Фес, Марокко
Фес, Марокко
© commons.wikimedia.org by AyoubPazolini is licensed under CC BY-SA 4.0
Опубликована сегодня в 16:03

Смешала пляж, горы и йогу — получилось лучше, чем Мальдивы: секрет юга Марокко

Марокко раскрывает себя по-разному: в шуме медин, под звёздами Сахары и в тишине Атласа. Три маршрута — три способа почувствовать ритм этой страны.

Путешествие 1. Классическое Марокко: от Марракеша до Мекнеса

Этот восьмидневный маршрут подойдёт тем, кто хочет увидеть всё: от шумных базаров Марракеша до руин древнего Волюбилиса. Путь длиной более тысячи километров соединяет пустыню, горы и города, где история дышит на каждом углу.

Марракеш.
Начните с площади Джемаа Эль Фна — живого сердца города. Здесь по вечерам звучат барабаны, жарят мясо и рассказывают истории. Днём отправляйтесь в сад Мажорель и музей Ива Сен-Лорана. Для ощущения свободы — экскурсия на мотоцикле в каменистую пустыню Агафай.

Скура
Путь через перевал Тизи-н-Тишка открывает виды на деревни амазигов и касбы. В оазисе Скура можно гулять под пальмами и заглянуть в касбу Амридил, символ берберской архитектуры.

Мерзуга
По "Долине тысячи касб" маршрут ведёт к пескам Сахары. Верблюжье седло, закат над дюнами и ночь у костра с музыкой — обязательная программа.

Фес
После дороги через кедровые леса Среднего Атласа — духовная столица страны. Осмотрите мечеть Карауин, медресе Бу-Инания и кожевенные мастерские. Не пропустите еврейский квартал и его старинную синагогу.

Волюбилис и Мекнес
Римские мозаики Волюбилиса напоминают о древних цивилизациях. В соседнем Мекнесе восхищают грандиозные ворота, дворцы и конюшни султана Мулай Исмаила.

"Марокко можно читать, как книгу — каждая страница пахнет специями и песком", — отметил журналист Фред Хе.

Сравнение маршрутов

Этап

Главная цель

Атмосфера

Марракеш

Искусство, культура, базары

Восточная энергия

Скура

Оазисы и касбы

Тишина и зелень

Мерзуга

Сахара, звёздное небо

Пустынная романтика

Фес

Архитектура, религия

Глубокая традиция

Мекнес

История и имперский дух

Спокойствие и порядок

Путешествие 2. Марокко гор и лесов

Северный семидневный маршрут пролегает через Танжер, Тетуан, Шефшауэн и национальные парки Среднего Атласа. Это путешествие для тех, кто ищет баланс между природой и культурой.

Танжер
Начните с Касбы и музея средиземноморских культур. После кофе на площади Пти-Сокко прогуляйтесь по галереям Ville Nouvelle.

Тетуан
Небольшой, но колоритный город у подножия Рифских гор хранит следы испанского присутствия. Загляните в Королевскую школу ремесел, где возрождают старинные техники.

Шефшауэн
Голубой город будто создан для художников и мечтателей. Узкие улочки ведут от источника Рас-эль-Ма к площади Ута-эль-Хаммам. Второй день стоит посвятить походу по национальному парку Таласемтане, где шумят водопады и растут вековые кедры.

Сефру и Ифран
Далее путь лежит через холмы в Сефру — город ремесленников и музей мультикультурализма. Поблизости находится деревня Бхалиль, где дома встроены прямо в скалы. Затем — национальный парк Ифран с его кедровыми лесами и редкими берберийскими макаками.

Азру
Финал маршрута — городок на краю парка, где по вторникам оживает базар, а на обед подают свежую горную форель.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Недооценить время на подъёмы.
    Последствие: Пропуск основных смотровых площадок.
    Альтернатива: Закладывайте минимум час на каждый подъём.
  • Ошибка: Ехать без местного гида.
    Последствие: Потеря интересных деталей.
    Альтернатива: Нанять гида в парке Ифран.
  • Ошибка: Приехать в Шефшауэн в выходные.
    Последствие: Толпы туристов.
    Альтернатива: Планируйте будние дни.

Путешествие 3. Южный ритм: пляжи, горы и йога

Пятидневный маршрут объединяет серфинг, горные прогулки и отдых у моря. От Тагазута до Мирлефта - идеальный микс активности и релаксации.

Тагазут
Небольшой городок к северу от Агадира известен волнами и школами йоги. Здесь можно поймать серф в Anchor Point и встретить закат с крыши кафе у океана.

Тарудант
"Маленький Марракеш" окружён розовыми стенами и башнями. Возьмите велосипед и объедьте город на закате или прокатитесь до оазиса Тиут.

Джебель Лкест
Переезд в Анти-Атлас открывает доступ к походам по горам и знаменитой "аметистовой вершине". Местные фермеры выращивают миндаль и оливки — попробуйте свежий инжир прямо с дерева.

Тафраут и раскрашенные скалы
В долине Амельн можно взять велосипед и доехать до Les Roches Peintes — гигантских валунов, разукрашенных бельгийским художником ради любви.

Тизнит и Мирлефт
Тизнит славится серебряными украшениями ручной работы. Конечная точка — Мирлефт, рыбацкий городок с безмятежными пляжами и арками Легзира, где солнце тонет в океане.

"Марокканский юг — это место, где волны встречаются с песком, а сердце — со свободой", — сказал гид Мустафа Эль Амрани.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Богатое культурное разнообразие

Длинные переезды

Доступные цены и развитая инфраструктура

Летом — жара в пустыне

Возможность объединить маршруты

Ограниченный общественный транспорт

FAQ

Какое время года лучше для поездки в Марокко?
С марта по май и с сентября по ноябрь — мягкая погода и меньше туристов.

Нужна ли виза россиянам?
Нет, при поездке до 90 дней.

Что обязательно попробовать?
Тажин с лимоном и оливками, мятный чай и марокканские сладости

Мифы и правда

  • Миф: В Сахаре всегда жарко.
    Правда: Ночью температура может опускаться ниже нуля.
  • Миф: В Шефшауэне красят стены ради туристов.
    Правда: Традиция уходит корнями в еврейскую культуру XVI века.
  • Миф: Марокко опасно для самостоятельных путешествий.
    Правда: Это одна из самых стабильных стран региона.

2 интересных факта

  1. В Марокко четыре имперских города: Марракеш, Фес, Мекнес и Рабат.
  2. В Сефру ежегодно проходит фестиваль черешни, включённый в список ЮНЕСКО.

