Охота косаток на кита
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 11:58

Морские волки вышли на охоту: как Стая Монтесумы обманула акул и взяла только печень

Учёные зафиксировали коллективную охоту косаток на акул ради печени — Эрик Игуэра Ривас

В прибрежных водах Калифорнийского залива биологи впервые задокументировали сложную и скоординированную охоту косаток на молодых белых акул. Группа хищников, известная под названием "Стая Монтесумы", демонстрирует поразительную тактическую изобретательность, охотясь исключительно за печенью своих жертв — самым питательным органом в теле акулы.

Уникальная стратегия охоты

До недавнего времени было известно, что косатки поедают печень акул, но механизм самой атаки оставался загадкой. Новые наблюдения в 2020 и 2022 годах позволили учёным раскрыть этот процесс.

Во время охоты группа из пяти косаток действует как единый организм. Они вытесняют молодую белую акулу на поверхность, затем переворачивают её на спину, вводя в состояние тонической неподвижности — парализующего эффекта, при котором акула теряет способность двигаться и защищаться.

"Такое поведение косаток говорит о стратегическом мышлении и способности к обучению", — отметил ведущий автор исследования, морской биолог Эрик Игуэра Ривас.

После этого косатки быстро погружают жертву под воду, извлекают печень и оставляют остальное тело нетронутым. Печень акулы содержит большое количество жиров и витаминов, являясь ценным энергетическим ресурсом.

Сравнение: поведение косаток разных популяций

Регион Основная добыча Особенности охоты Уникальные приёмы
Калифорнийский залив Молодые белые акулы Координация группы, выбор органа Переворачивание жертвы
Южная Африка Морские котики Волнообразные атаки с подныриванием Имитация течения
Антарктика Пингвины и тюлени Использование айсбергов Создание волн для смывания добычи
Аргентина Морские львы Охота на берегу Выброс тела на сушу

Советы шаг за шагом: как учёные фиксируют поведение морских хищников

  1. Наблюдение с воздуха. Используются дроны и вертолёты для фиксации координации движений.

  2. Подводные камеры. Позволяют видеть, как косатки взаимодействуют с жертвой под водой.

  3. Маркировка животных. Установка датчиков помогает отслеживать маршруты и глубину погружения.

  4. Акустические наблюдения. Запись звуковых сигналов косаток позволяет анализировать коммуникацию.

  5. Биохимический анализ. Изучение состава добычи показывает энергетическую ценность рациона.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: считать косаток инстинктивными охотниками.
    Последствие: недооценка их интеллекта и социального поведения.
    Альтернатива: рассматривать их действия как проявление коллективного обучения.

  2. Ошибка: полагать, что все косатки охотятся одинаково.
    Последствие: искажение данных о популяциях.
    Альтернатива: учитывать региональные особенности и тип добычи.

  3. Ошибка: интерпретировать охоту как жестокость.
    Последствие: антропоморфизация поведения животных.
    Альтернатива: рассматривать охоту как часть экосистемного баланса.

А что если…

А что если косатки действительно способны передавать знания между поколениями? Ученые уже предполагают, что такие охотничьи стратегии могут быть культурным поведением - подобно тому, как люди передают традиции. Это открывает новую грань понимания разума морских млекопитающих.

Плюсы и минусы охоты на акул для экосистемы

Аспект Положительное влияние Возможные риски
Баланс популяций Контроль численности акул Угроза редким видам
Энергетическая выгода для косаток Эффективное питание Снижение разнообразия добычи
Экологическое равновесие Поддержание пищевой цепи Нарушение при чрезмерных охотах

Почему косатки выбирают печень

Печень белой акулы содержит до 60% липидов, а также витамины A, D и E. Это своеобразный "жирный аккумулятор" энергии. Употребляя только этот орган, косатки экономят силы и минимизируют риск травм во время охоты.

"Косатки выбирают энергетически выгодную стратегию. Это поведение можно сравнить с точечной добычей деликатесов", — добавляет Эрик Игуэра Ривас.

FAQ

Что такое тоническая неподвижность?
Это состояние временного паралича, возникающее при переворачивании некоторых морских животных на спину.

Почему косатки не поедают всю акулу?
Из-за энергетической избирательности: печень даёт максимум калорий при минимуме усилий.

Могут ли акулы защититься?
Молодые особи почти беззащитны. Взрослые белые акулы способны отпугнуть косаток, но редко вступают в бой.

Мифы и правда

  1. Миф: косатки нападают на людей.
    Правда: случаев нападения в дикой природе не зафиксировано.

  2. Миф: косатки убивают ради развлечения.
    Правда: их поведение строго функционально и связано с добычей пищи.

  3. Миф: акулы — вершина морской пищевой цепи.
    Правда: косатки стоят на самом верху как супер-хищники.

Исторический контекст

Известные с древности как "морские волки", косатки давно вызывали уважение у мореплавателей. В 1960-х годах учёные впервые начали изучать их поведение системно, обнаружив различия в "диалектах" и охотничьих привычках разных групп. Сегодня "Стая Монтесумы" — одна из самых интересных популяций, демонстрирующая не просто инстинкт, а осознанную тактику и коллективный интеллект.

Три интересных факта

  1. Косатки — единственные морские млекопитающие, использующие тоническую неподвижность как охотничий приём.

  2. Их коммуникация включает уникальные звуковые сигналы, различающиеся по группам.

  3. Печень одной белой акулы может весить до 60 кг, обеспечивая косатке дневную норму энергии.

