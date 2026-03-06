Тело объявило тихий бойкот: состояние после пробуждения выдаёт скрытые проблемы с щитовидкой

Просыпаясь без сил даже после полноценного ночного сна, многие списывают это на переутомление, но подобное состояние часто сигнализирует о скрытых нарушениях в организме — от биохимических сбоев в выработке кортизола до анемии или проблем с щитовидной железой. В антропологическом контексте это эхо эволюционных ритмов, где утренний подъем требует гармонии циркадных часов, а их сбой приводит к хронической разбитости. Терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова разобрала причины утренней усталости. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Эксперт подчеркивает разницу между обычной усталостью и переутомлением: первая уходит после выходных, вторая сохраняется несмотря на отдых. По словам Чернышовой, ключ к восстановлению — в пересмотре режима: ранний отход ко сну, качественный отдых, перерывы в работе и прогулки на воздухе. Как отметила специалист, отказ от вредных привычек усиливает биохимический баланс, облегчая регенерацию тканей.

"Если человек просыпается утром без сил, сначала нужно понять, идет ли речь об обычной усталости или уже о переутомлении. Отличить это довольно просто: если после выходных, когда человек хорошо отдохнул и не испытывал нагрузок, состояние улучшается — значит, это была обычная усталость. Но если даже после полноценного отдыха слабость и ощущение разбитости сохраняются, такое состояние уже можно считать переутомлением", — пояснила Надежда Чернышова.

Если корректировка образа жизни не помогает, Чернышова настаивает на обследовании: утомляемость — неспецифический симптом диабета, гипотиреоза, анемии или сердечных патологий. По словам врача, при отсутствии соматических причин стоит обратиться к психотерапевту, поскольку хронический стресс нарушает нейротрансмиттерный обмен. Своевременная диагностика предотвращает эскалацию, возвращая организму физическую грацию.