В день оптимально можно съедать не больше одной порции мороженого, поскольку в этом продукте находиться до 400 калорий. Об этом NewsInfo. Ru рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

"Это два часа хорошего физического труда, чтобы потратить, если еще учесть, что за день мы не только одно мороженое едим, а еще едим какую-то пищу. То есть каждый день я бы не рекомендовала всё-таки, даже если это порция, есть мороженое, потому что это большой избыток лишних калорий, которые тяжелые калории, которые нужно отрабатывать", — рассказала врач.

По словам Дюваль, прежде всего нужно выбирать ту продукцию без большого количества красителей и химических элементов, эмульгаторов, консервантов.

"Поэтому главный принцип — это стараться выбирать продукт натуральный, пусть он будет не такой приглядный и красивый, мы можем украсить его тем же вареньем, например, самостоятельно. И главное есть мороженое в первой половине дня, чтобы полученные калории успеть реализовать в течение активности в течение дня", — отметила собеседница NewsInfo. Ru.

Кроме того, диетолог предостерегла от поедания мороженого на улице: лакомство имеет липкую текстуру и всё, что летает в воздухе мгновенно осаживается на этот продукт.

"Дальше при поглощении его мы можем получить начиная от аллергической реакции и заканчивая различными отравлениями, кто-то где-то чихнул, и бактерии прилипли мгновенно в округе до полуметра, поэтому продукт этот лучше есть в помещении, и, опять же, это чистые руки у детей, чистых рук на улице не может быть по определению, никакие антибактериальные салфетки поспособствовать этому не могут", — заключила врач-диетолог.

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