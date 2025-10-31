Тюменская ипотека переживает взлёт: что ждёт заемщиков с будущим снижением ставки
С начала года выдача рыночной ипотеки в Тюменской области увеличилась в 2,5 раза. Об этом сообщает сервис "Домклик".
Впечатляющий рост ипотеки
"Тюменская область. Сравнение выдачи по базовой ипотечной программе в первом и третьем кварталах года. Рост составляет 246%", — цитирует данные "Сбера" Единый ресурс застройщиков.
Почему наблюдается рост?
По мнению экспертов рынка недвижимости, рост ипотеки связан не только с уже состоявшимся снижением ключевой ставки ЦБ РФ, но и с ожиданием её дальнейшего уменьшения. Валерий Тумин, директор рынков России и СНГ компании fam Properties, рассказал URA. RU:
"Многие рассчитывают на рефинансирование при дальнейшем снижении ключевой ставки. По базовому прогнозу ЦБ ставка может опуститься до 12-13% к концу 2026 года. В этом контексте заемщики выбирают между недоступностью льготной ипотеки сейчас и доступностью рыночной с перспективой улучшения условий в будущем".
