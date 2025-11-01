Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Студия йоги
Студия йоги
© unsplash.com by Jaspinder Singh is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 13:46

Простые упражнения, которые заменят чашку кофе и продлят молодость

Тренер Красавин: 15 минут утренней тренировки ускоряют метаболизм и улучшают настроение

Правильно подобранная утренняя зарядка способна не только улучшить настроение, но и реально продлить жизнь. Об этом рассказал фитнес-тренер Иван Красавин в интервью журналу Men Today. По словам эксперта, всего 15-20 минут активных движений с утра помогают "запустить" организм, улучшить обмен веществ и зарядить тело энергией на весь день.

"Такая зарядка эффективна для снижения веса, так как повышает метаболизм и увеличивает общее количество сжигаемых калорий за день", — отметил Иван Красавин.

Почему утренняя зарядка важна

После ночного сна тело нуждается в активации. Зарядка ускоряет кровообращение, пробуждает мышцы и запускает обменные процессы. Регулярные утренние тренировки, по словам Красавина, повышают уровень дофамина и серотонина - веществ, отвечающих за настроение и концентрацию.

Таким образом, короткая тренировка утром помогает:

  • улучшить работу сердца и сосудов;

  • ускорить метаболизм и процесс жиросжигания;

  • укрепить мышцы спины, ног и корпуса;

  • снизить уровень стресса и тревожности;

  • поддерживать стабильный вес.

"Тренировка повышает уровень химических веществ в мозге, отвечающих за хорошее самочувствие и настроение", — добавил эксперт.

Комплекс упражнений от Ивана Красавина

Фитнес-тренер предложил простую утреннюю программу без оборудования, которую можно выполнять дома.

  1. Бег на месте - 1 минута.
    Разогревает мышцы, активизирует сердечно-сосудистую систему и улучшает координацию.

  2. Круговые движения плечами - 30 секунд вперёд и назад.
    Улучшают подвижность суставов и предотвращают зажимы.

  3. Наклоны и касания лопатки - по 10 повторений.
    Развивают гибкость спины и растягивают позвоночник после сна.

  4. Повороты корпуса в стороны - 20 повторений.
    Активируют мышцы пресса и талии.

  5. Подтягивание коленей к груди - 15 повторов.
    Прорабатывают нижний пресс и улучшают кровообращение в области таза.

  6. Приседания - 15-20 раз.
    Классическое упражнение для укрепления ног, ягодиц и коленных суставов.

  7. Скручивания - 15 повторений.
    Направлены на развитие верхнего пресса.

  8. Обратные скручивания - 15 повторений.
    Задействуют нижнюю часть живота.

  9. Отжимания - 10-12 раз.
    Укрепляют грудные мышцы, руки и плечи.

  10. Гиперэкстензия - 10-15 повторов.

"Для последнего нужно лечь на живот, выпрямив ноги. Затем следует оторвать грудную клетку от пола и задержаться в таком положении", — пояснил Красавин.
Это упражнение укрепляет поясницу и улучшает осанку.

Зарядку можно выполнять в лёгком темпе, постепенно увеличивая нагрузку. Важно не форсировать движения и сохранять правильное дыхание.

Как сделать зарядку привычкой

  • Устанавливайте фиксированное время - например, сразу после пробуждения.

  • Начинайте с 10 минут и увеличивайте продолжительность постепенно.

  • Слушайте энергичную музыку - это помогает поддерживать ритм.

  • Ставьте реалистичные цели: укрепить спину, стать бодрее, а не "сбросить 10 кг за неделю".

  • После тренировки выпейте стакан воды и сделайте лёгкую растяжку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: делать зарядку на голодный желудок при низком давлении.
Последствие: головокружение и слабость.
Альтернатива: выпить стакан воды и перекусить фруктом перед началом.

Ошибка: выполнять упражнения рывками.
Последствие: риск растяжений и боли в мышцах.
Альтернатива: плавные движения с контролем дыхания.

Ошибка: пропускать разминку и заминку.
Последствие: повышенная нагрузка на суставы.
Альтернатива: уделить 3 минуты разогреву и растяжке.

Плюсы и минусы утренней зарядки

Плюсы Минусы
Повышает уровень энергии и метаболизм Требует дисциплины и раннего подъёма
Улучшает настроение и концентрацию В первые дни возможна усталость
Помогает контролировать вес Не подходит при хроническом недосыпе

Мифы и правда

Миф: короткая зарядка не даёт результата.
Правда: 15 минут ежедневной активности достаточно, чтобы ускорить обмен веществ и укрепить сердце.

Миф: лучше тренироваться вечером.
Правда: утренние занятия эффективнее для метаболизма и психоэмоционального состояния.

Миф: гиперэкстензия вредна для поясницы.
Правда: при правильной технике она укрепляет спину и снижает нагрузку на позвоночник.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Бахтурина: тренировки на пуантах укрепляют мышцы и развивают чувство баланса сегодня в 12:36
Танец на пуантах без сцены: как балет стал новым направлением фитнеса

Тренер LEVITA Акулина Бахтурина рассказала, как занятия на пуантах укрепляют мышцы, развивают баланс и исполняют детскую мечту о балете.

Читать полностью » Фитнес-тренер Илья Алехин рассказал, как мужчинам после 30 и 40 лет адаптировать тренировки сегодня в 11:26
Разминка важнее веса: главное правило мужских тренировок после 30

После 30 лет тренировки требуют новой стратегии. Фитнес-тренер Илья Алехин рассказал, какие упражнения помогут мужчинам сохранить молодость и избежать травм.

Читать полностью » Тренер Ротач: жиросжигающая тренировка не требует оборудования и занимает 20 минут сегодня в 10:21
Упражнения, которые ускоряют метаболизм даже после тренировки

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала пять упражнений, которые помогают быстро сжечь жир и укрепить мышцы. Главное — соблюдать технику и поддерживать баланс питания.

Читать полностью » Специалисты из Тюбингенского университета: физическая активность может не помочь похудеть сегодня в 4:16
Силовые тренировки против кардио: что на самом деле помогает сжигать жир

Учёные раскрыли, почему активные тренировки не всегда ведут к похудению, и рассказали, как перестроить тело так, чтобы оно действительно начало сжигать жир.

Читать полностью » Йога-преподаватель Алексей Громов сообщил, что вакуум живота улучшает осанку и дыхание сегодня в 3:25
Когда дыхание сильнее тренажёра: как йоговская техника меняет тело

Можно ли добиться тонкой талии без утомительных тренировок и дорогих тренажёров? Один простой приём укрепляет мышцы, улучшает осанку и делает живот плоским.

Читать полностью » Гарвардская медицинская школа: тайцзи эффективнее плавания для людей старше 60 сегодня в 2:21
Секрет долголетия без таблеток и пробежек: старинная китайская практика удивила медиков

Учёные из Гарварда нашли простое упражнение, которое помогает людям старше 60 лет укрепить тело, улучшить сон и вернуть ощущение внутреннего равновесия.

Читать полностью » Эксперт Bodytech Нетто: сбалансированные тренировки предотвращают травмы и перегрузки сегодня в 1:16
Главный секрет силы не в зале, а в паузе между тренировками: как работает принцип суперкомпенсации

Как грамотно сочетать группы мышц, чтобы тело развивалось гармонично, а тренировки приносили максимум результата без риска перегрузки.

Читать полностью » Тренировки для подтянутых бедер: кардио и силовые упражнения для эффективного результата вчера в 23:27
Бедра без дряблости на Новый Год: эффективные тренировки и диета для идеальной фигуры

Узнайте, как сделать бедра стройными с помощью правильного питания, кардио и силовых упражнений.

Читать полностью »

Новости
Дом
Специалисты советуют учитывать позу сна и жесткость при выборе матраса
Садоводство
Осенние работы в саду помогают растениям успешно пережить зиму и морозы — агроном Алексей Тарасов
Еда
Макароны с фрикадельками на одной сковороде получаются сытными и вкусными
Красота и здоровье
Фосфор из мяса и газировки ускоряет повреждение почек — исследование японских учёных
Наука
Астрономы обнаружили сверхмассивную чёрную дыру в карликовой галактике Segue 1 — Натаниэл Лухан
Садоводство
Кофейная гуща улучшает структуру почвы и питание растений
Питомцы
Собаки могут вдыхать и выдыхать одновременно благодаря особому строению носа
Питомцы
Котята и молодые кошки гораздо активнее ночью, чем пожилые животные
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet