Наследство и ипотека
Андрей Власов Опубликована сегодня в 1:16

Треть дохода — и дом свой: Югра стала одним из лидеров России по доступной ипотеке

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра занял восьмое место в рейтинге регионов России по доступности ипотечных кредитов для семей. Согласно исследованию РИА "Новости", средний ежемесячный платёж по ипотеке в регионе составляет 33,8% от совокупной зарплаты двух работающих членов семьи.

Северные зарплаты помогают платить ипотеку

"Из-за суровых климатических условий и специфики ведения в них бизнеса зарплаты во всех этих (северных и удаленных) регионах значительно превосходят среднероссийские значения… Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (33,8%)", — отмечается в исследовании.

Таким образом, в Югре ипотека остаётся существенно доступнее, чем в среднем по стране: в целом по России на оплату кредита семьи тратят почти половину дохода — 48,8%.

Кто впереди и позади

В тройке лидеров рейтинга оказались регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока, где зарплаты традиционно выше:

  • ЯНАО - второе место с показателем 28%;

  • далее следуют Магаданская область и Чукотка.

В то же время наименее доступная ипотека - в Калмыкии, где ежемесячный платёж по кредиту превышает средний доход семьи.

Что означает рейтинг

Показатель доступности рассчитывался на основе средней стоимости жилья, средней процентной ставки и уровня доходов населения. Чем меньше доля зарплаты уходит на ипотеку, тем выше регион в рейтинге.

Для Югры такой результат означает высокий уровень финансовой устойчивости населения и сбалансированное соотношение доходов и стоимости жилья.

