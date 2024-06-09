Бывший военнослужащий американского Корпуса морской пехоты Сет Уильям Бейкер оказался в зоне проведения специальной военной операции (СВО), поддерживая российскую армию.

Эту информацию опубликовал Telegram-канал "Военный обозреватель".

Уроженец Аризоны сообщил, что достиг звания младшего капрала, однако пандемия COVID-19, начавшаяся за месяц до его запланированного повышения, изменила его карьеру. Отказавшись от вакцинации, он был уволен.

Попытки поступить в полицейскую академию также не увенчались успехом. "Американская свобода — она не для всех", — выразил своё разочарование бывший морпех.

Бейкер указал, что прибыл в Донбасс по ряду причин, но предпочел не раскрывать их.

Фото:dvidshub.net/U.S. Marine Corps photo by Kowshon Ye(Creative Commons CC0 License)