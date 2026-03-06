Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина
Женщина
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 17:50

Тело объявило тихий бойкот: состояние после пробуждения выдаёт скрытые проблемы с щитовидкой

Просыпаясь без сил даже после полноценного ночного сна, многие списывают это на переутомление, но подобное состояние часто сигнализирует о скрытых нарушениях в организме — от биохимических сбоев в выработке кортизола до анемии или проблем с щитовидной железой. В антропологическом контексте это эхо эволюционных ритмов, где утренний подъем требует гармонии циркадных часов, а их сбой приводит к хронической разбитости. Терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова разобрала причины утренней усталости. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Эксперт подчеркивает разницу между обычной усталостью и переутомлением: первая уходит после выходных, вторая сохраняется несмотря на отдых. По словам Чернышовой, ключ к восстановлению — в пересмотре режима: ранний отход ко сну, качественный отдых, перерывы в работе и прогулки на воздухе. Как отметила специалист, отказ от вредных привычек усиливает биохимический баланс, облегчая регенерацию тканей.

"Если человек просыпается утром без сил, сначала нужно понять, идет ли речь об обычной усталости или уже о переутомлении. Отличить это довольно просто: если после выходных, когда человек хорошо отдохнул и не испытывал нагрузок, состояние улучшается — значит, это была обычная усталость. Но если даже после полноценного отдыха слабость и ощущение разбитости сохраняются, такое состояние уже можно считать переутомлением", — пояснила Надежда Чернышова.

Если корректировка образа жизни не помогает, Чернышова настаивает на обследовании: утомляемость — неспецифический симптом диабета, гипотиреоза, анемии или сердечных патологий. По словам врача, при отсутствии соматических причин стоит обратиться к психотерапевту, поскольку хронический стресс нарушает нейротрансмиттерный обмен. Своевременная диагностика предотвращает эскалацию, возвращая организму физическую грацию.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Весна пришла, силы исчезли: эти симптомы кричат о нехватке витаминов сегодня в 15:39

Терапевт Мария Беляева перечислила NewsInfo признаки нехватки витаминов в организме весной. 

Читать полностью » Слабость прячет катастрофу: асимметрия лица и странная речь выдают опасный сбой в сосудах мозга сегодня в 15:20

Обычное недомогание может оказаться предвестником серьезного сбоя в работе организма, когда счет идет на минуты и требуется мгновенная проверка пары симптомов.

Читать полностью » Идеальная челка для каждого лица: советы от ведущих стилистов нового сезона 2026 года сегодня в 15:06

Весна 2026 года принесет на подиумы новые эстетические решения и акценты, главными из которых станут стильные челки.

Читать полностью » Зеркало больше не пугает: простая смена плотного крема на флюид стирает годы с усталого лица сегодня в 14:34

Привычное тональное средство внезапно начало подчеркивать каждую пору и западать в складки, превращая утренний макияж в изнурительную борьбу за свежесть лица.

Читать полностью » Метаболизм берет выходной: тело начинает копить запасы из-за хитрой ловушки комфорта и лени сегодня в 14:17

Биологические изменения и привычный комфорт создают опасный союз, заставляя тело накапливать лишние килограммы даже при сохранении прежнего рациона питания.

Читать полностью » Несколько простых шагов — и весенние аллергии потеряли силу: как защитить кожу от вреда сегодня в 12:24

Весеннее пробуждение природы приносит не только радость, но и аллергию — важные подробности, о которых стоит знать в начале сезона.

Читать полностью » Самолётное кресло становится капканом для сосудов: неподвижность в воздухе выдаёт тайные болезни сегодня в 12:12

Привычный дискомфорт в нижних конечностях после долгого нахождения в кресле лайнера может оказаться предвестником серьезных сбоев в работе организма.

Читать полностью » Как спортивная обувь меняет стиль: новый взгляд на сочетание кроссовок и юбок в уличной моде 2026 года сегодня в 11:46

Сочетание кроссовок с юбками в 2026 году становится символом комфорта и стиля, меняя привычные правила моды.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Чужой угол становится своим: покупка доли в квартире превратилась в сложный квест для заемщика
Туризм
Ловкость игры с бюджетом: как Таиланд в марте предлагает самые необычные маршруты для экономии
Красота и здоровье
Сладость без расплаты за удовольствие: новый продукт заменяет сахар без вреда для сосудов
Спорт и фитнес
Торжество дисциплины над годами: жесткая стратегия тренировок возвращает телу Жизель Бюндхен тонус
Садоводство
Газон весной: когда пора действовать, чтобы споры мха не захватили участок
Недвижимость
Белизна возвращается без боя: три копеечных компонента выгоняют серый налет из глубины волокон
Красота и здоровье
Зеркало больше не радует: привычки мегаполиса незаметно превращают лицо в сухую маску
Авто и мото
Железо даёт осечку даже у фаворитов: маленькая деталь в конструкции может обернуться большой бедой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet