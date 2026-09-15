Ипотеку могут не дать из-за цифры, которую банк увидит раньше вас
Рынок ипотечного кредитования в России переживает серьёзные изменения. Банки значительно ужесточают условия: многие заявки на ипотеку отклоняются, льготные программы сворачиваются, а скоринг становится ещё более строгим. Подобные изменения означают, что даже формально успешные заёмщики могут столкнуться с трудностями. Однако шансы на одобрение ипотеки можно повысить, если следовать правильной стратегии подготовки. Рассмотрим основные шаги, которые помогут минимизировать риск отказа.
- Шаг 1: Оцените свой "цифровой портрет"
- Шаг 2: Анализ кредитной истории и рейтинга
- Шаг 3: Оцените показатель долговой нагрузки (ПДН)
- Шаг 4: Подготовьте подтверждение доходов
- Шаг 5: Увеличьте первоначальный взнос
- Шаг 6: Учитывайте требования к стажу и занятости
- Шаг 7: Внимание к объекту недвижимости
- Шаг 8: Правильно выбирайте программу
- Шаг 9: Подавайте заявки выборочно
- Шаг 10: Обратитесь к ипотечному брокеру
"На ранних этапах важно проверить свой "цифровой портрет", так как банки учитывают не только официальные доходы, но и социальные сети, которые могут повлиять на решение о выдаче кредита", — отметила консультант по ипотечным вопросам Елена Маркова.
Шаг 1: Оцените свой "цифровой портрет"
Современные банки всё чаще формируют "цифровой портрет" заёмщика. Это значит, что они анализируют публикации в социальных сетях на предмет неофициального дохода или судебных разбирательств. Кроме того, проверяются геолокации, чтобы удостовериться, что вы находитесь в регионе, где планируете купить жильё. Особое внимание уделяется данным из государственных реестров.
С 2025 года при заполнении заявки обязательно указывается ИНН. Это даёт банкам возможность оперативно запрашивать информацию из официальных источников, например, Федеральной налоговой службы и Социального фонда. Система автоматически сверяет данные по доходу и уплаченным налогам, что помогает обнаружить несоответствия в заявке.
Если указан один доход, а в налоговых данных отражён другой, ваша заявка может быть отклонена. Рекомендуется заранее проверить свои социальные сети и данные в ФНС.
Шаг 2: Анализ кредитной истории и рейтинга
Банки опираются на данные из Бюро кредитных историй, рассматривая не только наличие просрочек, но и привычки заёмщика в обработке кредитов. Например, частые обращения в микрофинансовые организации считаются негативным фактором.
Кредитный рейтинг определяется по шкале НБКИ и варьируется от 1 до 999 баллов. Чем выше рейтинг, тем лучше условия для получения ипотеки:
- 1-695: низкая кредитоспособность — шансы на ипотеку минимальны;
- 696-818: средний рейтинг — возможно одобрение, но не на лучших условиях;
- 819-927: высокий рейтинг — почти гарантированное одобрение;
- 928-999: максимальный рейтинг — ипотека практически гарантирована.
Рекомендуется запросить свою кредитную историю в БКИ (это можно сделать дважды в год бесплатно) и, при необходимости, поработать над её улучшением до подачи заявки.
Шаг 3: Оцените показатель долговой нагрузки (ПДН)
Показатель долговой нагрузки является важным критерием для банкиров. Он определяется через сумму всех ваших обязательств, включая действующие кредиты и неиспользуемые кредитные карты, которую делят на ежемесячный доход.
По правилам, ежемесячный платёж по ипотеке не должен превышать 40-60% от совокупного официального дохода. Макропруденциальные лимиты Банка России ограничивают выдачу кредитов заёмщикам с высокой долговой нагрузкой.
Перед подачей заявки рекомендуется сократить задолженности по потребительским кредитам и кредитным картам, так как даже неиспользуемая карта с высоким лимитом может негативно сказаться на вашем ПДН.
Шаг 4: Подготовьте подтверждение доходов
При подаче заявки необходимо предоставить доказательства дохода. Рекомендуемыми источниками могут быть:
- основное место работы (справка о доходах);
- совместительство;
- индивидуальный предприниматель (декларация);
- самозанятость;
- аренда (справка 3-НДФЛ).
Банки не учитывают некоторые виды доходов, среди которых дивиденды, выигрыш, пенсии как единственный источник и регулярные алименты. Обращайте внимание, что серая зарплата тоже не считается. Если часть дохода поступает неофициально, банк ориентируется на официальные сведения.
Шаг 5: Увеличьте первоначальный взнос
В 2026 году средний первоначальный взнос по одобренным ипотечным заявкам составил 30%. Чем больше вы можете внести, тем выше шансы на одобрение. Это особенно актуально для заёмщиков с не идеальной кредитной историей или высоким ПДН.
Повышение первоначального взноса снижает риски для банка и позволяет заёмщику получить более выгодные условия по ипотеке.
Шаг 6: Учитывайте требования к стажу и занятости
У банков есть строгие требования к стажу работы заёмщиков. Обычно необходим общий стаж не менее одного года. Кроме этого, требуется как минимум 3-6 месяцев на последнем месте работы. Если заёмщик на испытательном сроке, лучше пройти его до подачи заявки.
Заявки заёмщиков из пострадавших отраслей рассматриваются более осторожно. Если вы трудитесь в таких сферах, подготовьте доказательства стабильности дохода за более длительный период.
Шаг 7: Внимание к объекту недвижимости
При оценке запрашиваемой ипотеки банки изучают объект недвижимости — его рыночную стоимость и юридическую чистоту. В 2026 году самые высокие шансы на одобрение заявок были у частных объектов, например, машино-мест, награжённых одобренностью в 54,5% случаев.
Новостройки в стадии строительства имели одобряемость в 37,8%, в то время как готовое жилье — лишь 27,5%. На этом фоне важно тщательно отнестись к выбору жилья, так как это немаловажный аспект в ломке банк.
Шаг 8: Правильно выбирайте программу
Неправильная ипотечная программа может существенно ухудшить ваши шансы. С 1 февраля 2026 года семейная ипотека выдаётся только на одну семью, где оба супруга выступают созаёмщиками. Если у кого-то из родителей была ранее полученная льготная ипотека, новую можно оформить только после её полного погашения.
Для сотрудников аккредитованных IT-компаний доступна IT-ипотека с процентной ставкой 6% на срок кредита при подтвержденном доходе от 150 тысяч рублей в городах-миллионниках.
Шаг 9: Подавайте заявки выборочно
Одновременная подача заявок в несколько банков может вызвать негативные последствия, поскольку банки могут воспринять это как вашу панику или финансовые проблемы. Вместо этого лучше ориентироваться на 2-3 кредитные организации с наиболее подходящими для вас условиями.
Шаг 10: Обратитесь к ипотечному брокеру
Ипотечный брокер — это специалист, который поможет подобрать ипотечные программы, оформит документы и повысит ваши шансы на одобрение. Если ваша ситуация нестандартная (например, ИП или самозанятость) или вам необходимо сравнить условия нескольких банков без лишних хлопот, решение обратиться к брокеру может быть оправданно.
Тем не менее, будьте осторожны: надёжный брокер никогда не обещает стопроцентную вероятность одобрения, обязательно работает по схеме постоплаты и имеет проверимое юридическое лицо.
Читайте также
- От заявки до своей квартиры главные этапы покупки жилья в ипотеку без лишних проблем
- Квартира преобразится без рабочих что стоит поменять дома в субботу, чтобы заметить разницу уже в понедельник
- Профнастил купили, а дальше — сюрпризы что может испортить даже хороший забор
- Ремонт в детской не придется переделывать каждые 5 лет 9 решений на вырост
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru