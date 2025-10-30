Ипотека по рыночной ставке: Тюмень едет на волне интереса к жилью

В Тюмени наблюдается рост интереса к ипотечным кредитам по рыночной ставке. По данным источников URA. RU в банковской сфере региона, в третьем квартале 2025 года спрос на ипотеку увеличился почти на 16%. Это свидетельствует о растущем интересе граждан к покупке жилья.

Что стоит за ростом спроса?

"Речь идет именно о спросе, то есть готовности людей задуматься о покупке жилья по рыночной ставке. Выдача кредитов тоже растет, однако считать это стабильно растущей тенденцией пока рано", — отметил источник.

Это объясняется тем, что жители региона, несмотря на высокие ставки, начинают обращать внимание на ипотеку, несмотря на её более высокую стоимость по сравнению с льготными программами.

Тренд на снижение ставок и растущий интерес

Этот тренд, по мнению аналитиков, наблюдается не только в Тюмени, но и в других регионах России, включая столичные города. Главным фактором роста интереса к рыночной ипотеке является снижение ключевой ставки Центробанком России. Валерий Тумин, директор рынков России и СНГ компании fam Properties, пояснил, что снижение ставки с пика в 21% до 16,5% к концу октября 2025 года способствует снижению ставок по ипотечным кредитам, что делает их более доступными для покупателей.

"С пика в 21% она опустилась до 16,5% к концу октября 2025 года. Вслед за этим средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке снизилась до 21-22%, что при сохранении тренда делает кредиты более доступными", — Валерий Тумин.

Влияние изменений в льготных программах ипотеки

Кроме того, важным фактором, влияющим на рост популярности рыночной ипотеки, стало ужесточение условий по льготным ипотечным программам. С июля 2024 года банки значительно увеличили требования к первоначальному взносу по семейной ипотеке, что привело к повышению порога доступности этих программ. Многие банки требуют не менее 30% первоначального взноса, а некоторые предоставляют льготные кредиты только с субсидированием от застройщиков.

"В условиях, когда накопить 30% становится сложнее из-за роста цен на жильё, покупатели переключаются на рыночную ипотеку с меньшим первоначальным взносом, несмотря на более высокую ставку", — отметил Тумин.

Прогнозы на будущее: снижения ставок и рефинансирование

Также, по мнению экспертов, многие заемщики рассчитывают на возможность рефинансирования ипотеки при дальнейшем снижении ключевой ставки. Прогнозируется, что к концу 2026 года ставка может снизиться до 12-13%, что сделает кредиты еще более доступными для граждан.