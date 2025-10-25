Главный секрет бодрости не в кофе: стакан воды утром делает то, чего не ждёшь

Многие специалисты утверждают, что одно из самых простых и эффективных действий для здоровья утром — это выпить стакан воды. Врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, почему этот ритуал стоит включить в утренние привычки и как именно он влияет на организм.

"Начинать утро полезнее со стакана воды. Ее нужно выпить при пробуждении, а уже минут через 20-30 можно позавтракать, выпить чай или кофе", — рассказала врач Надежда Чернышова.

Почему важно пить воду натощак

После ночного сна организм теряет влагу через дыхание и потоотделение, поэтому первое, что ему требуется — восполнение жидкости. Утренний стакан воды помогает "запустить" обмен веществ, активизировать пищеварение и вывести токсины, накопившиеся за ночь.

Вода также способствует выработке ферментов, необходимых для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Это особенно важно для тех, кто страдает запорами или вялой моторикой кишечника.

"Японцы это называют "умывание желудка” и рекомендуют употреблять прохладную воду, но теплая не менее полезна", — отметила врач Надежда Чернышова.

Прохладная или тёплая: какая лучше

По словам специалиста, принципиальной разницы между температурой воды нет. Главное — чтобы она была чистой и без газа. Тем не менее лёгкая прохлада способствует пробуждению организма, активизирует нервную систему и улучшает перистальтику кишечника.

Тёплая вода, наоборот, мягче воздействует на слизистую желудка и помогает при спазмах или гастритах. Поэтому выбор зависит от индивидуальных ощущений и состояния здоровья.

Сравнение: холодная и тёплая вода утром