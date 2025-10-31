Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Умная ипотека
Умная ипотека
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 17:17

Тюменская ипотека переживает взлёт: что ждёт заемщиков с будущим снижением ставки

Выдача ипотеки в Тюменской области выросла в 2,5 раза с начала года

С начала года выдача рыночной ипотеки в Тюменской области увеличилась в 2,5 раза. Об этом сообщает сервис "Домклик".

Впечатляющий рост ипотеки

"Тюменская область. Сравнение выдачи по базовой ипотечной программе в первом и третьем кварталах года. Рост составляет 246%", — цитирует данные "Сбера" Единый ресурс застройщиков.

Почему наблюдается рост?

По мнению экспертов рынка недвижимости, рост ипотеки связан не только с уже состоявшимся снижением ключевой ставки ЦБ РФ, но и с ожиданием её дальнейшего уменьшения. Валерий Тумин, директор рынков России и СНГ компании fam Properties, рассказал URA. RU:

"Многие рассчитывают на рефинансирование при дальнейшем снижении ключевой ставки. По базовому прогнозу ЦБ ставка может опуститься до 12-13% к концу 2026 года. В этом контексте заемщики выбирают между недоступностью льготной ипотеки сейчас и доступностью рыночной с перспективой улучшения условий в будущем".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тюменские военнослужащие замешаны в крупной краже имущества Минобороны — ущерб составил 637 тыс. рублей сегодня в 7:36
Кража на складе Минобороны: тюменские военные похитили вещи на 637 тысяч рублей

Сотрудница тюменского училища и водитель похитили имущество Минобороны на сумму почти 637 000 рублей. Женщина получила штраф после досудебного соглашения и возмещения ущерба.

Читать полностью » Тюменские застройщики предлагают уникальную рассрочку для беременных с возможностью семейной ипотеки сегодня в 6:56
Сначала купи, потом роди: как Тюмень помогает будущим мамам оформить семейную ипотеку

Тюменские застройщики предлагают уникальную рассрочку для будущих мам с возможностью оформить семейную ипотеку после рождения ребенка.

Читать полностью » Ольга Вавер предложила создать в Тюмени городские огороды с земляникой и мятой сегодня в 5:56
Тюмень готовит "съедобные" огороды: земляника и мята в центре города поднимут зелёный стиль

В Тюмени может появиться проект городских огородов с пряными травами и съедобными растениями. Они станут частью мастер-плана озеленения города, который охватит пять зон.

Читать полностью » Тюменцы могут заказать курьера для вывоза мусора через Telegram-бота сегодня в 4:47
Теперь мусор сам придет в нужное место: Тюмень запускает курьерский сервис по вывозу отходов

В Тюмени появился сервис, позволяющий заказывать курьера для вывоза мусора прямо от двери. Стоимость услуги — 99 рублей за 10-килограммовый мешок.

Читать полностью » В Тюмени обсуждают Хэллоуин: запрет или свобода выбора для граждан сегодня в 3:36
Запретить или оставить? Как тюменские депутаты спорят о праздновании Хэллоуина в регионе

В Тюмени разгорелась дискуссия о Хэллоуине: местные депутаты разделились во мнениях, некоторые требуют запрета, другие — предлагают не вмешиваться в частные предпочтения.

Читать полностью » Снижение ставок и рост интереса: в Тюмени наблюдается рост спроса на ипотечные кредиты сегодня в 2:26
Ипотека по рыночной ставке: Тюмень едет на волне интереса к жилью

Снижение ключевой ставки в России способствует росту интереса к рыночной ипотеке в Тюмени. Спрос на кредиты увеличился на 16% в третьем квартале 2025 года.

Читать полностью » Свердловская область предложит тренерам миллионные выплаты за работу в селе сегодня в 1:17
Едем в село за миллионом: как Свердловская область привлекает тренеров в малые города

Свердловская область запускает программу «Земский тренер», которая предложит миллионные выплаты тренерам, готовым переехать в малые города и села.

Читать полностью » Глава департамента образования Екатеринбурга Инна Гумбатова: будущее образования без разделения на классы сегодня в 0:37
В школе будет как на заводе: как свердловские чиновники предложили изменить образование

Инна Гумбатова поделилась прогнозами о будущем образования, где школьники будут работать в смешанных группах, решая междисциплинарные задачи и получая больше свободы в выборе предметов.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Посадка яблонь осенью обеспечивает быстрое укоренение и хороший урожай весной — агрономы
Туризм
Пенсионер из Чехии путешествует по Европе на самокате и ночует в палатке
Красота и здоровье
Врачи признали: окружность шеи может предсказать риск сердечно-сосудистых заболеваний
Красота и здоровье
Эндокринолог Калинчев: избавиться от жировых отложений на шее помогает гормональная терапия и коррекция питания
Еда
Кулинарные специалисты: молотый перец теряет аромат при длительной тепловой обработке
Садоводство
Агрономы назвали черноплодный кизил лучшим кустарником для осенней посадки
Питомцы
Домашние кошки при хорошем уходе живут в среднем 12–16 лет
Спорт и фитнес
Тренировка с санями: развиваем мышцы и кардиовыносливость с минимальным риском травм
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet