Зеленый, черный или травяной? Узнайте, какой чай принесет вам наибольшую пользу

Многие из нас привыкли начинать утро с чашки чая или кофе. Однако, по словам врача-диетолога, нутрициолога Надежды Литвиновой-Гразион из "СМ-Клиники", важно учитывать несколько нюансов, чтобы чай не только пробудил, но и принес пользу. В беседе с "Газетой.Ru" специалист поделилась рекомендациями по оптимальному утреннему чаепитию.

Когда пить чай?

Надежда Литвинова-Гразион объяснила, что оптимальное время для утреннего чаепития — это 15-20 минут после пробуждения. За это время пищеварительная система начинает активизироваться, и питье будет усваиваться гораздо эффективнее.

"При этом лучше предварительно выпить стакан воды теплой или комнатной температуры, чтобы компенсировать обезвоживание за ночное время", — указала Надежда Литвинова-Гразион.

Разные виды чая и их воздействие

Чай может по-разному воздействовать на организм, и важно знать, какой из них выбрать в зависимости от целей.

Зеленый чай содержит кофеин, но действует мягче, чем кофе. Он помогает бодрствованию, но не вызывает резких скачков энергии.

Черный чай также тонизирует, но в отличие от зеленого, он более мощно повышает уровень энергии.

Травяной чай - лучший вариант для поддержания нормального пищеварения и укрепления иммунитета. Он не содержит кофеина, что делает его мягким и полезным выбором для утреннего напитка.

Таблица: Разные виды чая и их свойства

Вид чая Воздействие на организм Рекомендации Зеленый чай Тонизирует, мягко повышает бодрость, улучшает обмен веществ Подходит для утреннего напитка при умеренной чувствительности к кофеину Черный чай Обеспечивает более выраженную бодрость, активирует мозговую деятельность Подходит для утреннего питья при необходимости большей энергии Травяной чай Укрепляет иммунитет, поддерживает пищеварение, не содержит кофеина Идеален для людей, предпочитающих мягкие напитки без кофеина

Важные рекомендации

Надежда Литвинова-Гразион также предостерегает от добавления сахара и молока в чай, так как это может вызвать тяжесть в желудке или даже тошноту.

"Важно отметить, что строго не рекомендуется добавлять сахар или молоко в чай, так как такой продукт может вызывать тяжесть или тошноту", — предупредила Надежда Литвинова-Гразион.

Кроме того, слишком крепкий чай может вызвать изжогу из-за раздражения слизистой желудка и привести к запорам. Особенно осторожным стоит быть людям с гастритом или повышенной кислотностью.

Как избежать неприятных последствий?

Умеренность в крепости чая - избегать слишком крепкого напитка, чтобы не вызвать раздражение слизистой. Добавки - лучше пить чай без сахара и молока, чтобы избежать тяжести в желудке. Предпочтение травяным чаям - для тех, кто ищет мягкие и полезные напитки без кофеина.

Вывод

Утренний чай может быть не только вкусным, но и полезным. Главное — соблюдать рекомендации по времени приема, выбору вида чая и избегать добавок, которые могут вызвать дискомфорт.