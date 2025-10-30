Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Наследство и ипотека
Наследство и ипотека
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 2:26

Ипотека по рыночной ставке: Тюмень едет на волне интереса к жилью

Снижение ставок и рост интереса: в Тюмени наблюдается рост спроса на ипотечные кредиты

В Тюмени наблюдается рост интереса к ипотечным кредитам по рыночной ставке. По данным источников URA. RU в банковской сфере региона, в третьем квартале 2025 года спрос на ипотеку увеличился почти на 16%. Это свидетельствует о растущем интересе граждан к покупке жилья.

Что стоит за ростом спроса?

"Речь идет именно о спросе, то есть готовности людей задуматься о покупке жилья по рыночной ставке. Выдача кредитов тоже растет, однако считать это стабильно растущей тенденцией пока рано", — отметил источник.

Это объясняется тем, что жители региона, несмотря на высокие ставки, начинают обращать внимание на ипотеку, несмотря на её более высокую стоимость по сравнению с льготными программами.

Тренд на снижение ставок и растущий интерес

Этот тренд, по мнению аналитиков, наблюдается не только в Тюмени, но и в других регионах России, включая столичные города. Главным фактором роста интереса к рыночной ипотеке является снижение ключевой ставки Центробанком России. Валерий Тумин, директор рынков России и СНГ компании fam Properties, пояснил, что снижение ставки с пика в 21% до 16,5% к концу октября 2025 года способствует снижению ставок по ипотечным кредитам, что делает их более доступными для покупателей.

"С пика в 21% она опустилась до 16,5% к концу октября 2025 года. Вслед за этим средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке снизилась до 21-22%, что при сохранении тренда делает кредиты более доступными", — Валерий Тумин.

Влияние изменений в льготных программах ипотеки

Кроме того, важным фактором, влияющим на рост популярности рыночной ипотеки, стало ужесточение условий по льготным ипотечным программам. С июля 2024 года банки значительно увеличили требования к первоначальному взносу по семейной ипотеке, что привело к повышению порога доступности этих программ. Многие банки требуют не менее 30% первоначального взноса, а некоторые предоставляют льготные кредиты только с субсидированием от застройщиков.

"В условиях, когда накопить 30% становится сложнее из-за роста цен на жильё, покупатели переключаются на рыночную ипотеку с меньшим первоначальным взносом, несмотря на более высокую ставку", — отметил Тумин.

Прогнозы на будущее: снижения ставок и рефинансирование

Также, по мнению экспертов, многие заемщики рассчитывают на возможность рефинансирования ипотеки при дальнейшем снижении ключевой ставки. Прогнозируется, что к концу 2026 года ставка может снизиться до 12-13%, что сделает кредиты еще более доступными для граждан.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Свердловская область предложит тренерам миллионные выплаты за работу в селе сегодня в 1:17
Едем в село за миллионом: как Свердловская область привлекает тренеров в малые города

Свердловская область запускает программу «Земский тренер», которая предложит миллионные выплаты тренерам, готовым переехать в малые города и села.

Читать полностью » Глава департамента образования Екатеринбурга Инна Гумбатова: будущее образования без разделения на классы сегодня в 0:37
В школе будет как на заводе: как свердловские чиновники предложили изменить образование

Инна Гумбатова поделилась прогнозами о будущем образования, где школьники будут работать в смешанных группах, решая междисциплинарные задачи и получая больше свободы в выборе предметов.

Читать полностью » Эксперты: нововведения в транспортной сфере создадут трудности для малого бизнеса вчера в 23:26
Новые требования для экспедиторов и водителей: как реформа изменит рынок перевозок в Челябинской области

Ужесточение контроля за транспортно-экспедиционной деятельностью в Челябинской области в 2026 году может привести к увольнениям водителей и закрытию малых компаний. Что это значит для рынка перевозок?

Читать полностью » В Екатеринбурге лидируют шины Triangle и Pirelli: данные по продажам зимних моделей вчера в 22:26
Без шипов, но с прорывом: какие шины лидируют на рынке Екатеринбурга

В Екатеринбурге фрикционные шины Triangle и шипованные Pirelli лидируют по продажам. Почему зимние шины без шипов становятся все более популярными?

Читать полностью » В Свердловской области дальнобойщикам без опыта работы предлагают зарплату 330 тыс. рублей вчера в 21:17
Без опыта, но с зарплатой в 300 тыс: что предлагает уральский рынок вакансий для местной молодежи

В Свердловской области дальнобойщики без опыта могут зарабатывать до 330 тысяч рублей в месяц. Какие еще вакансии предлагают высокую зарплату новичкам?

Читать полностью » В Екатеринбурге планируют изменить правила для молодых людей, желающих вступить в брак вчера в 20:18
В 10 класс или в ЗАГС: Екатеринбург собирается разрешить заключение брака для подростков

В Екатеринбурге готовят регламент, который позволит 16-летним вступать в брак при особых обстоятельствах. Как это повлияет на молодежь и их права?

Читать полностью » В Свердловской области подорожали курица, свинина и овощи вчера в 19:17
Цены на продукты в Свердловской области продолжают расти: что подорожало и на сколько

В Свердловской области за неделю сильно подорожали курица, свинина, огурцы и помидоры. Какие продукты еще изменились в цене и что подешевело?

Читать полностью » Система проведения ЕГЭ изменится: Екатеринбург анонсировал сокращение контрольных работ вчера в 18:18
ЕГЭ без стресса: что предложат школьникам вместо контрольных работ и как это скажется на оценках

В Екатеринбурге обсуждают изменения в системе ЕГЭ, которые могут повлиять на количество контрольных работ и подходы к оценке знаний. Как это скажется на школьниках?

Читать полностью »

Новости
Еда
Салат с горошком и кукурузой получается сбалансированным и вкусным
Культура и шоу-бизнес
Дженнифер Лоуренс призналась, что ей неловко пересматривать свои старые интервью
Красота и здоровье
Врач паллиативной помощи объяснила, что происходит с телом человека перед смертью
СФО
Губернатор Югры Кухарук рассказал о распределении бюджета региона на ближайшие три года
Туризм
Berkshire Hathaway Travel Protection: Рейкьявик признан самым безопасным городом 2026 года
Спорт и фитнес
Спортивный эксперт: отжимания на брусьях укрепляют низ груди и плечевой пояс
Еда
TikTok-блогер Creative Explained рассказал, как упростить чистку варёных яиц
Наука
Профессор Университета Кертина: движение Солнечной системы влияло на геологию Земли
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet