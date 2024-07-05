Врач-диетолог Алексей Кабанов сообщил, на что необходимо обращать внимание в составе при приобретении мороженого, а также назвал самые вредные для человеческого организма добавки. Об этом он информировал РИА Новости.

Как сообщает эксперт, первостепенная задача, которая стоит перед желающим купить мороженое покупателем, — это обратить внимание на количество сахара в товаре.

Пищевой продукт-десерт, который выглядит как замороженная в процессе непрерывного взбивания масса, — это довольно сладкий продукт, содержащий в себе сахарные углеводы, которые кладутся в состав во время производства. Помимо этого, десерт является очень жирным продуктом. Природные продукты, получаемые из жировых и костных тканей или молока некоторых животных, и сахар — это довольно плохое соединение, которое может привести к не самому лучшую состоянию. Появляется угроза для группы органических и функциональных патологий кровеносной системы (ССЗ). Помимо этого, употребление мороженого может вызвать избыточное отложение жира в организме, хроническое заболевание, связанное с нарушением усвоения глюкозы, а также слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности, более известное как деменция.

Кроме того, эксперт назвал некоторые самые вредные для человеческого организма добавки, которые могут присутствовать в мороженом. В этот список попали эмульгаторы (соевый лецитин, Е476) стабилизаторы (камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, Е407) и так далее.

По словам Алексея Кабанова, в большинстве случаев к применению в производстве вышеперечисленных добавок прибегают организации иностранных государств. Эксперт также добавил, что в случае, если в мороженом присутствует более трёх таких добавок, то можно даже и не рассчитывать на какую-либо натуральность продукта. Он заявил, что такой товар нельзя приобретать. Наличие этих добавок в составе может привести к плохим последствиям для ЖКТ. Алексей Кабанов советует покупать растительное или, как его ещё называют, вегетарианское мороженое.

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