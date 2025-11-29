Марокко открылось по-новому: этот национальный парк поразил меня видами, от которых перехватывает дыхание

Национальные парки Марокко давно привлекают путешественников, которые хотят увидеть невероятное разнообразие природы страны — от заснеженных вершин до морских лагун. Эти территории объединяют горные маршруты, песчаные дюны, водопады, густые леса и уникальную фауну, доступную только в этом регионе. Подборка шести национальных парков помогает понять, какие природные зоны заслуживают внимания при планировании маршрута по Марокко. Об этом сообщает обзор редакции.

Тубкаль: высокогорные тропы и легендарная вершина

Национальный парк Тубкаль остаётся одним из самых известных природных регионов страны. Его сердце — деревня Имлил, ставшая отправной точкой для путешественников, стремящихся к вершинам Высокого Атласа. Здесь начинаются маршруты разной сложности: от спокойных прогулок к водопадам и небольшим деревням до серьёзных подъёмов среди скалистых склонов.

Популярные однодневные маршруты позволяют за несколько часов увидеть разнообразие ландшафтов: высокогорные долины, природные ущелья, нетронутые горные тропы. Один из известных путей — круговой маршрут через Арумд и подъём к святилищу Сиди Чамхаруч. Другой вариант — прогулка к перевалу Тизи н'Таматерт, откуда открываются панорамные виды.

Главная цель большинства туристов — восхождение на Джебель Тубкаль. Его высота достигает 4167 метров, и подъем считается сложным, но не слишком техническим в тёплый сезон. Зимой маршрут требует большего опыта и оснащения. Чаще всего путешественники планируют маршрут на два или три дня, чтобы успеть адаптироваться к высоте и насладиться дорогой. В Имлиле работает ассоциация горных гидов, которые помогают безопасно пройти маршрут и адаптировать его под уровень подготовленности.

Сус-Масса: дикие территории и редкие животные

Национальный парк Сус-Масса, расположенный южнее Агадира, выделяется разнообразием природных зон: песчаными дюнами, степями, плодородными долинами и прибрежными участками. Это один из крупнейших природных заповедников Марокко, где можно наблюдать за животными, занесёнными в списки редких видов.

Территория тянется вдоль Атлантического побережья и известна обилием птиц, включая северного лысого ибиса. В парке обитают ориксы, газели и красношейные страусы. Изучить территорию можно двумя способами: на машине по грунтовым дорогам в сопровождении рейнджера или пешком с гидом на коротком, но насыщенном маршруте.

Посетителям стоит заглянуть в информационный центр, где представлены экспозиции о природе региона и традиционных занятиях местных жителей. Здесь рассказывают о ремёслах, пчеловодстве и устойчивом рыболовстве, которые формируют экономику региона.

Талассемтане: водопады, ущелья и густые леса

Национальный парк Талассемтане — это территория, где сосредоточены глубокие ущелья, долины и пихтово-дубовые леса. Парк был создан для защиты марокканской пихты и вскоре получил статус биосферного заповедника ЮНЕСКО. Здесь сохранились живописные природные ландшафты, а маршруты подойдут как для начинающих, так и для опытных путешественников.

Самый известный путь начинается в деревне Акчур. Пешеходная тропа ведёт к водопаду, который стал популярным местом отдыха. Те, кто хочет продолжить путь, могут выйти к большому водопаду с изумрудным бассейном, где приятно сделать перерыв перед обратной дорогой. Ещё один маршрут — дорога к природной арке Мост Бога. Тропа может быть более сложной, но открывает уникальные виды на ущелье и реку Уэд Фарда.

В окрестностях Акчура расположены небольшие рестораны и лавки, где можно попробовать местную кухню после длительной прогулки. Путешественники часто остаются здесь на ночь, чтобы провести больше времени в горах.

Ифране: кедры, озёра и меняющиеся пейзажи

Национальный парк Ифране отличается от других природных зон Марокко. Он расположен недалеко от Феса, но создаёт атмосферу полной тишины и уединения. Эта территория известна своими атласскими кедрами, волнистыми лугами и чистыми озёрами, вокруг которых проходят многочисленные пешие маршруты.

Парк важен для сохранения кедровых лесов, поскольку именно здесь находится большая часть мировых запасов атласского кедра. В лесах живут барбарийские макаки, а озёра становятся местом остановки перелётных птиц. Маршруты варьируются по длине и сложности, а высоты от 1500 до 2200 метров позволяют наслаждаться прохладой даже летом.

Зимой парк превращается в природную зону для катания на лыжах и прогулок на снегоступах, что делает его привлекательным вариантом активного отдыха в любой сезон.

Мерья Зерга: идеальная лагуна для наблюдения за птицами

На Атлантическом побережье расположен Национальный парк Мерья Зерга — одно из ключевых мест для мигрирующих птиц. Лагуна, болота и тростниковые зоны создают идеальные условия для множества видов, которые делают остановку здесь во время перелётов между Европой и Африкой.

В зимний сезон в парке можно увидеть десятки тысяч уток, куликов и других птиц. Встречаются сапсаны, цапли и ибисы, а также крупные фламинго. Путешественники часто нанимают местных гидов-орнитологов, чтобы отправиться на прогулку по лагуне на лодке и лучше рассмотреть пернатых.

Деревня Муле Буссельем, расположенная рядом, сохраняет традиционный уклад. Здесь можно увидеть рыбацкие лодки, песчаные пляжи и небольшие святилища, связанные с историей региона. Это спокойное место между Танжером и Рабатом часто выбирают для отдыха на побережье.

Тазекка: территория приключений и природных контрастов

Национальный парк Тазекка — один из самых недооценённых парков Марокко. Он расположен недалеко от Тазы и отличается сочетанием густых лесов, ущелий и открытых холмов, которые подходят для пеших и велосипедных маршрутов. Парк был создан в середине XX века для охраны кедровых лесов, а затем расширен до современной площади.

Особое внимание привлекают пещеры Тазекки. Самая известная — Гуффри-де-Фриуато, глубина которой достигает сотен метров. Сейчас эта пещера закрыта, но в регионе есть и другие карстовые образования: Гротте Буслама с подземным озером и Гротте Чаара с протяжённой рекой.

Помимо подземных маршрутов, в парке популярны тропы Le Liège и La Cedraie, проходящие через леса и открывающие виды на рифские и атласские массивы. Местные гиды организуют для путешественников активные программы: от спелеологии и каньонинга до маунтинбайка и каякинга. Здесь можно остановиться в гостевых домах, которые предлагают погружение в атмосферу региона.

Сравнение: какой парк выбрать?

Каждый национальный парк Марокко раскрывает отдельную грань ландшафта страны.

Тубкаль подходит тем, кто хочет подняться в горы и почувствовать атмосферу Высокого Атласа. Сус-Масса идеален для знакомства с редкими животными и наблюдения за птицами. Талассемтане привлекает водопадами, ущельями и тенистыми лесами. Ифране предлагает прохладу кедровых лесов и спокойные прогулки. Мерья Зерга создан для орнитологов и тех, кто любит лагуны. Тазекка подойдёт поклонникам приключений, пещер и активных видов спорта.

Плюсы и минусы посещения национальных парков Марокко

Перед поездкой стоит учитывать особенности территории.

Плюсы:

разнообразие ландшафтов;

уникальная фауна и флора;

маршруты для разного уровня подготовки;

возможность активных видов спорта и наблюдений за природой.

Минусы:

удалённость некоторых парков;

ограниченная инфраструктура в отдалённых районах;

необходимость подготовки для высокогорных маршрутов.

Лучшие советы для путешествия по национальным паркам Марокко

Одежда должна быть нейтральных оттенков, чтобы не отпугивать животных. В горах температура может резко падать, поэтому важно иметь тёплые вещи. Если нет собственного снаряжения, его можно взять в аренду у местных гидов. Бинокль улучшит впечатления от наблюдения за животными. Утренние часы — лучшее время для встреч с дикой природой. Берите воду и перекусы, так как точки питания встречаются редко. Не стоит кормить диких животных. Сезоны наблюдения за птицами наиболее удачны весной и осенью. Для фотографий пригодится объектив с увеличением.

