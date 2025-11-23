Жители Татарстана штурмуют рынок жилья: регион показывает рекордные темпы по ипотекам

Рост интереса к ипотеке и долевому строительству в Татарстане выделил регион среди всех субъектов Приволжского округа: жители республики активнее других оформляют жилищные кредиты и регистрируют участие в новых проектах. Об этом сообщает Росреестр Татарстана. Такая динамика проявляется на фоне сложной ситуации на рынке, где спрос на ипотеку в целом по стране испытывает давление из-за изменения экономических условий.

Ипотечная активность и объёмы регистрации

За десять месяцев 2025 года в Татарстане зарегистрировано 23 тысячи заявлений на ипотеку. Параллельно жители оформили 16,6 тысячи договоров участия в долевом строительстве. Эти показатели выводят республику в лидеры Приволжского федерального округа и обеспечивают десятую позицию в общероссийском рейтинге.

Эксперты связывают такую устойчивую активность с особенностями регионального рынка: в Татарстане сохраняется большой объём строительства, а доступность объектов на ранних этапах делает долевую схему более привлекательной. Одновременно часть семей стремится воспользоваться текущими условиями кредитования, опасаясь дальнейших изменений в финансовой политике.

Влияние общероссийских тенденций

На федеральном уровне в последние месяцы фиксируется заметное снижение спроса на рыночную ипотеку. По оценке вице-премьера Марата Хуснуллина, на динамику рынка влияет ключевая ставка, существенно повышающая стоимость кредита. В ряде регионов это привело к охлаждению интереса к новым ипотечным продуктам и корректировке планов застройщиков.

Однако в Татарстане спад оказался менее выраженным. Региональные программы поддержки, объёмное жилищное строительство и активный рынок долевого участия помогают сглаживать влияние общероссийских факторов и поддерживать уровень регистраций на высоком уровне.

Место Татарстана в жилищном секторе страны

Сохранение лидерских позиций в ПФО говорит о том, что республика остаётся одним из наиболее динамичных регионов по созданию и приобретению жилья. Статистика регистрационных действий подтверждает устойчивый спрос и готовность жителей инвестировать в долгосрочные проекты.

При этом наблюдается интерес не только к ипотечным сделкам, но и к участию в строительстве на ранних этапах, что дополнительно поддерживает строительный сектор. Сочетание высокой активности населения и значимых проектов по возведению новых кварталов позволяет Татарстану оставаться важным игроком в российском жилищном рынке.