Поедание прохладительного десерта в летний период может привести к инфекционным заболеваниям. О последствиях съеденного мороженого в жару рассказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук ГУП Александр Созыкин. Его речь приводит общественно-политическая и деловая газета "Известия".

Александр Созыкин напомнил, что в жаркое время года лучше исключить из рациона мороженое или употреблять его с большой осторожностью, дабы не повредить слизистую оболочку. Он объясняет, что порой безобидный десерт может повлечь за собой ангину и другие тяжёлые инфекционные заболевания. Причиной тому станет сильное изменение температуры в организме. Как итог, у человека сужаются сосуды.

В дополнении к этому Александр Созыкин заявил, что из-за больших скачков температуры в теле повышается активность миндалин. По этой причине человек может испытывать боли в теле и неприятные ощущения. Всё это может привести к тому, что человек подхватит инфекцию или вирус, объясняет Александр Созыкин.

Недавно хирург Александр Умнов сообщил, что алкоголь, добавленный в мороженое, негативно воздействует на желудочно-кишечный тракт человека и работу мозга. О вредоносном продукте он поведал в разговоре с NEWS.ru. По его словам, органическое соединение этанол, продовольственный сахар, а также сливки, состоящие из самой жирной части молока, — губительный набор продуктов для организма человека. Плохими последствиями могут стать некачественный сон или, например, ухудшение памяти.

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