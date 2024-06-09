Бывший военнослужащий американского Корпуса морской пехоты Сет Уильям Бейкер оказался в зоне проведения специальной военной операции (СВО), поддерживая российскую армию.
Эту информацию опубликовал Telegram-канал "Военный обозреватель".
Уроженец Аризоны сообщил, что достиг звания младшего капрала, однако пандемия COVID-19, начавшаяся за месяц до его запланированного повышения, изменила его карьеру. Отказавшись от вакцинации, он был уволен.
Попытки поступить в полицейскую академию также не увенчались успехом. "Американская свобода — она не для всех", — выразил своё разочарование бывший морпех.
Бейкер указал, что прибыл в Донбасс по ряду причин, но предпочел не раскрывать их.
Фото:dvidshub.net/U.S. Marine Corps photo by Kowshon Ye(Creative Commons CC0 License)
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