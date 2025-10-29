Зеленый, черный или травяной? Узнайте, какой чай принесет вам наибольшую пользу
Многие из нас привыкли начинать утро с чашки чая или кофе. Однако, по словам врача-диетолога, нутрициолога Надежды Литвиновой-Гразион из "СМ-Клиники", важно учитывать несколько нюансов, чтобы чай не только пробудил, но и принес пользу. В беседе с "Газетой.Ru" специалист поделилась рекомендациями по оптимальному утреннему чаепитию.
Когда пить чай?
Надежда Литвинова-Гразион объяснила, что оптимальное время для утреннего чаепития — это 15-20 минут после пробуждения. За это время пищеварительная система начинает активизироваться, и питье будет усваиваться гораздо эффективнее.
"При этом лучше предварительно выпить стакан воды теплой или комнатной температуры, чтобы компенсировать обезвоживание за ночное время", — указала Надежда Литвинова-Гразион.
Разные виды чая и их воздействие
Чай может по-разному воздействовать на организм, и важно знать, какой из них выбрать в зависимости от целей.
-
Зеленый чай содержит кофеин, но действует мягче, чем кофе. Он помогает бодрствованию, но не вызывает резких скачков энергии.
-
Черный чай также тонизирует, но в отличие от зеленого, он более мощно повышает уровень энергии.
-
Травяной чай - лучший вариант для поддержания нормального пищеварения и укрепления иммунитета. Он не содержит кофеина, что делает его мягким и полезным выбором для утреннего напитка.
Таблица: Разные виды чая и их свойства
|Вид чая
|Воздействие на организм
|Рекомендации
|Зеленый чай
|Тонизирует, мягко повышает бодрость, улучшает обмен веществ
|Подходит для утреннего напитка при умеренной чувствительности к кофеину
|Черный чай
|Обеспечивает более выраженную бодрость, активирует мозговую деятельность
|Подходит для утреннего питья при необходимости большей энергии
|Травяной чай
|Укрепляет иммунитет, поддерживает пищеварение, не содержит кофеина
|Идеален для людей, предпочитающих мягкие напитки без кофеина
Важные рекомендации
Надежда Литвинова-Гразион также предостерегает от добавления сахара и молока в чай, так как это может вызвать тяжесть в желудке или даже тошноту.
"Важно отметить, что строго не рекомендуется добавлять сахар или молоко в чай, так как такой продукт может вызывать тяжесть или тошноту", — предупредила Надежда Литвинова-Гразион.
Кроме того, слишком крепкий чай может вызвать изжогу из-за раздражения слизистой желудка и привести к запорам. Особенно осторожным стоит быть людям с гастритом или повышенной кислотностью.
Как избежать неприятных последствий?
-
Умеренность в крепости чая - избегать слишком крепкого напитка, чтобы не вызвать раздражение слизистой.
-
Добавки - лучше пить чай без сахара и молока, чтобы избежать тяжести в желудке.
-
Предпочтение травяным чаям - для тех, кто ищет мягкие и полезные напитки без кофеина.
Вывод
Утренний чай может быть не только вкусным, но и полезным. Главное — соблюдать рекомендации по времени приема, выбору вида чая и избегать добавок, которые могут вызвать дискомфорт.
