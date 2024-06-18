Жарким летом мороженое становится особенно популярным. Как правильно выбрать лакомство и на что обратить внимание, рассказала Писарева Ирина, диетолог, нутрициолог.
- Конечно, важно читать составы. Конечно, должен быть животный жир. Все, что с растительным жиром - удешевляет стоимость мороженого, и вкус уже не будет настолько насыщенный и сливочный.
Стоит посмотреть и на различные добавки: вкусовые и ароматизированные. Если они не относятся к натуральным, от такого продукта стоит отказаться. Основным же ингредиентом (который пишется в первую очередь), должны быть молоко или сливки.
- На первом месте это главное в составе. Дальше смотрим, чем короче состав, тем качественнее будет данное мороженое, - подчеркнула Писарева.
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