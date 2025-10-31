Тюменская ипотека переживает взлёт: что ждёт заемщиков с будущим снижением ставки

сегодня в 7:36

Кража на складе Минобороны: тюменские военные похитили вещи на 637 тысяч рублей

Сотрудница тюменского училища и водитель похитили имущество Минобороны на сумму почти 637 000 рублей. Женщина получила штраф после досудебного соглашения и возмещения ущерба.

Читать полностью »

сегодня в 6:56

Сначала купи, потом роди: как Тюмень помогает будущим мамам оформить семейную ипотеку

Тюменские застройщики предлагают уникальную рассрочку для будущих мам с возможностью оформить семейную ипотеку после рождения ребенка.

Читать полностью »

сегодня в 5:56

Тюмень готовит "съедобные" огороды: земляника и мята в центре города поднимут зелёный стиль

В Тюмени может появиться проект городских огородов с пряными травами и съедобными растениями. Они станут частью мастер-плана озеленения города, который охватит пять зон.

Читать полностью »

сегодня в 4:47

Теперь мусор сам придет в нужное место: Тюмень запускает курьерский сервис по вывозу отходов

В Тюмени появился сервис, позволяющий заказывать курьера для вывоза мусора прямо от двери. Стоимость услуги — 99 рублей за 10-килограммовый мешок.

Читать полностью »

сегодня в 3:36

Запретить или оставить? Как тюменские депутаты спорят о праздновании Хэллоуина в регионе

В Тюмени разгорелась дискуссия о Хэллоуине: местные депутаты разделились во мнениях, некоторые требуют запрета, другие — предлагают не вмешиваться в частные предпочтения.

Читать полностью »

сегодня в 2:26

Ипотека по рыночной ставке: Тюмень едет на волне интереса к жилью

Снижение ключевой ставки в России способствует росту интереса к рыночной ипотеке в Тюмени. Спрос на кредиты увеличился на 16% в третьем квартале 2025 года.

Читать полностью »

сегодня в 1:17

Едем в село за миллионом: как Свердловская область привлекает тренеров в малые города

Свердловская область запускает программу «Земский тренер», которая предложит миллионные выплаты тренерам, готовым переехать в малые города и села.

Читать полностью »

сегодня в 0:37

В школе будет как на заводе: как свердловские чиновники предложили изменить образование

Инна Гумбатова поделилась прогнозами о будущем образования, где школьники будут работать в смешанных группах, решая междисциплинарные задачи и получая больше свободы в выборе предметов.

Читать полностью »