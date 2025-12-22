Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Женщина умывается в ванной
Женщина умывается в ванной
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 0:21

Раньше делала это каждое утро — теперь понимаю, почему кожа стала суше

Горячая вода при умывании разрушает защитный барьер кожи — косметологи

Во время сна кожа продолжает работать: выделяется кожное сало, происходит обновление клеток, на поверхности скапливаются продукты обмена. Утреннее очищение необходимо не только для свежести, но и для подготовки кожи к дальнейшему уходу. Неправильные действия на этом этапе могут постепенно нарушать защитный барьер и ускорять процессы старения. Об этом пишет дзен-канал "О здоровом образе жизни, о красоте и счастье".

Использование горячей воды

Горячая вода действительно создаёт ощущение чистоты, однако она разрушает липидный слой кожи. Это приводит к обезвоживанию, повышенной чувствительности и появлению мелких морщин.

Оптимальным вариантом считается тёплая или слегка прохладная вода. Она очищает кожу мягко, не нарушая её естественные защитные механизмы.

Агрессивные очищающие средства

Средства, оставляющие ощущение "чистоты до скрипа", часто содержат сульфаты и спирты. Они удаляют не только загрязнения, но и полезные липиды, делая кожу уязвимой к раздражениям и сухости.

Для ежедневного утреннего ухода подходят мягкие пенки и гели с нейтральным pH, содержащие увлажняющие и успокаивающие компоненты — пантенол, алоэ, гиалуроновую кислоту.

Отказ от утреннего очищения

Иногда утреннее умывание пропускают, особенно при сухом типе кожи. Однако за ночь на поверхности лица остаются кожное сало, токсины и микроорганизмы, которые могут провоцировать тусклый цвет лица и воспаления.

Даже при сухой коже рекомендуется мягкое очищение, не нарушающее водный баланс.

Механическое растяжение кожи полотенцем

Интенсивное растирание лица после умывания травмирует кожу и со временем снижает её упругость. Регулярное механическое воздействие способствует образованию заломов и морщин.

После очищения кожу лучше аккуратно промакивать мягким полотенцем или одноразовыми салфетками, не растягивая ткани.

Отсутствие увлажнения сразу после умывания

После контакта с водой кожа начинает активно терять влагу. Если в первые минуты не нанести увлажняющее средство, усиливается чувство стянутости и сухости.

Оптимально наносить тоник, сыворотку и крем на слегка влажную кожу — это помогает "запечатать" влагу и повысить эффективность ухода.

Грамотно выстроенный ритуал утреннего умывания — это не мелочь, а основа здоровой и ухоженной кожи. Мягкое очищение, бережное отношение и своевременное увлажнение позволяют замедлить возрастные изменения и сохранить свежий, ровный внешний вид без дополнительных затрат и сложных процедур.

