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Мороженое на основе алкоголя негативно влияет на мозг
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:51

Мороженое на основе алкоголя негативно влияет на мозг

Хирург Александр Умнов рассказал, что мороженое с добавлением алкоголя достаточно вредный продукт для организма. Его употребление опасно не только для желудочно-кишечного тракта, но и для мозга.

- Сочетание этанола, сахара и иногда сливок оказывает разрушительное воздействие на организм, - сообщил Умнов. - Это может привести к ухудшению памяти, обучения, сна и когнитивных способностей.

В юном же возрасте возрастает вероятность появления язвы желудка, травмирования поджелудочной железы, психических расстройств и других заболеваний. Также сочетание мороженого с алкоголем способно спровоцировать появление избыточного веса и преддиабета.

Источник: Juan Emilio Prades Bel/(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)

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