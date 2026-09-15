Ипотеку могут не дать из-за цифры, которую банк увидит раньше вас

Рынок ипотечного кредитования в России переживает серьёзные изменения. Банки значительно ужесточают условия: многие заявки на ипотеку отклоняются, льготные программы сворачиваются, а скоринг становится ещё более строгим. Подобные изменения означают, что даже формально успешные заёмщики могут столкнуться с трудностями. Однако шансы на одобрение ипотеки можно повысить, если следовать правильной стратегии подготовки. Рассмотрим основные шаги, которые помогут минимизировать риск отказа.

"На ранних этапах важно проверить свой "цифровой портрет", так как банки учитывают не только официальные доходы, но и социальные сети, которые могут повлиять на решение о выдаче кредита", — отметила консультант по ипотечным вопросам Елена Маркова.

Шаг 1: Оцените свой "цифровой портрет"

Современные банки всё чаще формируют "цифровой портрет" заёмщика. Это значит, что они анализируют публикации в социальных сетях на предмет неофициального дохода или судебных разбирательств. Кроме того, проверяются геолокации, чтобы удостовериться, что вы находитесь в регионе, где планируете купить жильё. Особое внимание уделяется данным из государственных реестров.

С 2025 года при заполнении заявки обязательно указывается ИНН. Это даёт банкам возможность оперативно запрашивать информацию из официальных источников, например, Федеральной налоговой службы и Социального фонда. Система автоматически сверяет данные по доходу и уплаченным налогам, что помогает обнаружить несоответствия в заявке.

Если указан один доход, а в налоговых данных отражён другой, ваша заявка может быть отклонена. Рекомендуется заранее проверить свои социальные сети и данные в ФНС.

Шаг 2: Анализ кредитной истории и рейтинга

Банки опираются на данные из Бюро кредитных историй, рассматривая не только наличие просрочек, но и привычки заёмщика в обработке кредитов. Например, частые обращения в микрофинансовые организации считаются негативным фактором.

Кредитный рейтинг определяется по шкале НБКИ и варьируется от 1 до 999 баллов. Чем выше рейтинг, тем лучше условия для получения ипотеки:

1-695: низкая кредитоспособность — шансы на ипотеку минимальны;

696-818: средний рейтинг — возможно одобрение, но не на лучших условиях;

819-927: высокий рейтинг — почти гарантированное одобрение;

928-999: максимальный рейтинг — ипотека практически гарантирована.

Рекомендуется запросить свою кредитную историю в БКИ (это можно сделать дважды в год бесплатно) и, при необходимости, поработать над её улучшением до подачи заявки.

Шаг 3: Оцените показатель долговой нагрузки (ПДН)

Показатель долговой нагрузки является важным критерием для банкиров. Он определяется через сумму всех ваших обязательств, включая действующие кредиты и неиспользуемые кредитные карты, которую делят на ежемесячный доход.

По правилам, ежемесячный платёж по ипотеке не должен превышать 40-60% от совокупного официального дохода. Макропруденциальные лимиты Банка России ограничивают выдачу кредитов заёмщикам с высокой долговой нагрузкой.

Перед подачей заявки рекомендуется сократить задолженности по потребительским кредитам и кредитным картам, так как даже неиспользуемая карта с высоким лимитом может негативно сказаться на вашем ПДН.

Шаг 4: Подготовьте подтверждение доходов

При подаче заявки необходимо предоставить доказательства дохода. Рекомендуемыми источниками могут быть:

основное место работы (справка о доходах);

совместительство;

индивидуальный предприниматель (декларация);

самозанятость;

аренда (справка 3-НДФЛ).

Банки не учитывают некоторые виды доходов, среди которых дивиденды, выигрыш, пенсии как единственный источник и регулярные алименты. Обращайте внимание, что серая зарплата тоже не считается. Если часть дохода поступает неофициально, банк ориентируется на официальные сведения.

Шаг 5: Увеличьте первоначальный взнос

В 2026 году средний первоначальный взнос по одобренным ипотечным заявкам составил 30%. Чем больше вы можете внести, тем выше шансы на одобрение. Это особенно актуально для заёмщиков с не идеальной кредитной историей или высоким ПДН.

Повышение первоначального взноса снижает риски для банка и позволяет заёмщику получить более выгодные условия по ипотеке.

Шаг 6: Учитывайте требования к стажу и занятости

У банков есть строгие требования к стажу работы заёмщиков. Обычно необходим общий стаж не менее одного года. Кроме этого, требуется как минимум 3-6 месяцев на последнем месте работы. Если заёмщик на испытательном сроке, лучше пройти его до подачи заявки.

Заявки заёмщиков из пострадавших отраслей рассматриваются более осторожно. Если вы трудитесь в таких сферах, подготовьте доказательства стабильности дохода за более длительный период.

Шаг 7: Внимание к объекту недвижимости

При оценке запрашиваемой ипотеки банки изучают объект недвижимости — его рыночную стоимость и юридическую чистоту. В 2026 году самые высокие шансы на одобрение заявок были у частных объектов, например, машино-мест, награжённых одобренностью в 54,5% случаев.

Новостройки в стадии строительства имели одобряемость в 37,8%, в то время как готовое жилье — лишь 27,5%. На этом фоне важно тщательно отнестись к выбору жилья, так как это немаловажный аспект в ломке банк.

Шаг 8: Правильно выбирайте программу

Неправильная ипотечная программа может существенно ухудшить ваши шансы. С 1 февраля 2026 года семейная ипотека выдаётся только на одну семью, где оба супруга выступают созаёмщиками. Если у кого-то из родителей была ранее полученная льготная ипотека, новую можно оформить только после её полного погашения.

Для сотрудников аккредитованных IT-компаний доступна IT-ипотека с процентной ставкой 6% на срок кредита при подтвержденном доходе от 150 тысяч рублей в городах-миллионниках.

Шаг 9: Подавайте заявки выборочно

Одновременная подача заявок в несколько банков может вызвать негативные последствия, поскольку банки могут воспринять это как вашу панику или финансовые проблемы. Вместо этого лучше ориентироваться на 2-3 кредитные организации с наиболее подходящими для вас условиями.

Шаг 10: Обратитесь к ипотечному брокеру

Ипотечный брокер — это специалист, который поможет подобрать ипотечные программы, оформит документы и повысит ваши шансы на одобрение. Если ваша ситуация нестандартная (например, ИП или самозанятость) или вам необходимо сравнить условия нескольких банков без лишних хлопот, решение обратиться к брокеру может быть оправданно.

Тем не менее, будьте осторожны: надёжный брокер никогда не обещает стопроцентную вероятность одобрения, обязательно работает по схеме постоплаты и имеет проверимое юридическое лицо.

Проверено экспертом: консультант по ипотечным вопросам Елена Маркова

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