Скручивания
Илья Мельников Опубликована сегодня в 9:47

Не тренировка, а привычка: почему 8 минут утром работают лучше часа в зале

Утро может стать самым эффективным временем для восстановления мышц, особенно после 55 лет. Короткая, но регулярная нагрузка способна дать больше пользы, чем редкие и изматывающие походы в спортзал. Эксперты уверены: ключевую роль играет не длительность тренировки, а её системность и правильная структура. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!.

Почему после 55 важно начинать день с движения

С возрастом мышечная масса снижается естественным образом, и этот процесс ускоряется после 50 лет. Потеря силы влияет не только на внешний вид, но и на подвижность, баланс и общее самочувствие. Утренние тренировки помогают встроить физическую активность в распорядок дня и реже пропускать занятия, а также повышают уровень энергии и концентрации.

"Мы все теряем мышцы с возрастом, это неизбежно. Но многие удивляются, насколько резко это становится заметно после 50", — объясняет сертифицированный персональный тренер и тренер по бегу Аманда Гримм.

По её словам, в работе с клиентами она видит, что короткие, но ежедневные тренировки дают лучший результат, чем редкие интенсивные занятия.

"Дело не в том, чтобы изнурять себя в спортзале. Гораздо важнее регулярно что-то делать. Восемь минут в день дома — этого действительно достаточно", — отмечает Гримм.

Восьмиминутный ритуал для восстановления мышц

Эксперт по движению и основательница The Reinvention Project Джули Дермер предлагает простую утреннюю программу, рассчитанную на восемь минут. Каждое упражнение выполняется 45 секунд с 15-секундным отдыхом для перехода к следующему.

Приседание с опусканием к полу

Это движение развивает устойчивость и контроль. Из положения стоя выполняется глубокий присед с касанием пола руками, после чего следует подъём и выпрямление с вытянутыми вверх руками. Упражнение задействует ноги, корпус и улучшает координацию.

Разгибание рук назад стоя

Упражнение направлено на поддержку осанки и укрепление верхней части тела. С лёгкими гантелями руки сгибаются в локтях, затем разгибаются назад с акцентом на трицепсы и мышцы спины, после чего движение возвращается под контролем.

Обратный выпад

Этот элемент тренирует контроль и баланс. Шаг назад с опусканием в выпад помогает проработать ягодицы и бёдра, а также улучшает устойчивость, что особенно важно с возрастом.

Тяга для осанки

С использованием эспандера выполняется тяга к груди с акцентом на сведение лопаток. Упражнение помогает поддерживать правильное выравнивание корпуса и снижает нагрузку на плечи и шею.

Скручивание с подъёмом колена

Движение развивает связь между верхней и нижней частью тела. Поочерёдное подтягивание колена к противоположному локтю активирует мышцы кора и улучшает координацию.

Подъёмы на носки с удержанием равновесия

Это упражнение укрепляет икры и улучшает устойчивость. Медленный подъём на носки с короткой фиксацией в верхней точке помогает развивать основу баланса.

Наклон в тазобедренном суставе

Движение направлено на стойкость и силу задней поверхности тела. Контролируемый наклон с прямой спиной активирует ягодицы и подколенные сухожилия.

Завершение дыханием

Финальный этап — несколько медленных глубоких вдохов в положении стоя. Он помогает успокоить дыхание и завершить тренировку осознанно.

Регулярное выполнение этой короткой утренней программы позволяет поддерживать мышечную массу, улучшать подвижность и чувствовать себя сильнее без необходимости длительных тренировок.

Автор Илья Мельников
Илья Мельников — эксперт по физиологии (УралГУФК) с 14-летним опытом. Специалист по коррекции осанки, биомеханике и функциональному восстановлению.
