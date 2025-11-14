Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Молодая студенческая семья
Молодая студенческая семья
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by Автор изображения: DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 9:47

Бездетные пары могут получить ипотеку с обязательством родить ребенка: что это значит

В Госдуме предложили льготную ипотеку для бездетных пар с условием рождения ребенка

Депутаты фракции "Новые люди" предложили внести изменения в программу семейной ипотеки, разрешив бездетным парам брать льготный ипотечный кредит с условием обязательства родить ребенка в течение трех лет. С такой инициативой они обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой, утверждая, что это поможет молодым семьям улучшить жилищные условия и повысить уверенность в будущем.

Базовые утверждения и описания перерабатываемого текста

Инициатива депутатов направлена на расширение программы семейной ипотеки, которая в настоящее время доступна только тем парам, которые уже имеют детей. Предлагается разрешить бездетным супругам оформить льготный ипотечный кредит с условием обязательства родить или усыновить ребенка в течение трех лет с момента заключения договора.

Основным условием для получения льготной ипотеки с процентной ставкой 6% будет выполнение обязательства по рождению ребенка. В случае несоблюдения этого условия ставка повысится до рыночной, и банк может потребовать компенсацию субсидии.

Депутаты считают, что такой шаг поможет стимулировать рождение детей и улучшить жилищные условия молодых семей, обеспечив им возможность приобрести жилье до рождения детей, что позволит избежать задержек в семейном планировании.

Сравнение: Семейная ипотека и предложенная инициатива

Условие Семейная ипотека с детьми Инициатива для бездетных пар
Условие для получения ипотеки Ребенок должен быть рожден на момент оформления ипотеки Обязательство родить или усыновить ребенка в течение 3 лет.
Льготная ставка 6% на весь срок ипотеки 6% на весь срок ипотеки, если обязательство выполнено.
Последствия за нарушение обязательства - Повышение ставки до рыночной и возврат субсидии, если обязательство не выполнено.
Цель инициативы Поддержка семей с детьми Стимулирование молодых семей к улучшению жилищных условий и планированию детей.

Советы шаг за шагом: Как воспользоваться новой ипотечной льготой

  1. Планируйте рождение ребенка заранее
    Для того чтобы воспользоваться программой, важно быть готовым выполнить обязательство родить или усыновить ребенка в течение трех лет с момента оформления ипотеки.
  2. Проверьте условия ипотеки
    Убедитесь, что банк, с которым вы планируете заключить договор, предлагает такую программу и что все условия, включая ставку и обязательства, вам подходят.
  3. Рассчитайте возможные последствия
    Учтите, что если вы не выполните обязательство по рождению ребенка, ставка по ипотеке возрастет до рыночной, и вам придется компенсировать субсидию.
  4. Консультируйтесь с юристом
    Прежде чем подписывать договор, проконсультируйтесь с юристом, чтобы все условия были прозрачными, а обязательства по рождению ребенка не стали причиной неприятных сюрпризов.

А что если…?

А что если вы уже имеете ипотеку, но хотите воспользоваться новой инициативой? В таком случае вам стоит выяснить, возможно ли перевести вашу существующую ипотеку в рамках новых условий, или же вам нужно будет оформлять новый кредит. Обратитесь в банк для получения разъяснений.

Плюсы и минусы

Способ действия Плюсы Минусы
Обязательство по рождению ребенка Возможность получить ипотеку с льготной ставкой. Невозможность выполнения обязательства может привести к повышению ставки.
Рассрочка и льготные условия Доступ к жилью без откладывания рождения ребенка. Риски финансовых последствий при несоблюдении условий.

FAQ

Можно ли взять семейную ипотеку без детей по предложенной программе?
Да, бездетные пары могут оформить ипотеку, если они обязуются родить или усыновить ребенка в течение трех лет.

Что произойдет, если обязательство по рождению ребенка не будет выполнено?
Если обязательство не будет выполнено, ставка по ипотеке повысится до рыночной, и банк может потребовать компенсацию субсидии.

Какие еще условия могут повлиять на получение ипотечного кредита?
Для получения льготной ипотеки важно, чтобы семья была в состоянии выполнить обязательства и платить по кредиту. Также следует учитывать другие условия, такие как размер первоначального взноса и кредитная история.

Мифы и правда

Миф: Бездетные пары не могут получить льготную ипотеку.
Правда: Бездетные пары могут получить льготную ипотеку, если они обязуются родить или усыновить ребенка в течение трех лет.

Миф: Программа ипотечного кредита будет доступна только после рождения ребенка.
Правда: Программа позволяет получить ипотеку до рождения ребенка, если подписано обязательство по его рождению в течение трех лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Легкие способы вернуть блеск мебели: чай, йод и масла для восстановления сегодня в 1:15
Моя столешница снова как с магазина — секрет восстановления с уксусом и оливковым маслом

Как скрыть потертости на деревянной мебели? Несколько простых способов с использованием доступных материалов.

Читать полностью » Дизайнер Васильев: интерьеры 2026 года будут наполнены природными оттенками и текстурами сегодня в 0:10
Поняла, как уход от прямых углов сделает мой дом более уютным и гармоничным

Какие интерьерные тренды будут актуальны в 2026 году? Эксперт по дизайну перечислил главные тенденции.

Читать полностью » Рост популярности ретро-ёлок отмечен в сезоне 2025–2026 по данным экспертов вчера в 23:53
Теперь ёлка выглядит на миллион — просто убрала лишние цвета: тренд, который захватит 2026

Тренды украшения ёлки 2025–2026: ностальгия, экостиль, технологии и смелые цвета. Как оформить современную и уютную новогоднюю ёлку — полный гид.

Читать полностью » Усиление тренда на парижскую лёгкость в интерьерах отметили дизайнеры вчера в 22:41
Несколько французских приёмов — и квартира заиграла лёгкостью и шармом: ощущение, будто живу в Париже

Французский интерьер легко повторить дома: фальшкамин, кушетка, цветы, круглый стол и немного шика бистро. Простые приёмы для элегантной квартиры.

Читать полностью » Создание зелёного уголка повышает ощущение уюта — дизайнеры вчера в 21:30
Поставила пару растений в нужные места — и квартира будто расширилась: не думала, что работает так эффектно

Как растения помогают зонировать пространство, создавать уют на кухне и в зоне отдыха, улучшать атмосферу и регулировать настроение дома.

Читать полностью » Использование свечей создаёт мягкую новогоднюю атмосферу по данным интерьерных стилистов вчера в 20:12
Сделала композицию из свечей — атмосфера стала как в рождественском фильме: вот как украсить интерьер к Новому году

Как украсить маленькую квартиру к Новому году: мини-ёлки, светлый декор, уютный текстиль и идеи, которые экономят место и создают зимнюю атмосферу.

Читать полностью » Стив Эванс из Memphis Maids: порядок — это не только чистота, но и визуальный баланс вчера в 18:53
Дом чистый, но выглядит неухоженно? Эти 6 привычек всё портят — срочно проверь себя

Иногда беспорядок не в вещах, а в том, как они расположены. Эксперты по уборке объясняют, какие привычки визуально портят даже идеально организованный дом — и как всё исправить.

Читать полностью » Профессионалы советуют использовать средство для посуды вместо дорогих очистителей стекла вчера в 18:47
Беру всего 2 капли средства для посуды — и стекло блестит без единого развода

Эксперты объясняют, как использовать всего пару капель средства для посуды, чтобы стекло засияло без разводов, пятен и следов от воды.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Сара Джессика Паркер прочла 153 книги в рамках работы судьёй литературной премии — The New York Tiimes
Красота и здоровье
Доктор Елена Сюракшина: вечером лучше избегать цитрусовых и сладостей
УрФО
В Тюменской области планируют регулярные рейды для проверки таксистов — управление строительства
Авто и мото
Покупка нового автомобиля: как избежать ловушки и сэкономить до 30%
Еда
Рулет из красной рыбы с творожным сыром сохраняет форму при охлаждении — повар
Наука
Исследования на Марсе показали наличие воды, поддерживавшей жизнь — Димитра Атри
Красота и здоровье
Вода улучшает пищеварение человека при равномерном распределении питья в течение суток – Анна Миронова
ДФО
Трагедия с новорожденным в роддоме: пневмония стала причиной смерти
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet