исправляя даже мелкие дефекты, которые могут отпугнуть придирчивого клиента с ипотечным одобрением на руках.

Такой рациональный подход меняет весь ландшафт рынка недвижимости. Ожидается, что до конца года доля рыночных программ продолжит расти, если инфляционные ожидания останутся стабильными. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра "Домклика", специалисты которого зафиксировали устойчивый тренд на нормализацию ипотечного сектора после длительного периода диктатуры госсубсидий.

"При покупке квартиры через классическую ипотеку на вторичном рынке, новые хозяева часто стремятся сразу обновить бытовую технику и привести интерьер в порядок. Важно помнить, что даже самая дорогая стиральная машина прослужит недолго, если не знать, как проводится регулярная чистка фильтра стиральной машины. Чистота и правильный уход за домом — это такие же инвестиции в сохранение стоимости недвижимости, как и своевременная оплата кредита". Консультант по уборке и уходу за домом, клинер-менеджер Татьяна Костина

FAQ

Почему рыночная ипотека стала популярнее льготной в Москве?

Из-за высокой стоимости столичной недвижимости лимиты по госпрограммам часто не покрывают нужную сумму, а снижение ставок по базовым продуктам сделало их более конкурентоспособными.

На сколько упали ставки за последний год?

Снижение составило от 7,39 до 7,97 процентного пункта, опустившись с уровней выше 26% до средних 18,8-19,2% годовых.

В каких регионах самый высокий спрос на обычную ипотеку?

Лидерами стали Самарская, Мурманская и Омская области, где доля рыночных выдач превысила 50% от общего объема.

