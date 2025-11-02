Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Поза "Собака мордой вниз"
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 4:27

Как утренняя йога может изменить ваше тело и ум: один секрет, который вы должны знать

Тейлор Лоренц: простая утренняя йога идеально подходит для пробуждения и улучшения гибкости

Утренняя йога — это не просто физическая нагрузка, но и способ мягко пробудить тело и ум, переходя от сна к бодрствованию. В зависимости от вашего состояния, утренние практики могут не только зарядить энергией, но и плавно ввести в новый день, настроив на нужный лад.

Йога, которую проводит Тейлор Лоренц, ориентирована на простые и эффективные упражнения. В этой практике особое внимание уделяется скручиваниям позвоночника, что помогает мягко активировать тело, не нагружая его. Вместо акцента на сложных асанах, здесь важна гармония движений и дыхания, что позволяет настраиваться на правильный темп и ритм.

Основная структура утренней практики

Для выполнения утренней практики, Тейлор рекомендует использовать блок или книгу, что поможет облегчить выполнение асан, если потребуется дополнительная поддержка. Йога должна быть комфортной, а не сложной.

1. Поза ребенка

Начните с позы ребенка, сидя на пятках. Соедините большие пальцы ног и раздвиньте колени в стороны. Руки вытяните вперед, лоб и туловище опустите на коврик. Оставайтесь в этой позе, глубоко дыша, в течение восьми циклов дыхания. После этого, слегка приподнимите грудь, перенесите руки вправо, положив одну руку на другую, чтобы растянуть боковые мышцы. Задержитесь на 4 вдоха и выдоха. Повторите аналогичное движение влево.

2. Поза коровы и кошки

Переходите в позу Стола, став на четвереньки, и двигайтесь в позу Коровы. Сделайте вдох, прогибая спину, и переходите в позу Кошки, выдыхая, округляя спину. Повторите по два раза в каждом направлении, двигаясь в ритме своего дыхания.

3. Боковой изгиб

Вернитесь в нейтральное положение и с выдохом наклонитесь вправо, взгляд переведите через правое плечо. Вдохните и вернитесь в центр, а затем наклонитесь влево. Повторите три раза.

4. Собака мордой вниз

С выдохом подогните пальцы ног и выведите таз вверх, образуя позу "Собака мордой вниз". Останьтесь в позе на 4 дыхания. Не забывайте добавлять интуитивные движения, если это нужно для комфорта.

5. Наклон вперед стоя

Согните колени и сделайте шаг или подпрыгните в сторону передней части коврика. Затем выполните наклон вперед, стоя. Ощутите растяжение позвоночника и задней поверхности ног. Постепенно переходите в позу горы, поднимите руки вверх и соедините ладони.

6. Боковой поворот

Теперь поднимите руки вверх, а с выдохом поверните туловище вправо, вытягивая одну руку вперед, а другую назад. Удерживайте позу на три вдоха.

7. Скручивание с обратным изгибом

Оставшись в позе с поворотом, поставьте правую руку на поясницу и, сделав вдох, поднимите левую руку вверх. Легко наклонитесь в сторону для дополнительного растяжения.

8. Вращающиеся полуразделители

Вдохните и, выпрямляя правую ногу, вытяните руку вверх. В этой позе оставайтесь на два дыхательных цикла, ощущая, как тело растягивается и освобождается от напряжений.

9. Низкий выпад

Поднимите правую ногу, затем подтяните колено к груди, поставьте ногу между ладонями и опустите левое колено на коврик. Поднимите грудь и руки вверх в позе низкого выпада.

10. Поза кобры и планка

Для позы Кобры опуститесь на живот и приподнимите грудь, не забывая про правильное положение рук и ног. Поза планки — еще один элемент утренней йоги, который активирует корпус и спину.

11. Война 3 и обратный воин

В этом упражнении важно балансировать, удерживая одну ногу поднятой, а другую назад, как в позе Воина 3. При этом тело должно быть наклонено вперед, а руки вытянуты вдоль тела. После этого переходите в позу Обратного Воина.

12. Поза перевернутой пирамиды

Опуститесь вниз и вытяните левую руку вперед, опираясь на коврик или блок, а правую руку поднимите вверх, выполняя позу перевернутой пирамиды. Задержитесь на два вдоха.

13. Шавасана

Завершите практику в Шавасане, лежа на спине, расслабляя тело и восстанавливая внутренний баланс. Постепенно приходите в себя, поднимитесь в сидячее положение и поблагодарите себя за утреннюю практику.

Преимущества утренней практики йоги

  1. Восстановление энергии. Простые асаны помогают разбудить тело и зарядить его энергией на весь день.

  2. Улучшение гибкости. Регулярные растяжки и скручивания способствуют улучшению гибкости и подвижности суставов.

  3. Ментальная концентрация. Фокус на дыхании и плавные переходы между позами помогают выровнять умственные процессы.

  4. Психологическое расслабление. Утренняя йога способствует снижению стресса и тревожности, создавая чувство покоя и умиротворенности.

  5. Стимуляция кровообращения. Йога активирует кровообращение, что положительно влияет на общее самочувствие.

Мифы и правда о йоге

  1. Миф: Йога — это только для гибких людей.
    Правда: Йога подходит для всех, вне зависимости от уровня гибкости. Регулярные практики могут значительно улучшить подвижность тела.

  2. Миф: Йога не дает физических нагрузок.
    Правда: Даже простые асаны требуют усилий и могут быть отличной физической тренировкой.

  3. Миф: Йога — это просто растяжка.
    Правда: Йога включает в себя множество аспектов — от дыхательных техник до глубоких медитаций и проработки всех групп мышц.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с простых поз, чтобы ваше тело могло привыкнуть к нагрузке.

  2. Используйте блоки или книги для поддержки, особенно в сложных позах.

  3. Слушайте свое тело и не форсируйте упражнения.

  4. Регулярность — ключ к прогрессу, уделяйте практике хотя бы 10-15 минут каждый день.

  5. Следите за дыханием: глубокое и ровное дыхание улучшает эффективность упражнений.

FAQ

  1. Сколько времени нужно заниматься йогой утром?
    Даже 10-15 минут йоги утром могут дать отличный эффект, важно только делать это регулярно.

  2. Какие асаны подходят для начинающих?
    Хорошим стартом будут позы ребенка, кошки и собаки мордой вниз.

  3. Можно ли заниматься йогой при наличии проблем с позвоночником?
    Да, однако перед началом стоит проконсультироваться с врачом и выбрать безопасные позы.

А что если…

…вы чувствуете напряжение в спине или шее после ночного сна? Попробуйте делать больше растяжек, таких как поза ребенка или кошка/корова.

3 интересных факта о йоге

  1. Йога помогает улучшить осанку, укрепляя мышцы спины и шеи.

  2. Практика йоги способствует повышению уровня энергии, улучшая циркуляцию крови.

  3. В некоторых школах йоги практикуется не только физическая нагрузка, но и глубокая медитация.

Исторический контекст

  1. Йога зародилась в Индии более 5000 лет назад.

  2. В Древней Индии йога использовалась как метод духовного и физического самосовершенствования.

  3. В 20 веке йога начала активно развиваться на Западе, став популярной среди людей, ищущих баланс в жизни.

