Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Шефшауэн
Шефшауэн
© commons.wikimedia.org by Kdouri omar is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 13:09

Марокканские базары завораживают: как волшебный колорит меняет выбор российских туристов

В душном воздухе марокканских базаров Марракеша смешиваются ароматы кумина, шафрана и свежей мяты, а под ногами хрустит песок, принесенный ветром из Сахары. Россияне, уставшие от однообразия египетских all-inclusive, все чаще выбирают это королевство за его колорит: синие улочки Шефшауэна, волны Атлантики в Агадире и шумные мединa. Спрос на лето 2026 года удвоился у ключевых туроператоров, но перелеты остаются дорогим барьером — от 60 тысяч рублей туда-обратно.

Туристы бронируют за полгода вперед, предпочитая комбо из пляжного релакса и экскурсий. Агадир лидирует с 70% броней, но Касабланка и Марракеш набирают обороты благодаря новым рейсам Royal Air Maroc. Цены на туры стартуют от 220 тысяч на двоих, что дороже Египта, но обещает незабываемые эмоции — от серфинга на Атлантике до ночевок в риадах.

"Марокко — это не масс-маркет, а нишевое направление для тех, кто ищет аутентику. Новые рейсы из Москвы в Касабланку ускорили спрос на 45% по экскурсиям, особенно в Агадир и Марракеш. Бронируйте заранее: в августе отели дорожают на 20%, а русскоговорящих гидов не хватает."

эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Почему спрос на Марокко растет вдвое

Лето 2026 обещает бум: у FUN&SUN и "Интуриста" брони выросли в 2-2,5 раза. Прямые рейсы Royal Air Maroc из Москвы и Питера в Касабланку подстегнули интерес — стоповеры на ночь здесь взлетели на 20%. Июнь лидирует с 57% броней, август — пик цен. Это не масс-туризм, как в Египте, а осознанный выбор пар без детей, жаждущих колорита.

Турагенты отмечают сдвиг: от Красного моря к Атлантике. Глубина брони — полгода, против 1,5 месяца ранее. Параллельно растет интерес к комбо-турам, где океан сочетается с Атласскими горами. Как логист, советую: стыковка через Касабланку экономит 30-40% на билетах по сравнению с прямыми в Агадир.

Агадир и Атлантика: логистика и пляжи

Агадир — король пляжей с золотистым песком протяженностью 10 км. Атлантика бодрит волнами: комфортное купание с июля, идеально для серфинга. Инфраструктура на высоте — талассоцентры, спа, ночная жизнь. Но без чартеров: летите через Касабланку (500 км, 45 мин трансфера) или Стамбул. Билеты подешевели до 60-70 тыс. руб. туда-обратно, но проверяйте правила багажа.

Тагазут рядом — для экстрима, с волнами как в Алгарве. Логистика проста: такси из аэропорта — 300-500 дирхамов (2,5-4 тыс. руб.). Избегайте пика в августе — цены +20%.

Проверено экспертом: планирование маршрутов, организация поездок Андрей Волков

Экскурсии и культурное погружение

Марракеш манит мединой и площадью Джемаа-эль-Фна — рынок в 6 утра для инсайдеров. Шефшауэн ("Синий город") — для Instagram, Атлас — трекинг. Туры "Ночи Имперских Городов" или "Северное Марокко" в топе у Anex. Гиды на русском — дефицит, бронируйте заранее. Ключевые фразы: "Shnu smiytek?" (как зовут?) открывают двери в чайхане.

Как инсайдер: пропустите музеи в полдень, идите на рынок за тажином. Экскурсии подорожали на 5-10% из-за гидов, но стоят того — контраст с Испанией.

Отели, питание и безопасность

Топ: Riu Palace Tikida 5* в Агадире (all-inclusive 55% броней). Риады для погружения — домашние завтраки дешевле 5*. Цены: неделя от 220 тыс. на двоих. Безопасность: страховка с эвакуацией, вода в бутылках, избегайте ночных базаров в одиночку. Вакцины — гепатит А, тиф.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Визы нужны? Нет, безвиз до 90 дней.
  • Купание летом комфортно? С июля, волны для серфинга.
  • Дети подойдут? Лучше парами, из-за динамики.
  • Билеты дешевле через? Royal Air Maroc, 60 тыс. руб.
  • Гиды на русском? Дефицит, бронируйте за месяц.

Читайте также

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кирпичная готика шепчет истории: северные порты Германии открывают тайны Ганзейского союза вчера в 12:41

От туманных предгорий Альп до суровых пляжей Балтики: исследуем шесть легендарных маршрутов, где идеальный асфальт встречается с многовековой историей и магией сказок.

Читать полностью » Не только волны: как выбрать идеальный пляж в Европе и не попасть в толпу туристов вчера в 12:02

Рейтинги TimeOut и отзывы экспертов определили фаворитов летнего сезона 2026: от португальских утесов до секретных бухт Черного моря с кристальной водой.

Читать полностью » Круиз по Янцзы: открывая новую реальность среди древней истории и природы Поднебесной 25.02.2026 в 19:29

Узнайте, какие тайны скрывает Янцзы и как насладиться уникальным путешествием в 2026 году.

Читать полностью » Таиланд в 2026 году: экзотика с комфортом и цифровизация, о которой вы не догадывались 25.02.2026 в 18:21

Королевство перешло на цифровой контроль и обновило сроки безвизового пребывания, оставив в прошлом бумажную волокиту и старые правила авиаперелетов.

Читать полностью » Наследие Баварии: как искусство и архитектура становятся частью путешествия по живописным местам региона? 25.02.2026 в 17:57

Бавария в 2026 году ждет искушенных туристов с новыми вызовами и возможностями для открытия уникального опыта.

Читать полностью » Пхукет в 2026 году: погружение в атмосферу китайского дракона и традиций, которые меняют представление о стране 25.02.2026 в 17:17

Весенний Сиам 2026 года готовит сюрприз: от мистических шествий китайских кланов до плавучих эко-отелей в джунглях, где полностью отсутствует мобильная связь.

Читать полностью » Европа осталась за бортом: пустующие визы сменились блеском восточного сервиса и новыми хабами 25.02.2026 в 16:14

Мировая география отдыха в 2026 году прошла через жесткий аудит: 16 миллионов поездок в Европу исчезли, уступив место новым центрам силы на Востоке.

Читать полностью » От вулканических пляжей до древних городов: куда направиться в Италии в 2026 чтобы не упустить главное 25.02.2026 в 15:21

Узнайте, как не попасть в ловушку августовского перегрева и почему выбор между Адриатикой и Тирренским морем определяет ваш культурный код в 2026 году.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Любимое одеяло теряет уют: как избежать катастрофы при стирке текстиля и сохранить тепло
Садоводство
Никаких острых игл — только мягкий каскад: рипсалис стал самым безопасным растением для детей и кошек
Питомцы
Игры без конца и края: как гиперактивность котенка может скрывать серьезные проблемы со здоровьем
Наука
Маленькое ядро Луны пульсировало: эффект лавовой лампы запускал динамо на короткие геологические эпохи
Еда
Льняное семя усиливает омега-ритм: высокобелковый завтрак побеждает сонливость дня
Красота и здоровье
Морозный бергамот сплетается с сандалом: зимние ароматы держатся двенадцать часов без приторности
Авто и мото
Огненные искры под капотом — не шутка: как привычка не глушить мотор на АЗС превращает авто в опасность
Авто и мото
Сладкая цена с горьким осадком: владение популярным Haval обходится в две стоимости машины
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet