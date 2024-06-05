Хирург Александр Умнов рассказал, что мороженое с добавлением алкоголя достаточно вредный продукт для организма. Его употребление опасно не только для желудочно-кишечного тракта, но и для мозга.
- Сочетание этанола, сахара и иногда сливок оказывает разрушительное воздействие на организм, - сообщил Умнов. - Это может привести к ухудшению памяти, обучения, сна и когнитивных способностей.
В юном же возрасте возрастает вероятность появления язвы желудка, травмирования поджелудочной железы, психических расстройств и других заболеваний. Также сочетание мороженого с алкоголем способно спровоцировать появление избыточного веса и преддиабета.
Источник: Juan Emilio Prades Bel/(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)
Филиппо назвал позором неприглашение РФ на юбилей высадки в Нормандии
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил негодование по поводу неприглашения Москвы на мероприятия по случаю 80-летия высадки союзных войск в Нормандии.
Премьер Польши Туск: комиссия по влиянию РФ начнёт работать в среду
Польская комиссия, созданная для расследования влияния Москвы и Беларуси на политику страны, начала свою деятельность. Об этом сообщил премьер Дональд Туск.
Как правильно рыбачить: законы для рыбаков
Эксперты поделились секретами, как не нарушить правила при рыбалке.
Диетолог Гинзбург: самый эффективный способ избавиться от ожирения — изменение отношения к еде
Диетолог Михаил Гинзбург заявил, что самый эффективный способ борьбы с ожирением заключается в изменении отношения к еде и жизни.