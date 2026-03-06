Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 17:48

Чужой угол становится своим: покупка доли в квартире превратилась в сложный квест для заемщика

Получить ипотеку на долю в квартире довольно сложно, поскольку банки относятся к таким сделкам с большой осторожностью. Однако финансовые организации иногда одобряют подобные кредиты при соблюдении строгих условий, пояснила риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. Она рассказала, в каких случаях возможно оформление ипотеки на часть жилья. Об этом сообщает MosTimes.

По словам специалиста, банки чаще всего положительно рассматривают заявки, когда покупается последняя оставшаяся доля, после чего вся квартира переходит в собственность заемщика.

"Банк согласится одобрить ипотеку на долю в квартире если выполняется одно из условий — вы покупаете последнюю долю, после сделки вся квартира становится вашей. Это самый частый вариант, который банки одобряют", — пояснила Наталья Перескокова.

Другой вариант — когда доля выделена как отдельная комната с соглашением о пользовании или судебным актом, хотя и здесь банки остаются настороженными.

Перескокова отметила, что покупка доли у родственников иногда возможна, но требует тщательной проверки, включая выписку продавца из квартиры. Банки почти всегда отказывают в случае небольшой доли или большого числа собственников. Как подчеркнула эксперт, такие объекты с множеством владельцев, без возможности выделения комнаты или с несовершеннолетними собственниками сложно реализовать при необходимости.

Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

