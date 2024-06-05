Хирург Александр Умнов рассказал, что мороженое с добавлением алкоголя достаточно вредный продукт для организма. Его употребление опасно не только для желудочно-кишечного тракта, но и для мозга.

- Сочетание этанола, сахара и иногда сливок оказывает разрушительное воздействие на организм, - сообщил Умнов. - Это может привести к ухудшению памяти, обучения, сна и когнитивных способностей.

В юном же возрасте возрастает вероятность появления язвы желудка, травмирования поджелудочной железы, психических расстройств и других заболеваний. Также сочетание мороженого с алкоголем способно спровоцировать появление избыточного веса и преддиабета.

Источник: Juan Emilio Prades Bel/(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)