Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Храп во сне
Храп во сне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 15:31

Просыпаюсь с пересохшим горлом — оказалось, дело вовсе не в отоплении

Просыпаться с пересохшим горлом — знакомая проблема для многих. Иногда это временное явление после вечернего застолья или сна в душной комнате, но если сухость повторяется каждое утро, стоит прислушаться к телу. Горло — индикатор общего состояния дыхательной системы и водного баланса. Разберёмся, что именно может вызывать утренний дискомфорт и как вернуть себе ощущение комфорта.

  1. Дыхание ртом во сне

Самая частая причина утренней сухости — дыхание через рот. Когда носовое дыхание нарушено (из-за насморка, искривлённой перегородки или храпа), воздух проходит прямо по слизистой горла, пересушивая её.

"Даже несколько часов дыхания ртом снижают влажность слизистых и провоцируют воспаление", — отмечает физиотерапевт Крис Маккарти.

Что помогает:

  • Спите на боку — это естественно открывает дыхательные пути.
  • Используйте увлажнитель воздуха, особенно зимой.
  • Если есть хроническая заложенность носа, попробуйте солевые спреи или обратитесь к ЛОР-врачу.

  1. Кислотный рефлюкс ночью

Иногда пересыхание связано не с дыханием, а с тем, что желудочная кислота ночью поднимается по пищеводу и раздражает горло. Это состояние известно как ларингофарингеальный рефлюкс — разновидность кислотного рефлюкса без изжоги.

Что помогает:

  • Не ешьте за 2-3 часа до сна.
  • Поднимайте изголовье кровати на 10-15 см.
  • Сократите кофеин, жирную и острую пищу.

Совет: если ощущаете першение, охриплость или "комок в горле" — это повод проверить желудочно-пищеводный рефлюкс у гастроэнтеролога.

  1. Обезвоживание и сухой воздух

Недостаток жидкости или сон в отапливаемой, кондиционированной комнате делает слизистую горла уязвимой. Влага испаряется с дыханием, особенно если температура воздуха выше 22 °C.

Что помогает:

  • Пейте воду перед сном и держите стакан рядом с кроватью.
  • Установите увлажнитель или просто оставьте рядом миску с водой.
  • Добавьте в рацион больше водосодержащих продуктов — огурцов, цитрусовых, ягод.

  1. Храп и апноэ сна

Если вы не только просыпаетесь с сухостью, но и храпите, а днём чувствуете усталость — возможно, у вас синдром апноэ сна. При нём дыхание на короткое время останавливается, и тело инстинктивно "переходит" на дыхание ртом.

Что помогает:

  • Пройдите обследование сна (сомнологию).
  • Поддерживайте здоровый вес.
  • Используйте специальные носовые полоски или прибор CPAP (по назначению врача).

Апноэ опасно тем, что снижает уровень кислорода и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний — не игнорируйте этот симптом.

  1. Аллергия и постназальный затек

Когда аллергены (пыль, шерсть, пыльца) раздражают слизистую носа, выделяется слизь, которая ночью стекает в горло. Утром — сухость, кашель, першение.

Что помогает:

  • Стирайте постельное бельё при 60 °C и используйте гипоаллергенные чехлы.
  • Регулярно очищайте фильтры кондиционеров.
  • Держите домашних животных подальше от спальни.
  • Используйте очиститель воздуха.

  1. Побочные эффекты лекарств

Некоторые препараты снижают выработку слюны: антигистаминные, антидепрессанты, лекарства от давления. Это делает слизистую беззащитной перед сухим воздухом и бактериями.

Что помогает:

  • Обсудите с врачом возможную замену или корректировку дозы.
  • Используйте леденцы без сахара или спреи для увлажнения рта.
  • Пейте больше воды и избегайте алкоголя перед сном — он усиливает обезвоживание.

Сравнение причин

Причина

Признаки

Что делать

Дыхание ртом

Храп, сухость, неприятный запах

Спать на боку, увлажнять воздух

Кислотный рефлюкс

Першение, горечь, кашель ночью

Не есть перед сном, приподнять изголовье

Обезвоживание

Жажда, сухость кожи и губ

Пить больше воды, увлажнитель

Апноэ

Храп, усталость, паузы в дыхании

Обследование у сомнолога

Аллергия

Насморк, зуд, заложенность

Очистка спальни, антигистаминные

Лекарства

Начало сухости после приёма препарата

Консультация врача, смена схемы

А что если сухость не проходит?

Если горло остаётся сухим более 2-3 недель, особенно при появлении хрипоты, боли или затруднённого глотания, обратитесь к врачу. Иногда причина кроется в заболеваниях щитовидной железы, синдроме Шегрена (аутоиммунное нарушение работы слюнных желез) или хронических нарушениях сна

Советы на каждый день

  • Поддерживайте температуру в спальне 18-20 °C.
  • Проветривайте комнату перед сном.
  • Не курите — табачный дым раздражает слизистую.
  • Попробуйте "ночную воду" — негазированную, слегка подсоленную для удержания влаги.
  • Съешьте перед сном пару ломтиков огурца — натуральное средство против сухости

Мифы и правда

  • Миф: сухое горло — просто от простуды.
    Правда: чаще виноваты воздух, рефлюкс или лекарства.
  • Миф: поможет горячий чай с мёдом.
    Правда: слишком горячие напитки пересушивают слизистую — лучше тёплые.
  • Миф: увлажнитель — излишество.
    Правда: при отоплении зимой он жизненно необходим.

Сухость в горле по утрам — не болезнь, а сигнал. Она может говорить о неправильном дыхании, сухом воздухе, нарушении сна или внутреннем дисбалансе. Исправив привычки — увлажнив комнату, наладив питьевой режим и дыхание через нос — вы вернёте комфорт утрам и избавитесь от раздражения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Волосы перестали выпадать — всё благодаря одному правилу, о котором не говорят в рекламе сегодня в 16:18
Витамины группы B ускоряют рост и укрепляют волосы — трихологи

Витамины, минералы и нутрикосметика — как питание и добавки изнутри помогают предотвратить выпадение и восстановить здоровье волос.

Читать полностью » Елена Малышева объяснила: импотенция может быть признаком надвигающегося инфаркта сегодня в 12:33
Считал, что устал и перегорел — а оказалось, сердце не справляется

Почему импотенция может быть сигналом надвигающегося инфаркта? Елена Малышева объяснила, к каким врачам нужно обращаться при проблемах с потенцией и почему психолог не решит эту проблему.

Читать полностью » На курорте Роза Хутор пройдет конференция, посвященная превентивной медицине и антистрессу сегодня в 12:13

12-15 ноября на курорте пройдет III Ежегодная конференция "Технологии для санатория будущего. Превентивная медицина и антистресс".

Читать полностью » Диетолог Писарева рассказала, как сократить вредные перекусы сегодня в 12:06
Мозг требует сахара, тело страдает: еда, которая ворует энергию

Диетолог Ирина Писарева рассказала NewsInfo, как избежать "пищевого мусора" в своем рационе.

Читать полностью » Когда узнала, что бессонница не всегда из-за гормонов — поменяла свои привычки сегодня в 11:46

Мифы о здоровье могут вредить вашему организму. Узнайте, что действительно полезно, а что — очередной миф, который только отнимает ваше время и силы.

Читать полностью » Терапевт Светлана Бурнацкая объяснила, как отличить грипп от простуды по первым симптомам сегодня в 11:30
Утром чувствовала себя отлично — к обеду грипп свалил с ног

Как отличить грипп от обычной простуды и почему болезнь начинается буквально "с удара"? Врачи объясняют, какие симптомы должны насторожить и какие штаммы вируса ожидаются в новом сезоне.

Читать полностью » Три главных секрета питания, которые помогут облегчить симптомы менопаузы — попробуйте сейчас сегодня в 10:46

Как правильно питаться в период менопаузы, чтобы снизить симптомы и поддержать здоровье? Эти простые и эффективные продукты помогут вам облегчить этот важный этап.

Читать полностью » Врач-гигиенист Гришина: постоянный стресс может привести к микротрещинам эмали сегодня в 10:26
После тренировки почувствовала щёлк в зубе — оказалось, не просто усталость

Почему даже небольшой скол на зубе нельзя игнорировать? Врач объясняет, как стресс, спорт и прикус влияют на здоровье эмали и когда пора идти к стоматологу.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Кайли Дженнер лайкнула публикацию Шаламе в соцсетях после слухов о разрыве
Питомцы
Раньше думала, кошке нужна вилла — теперь знаю секрет: маленькая квартира идеальна для счастья
Дом
Уксус помогает удалить запах пота и отбелить ткани — советы специалистов
УрФО
В Екатеринбурге студент из Камеруна осужден за сбыт наркотиков
СФО
Ямал закупит оленину и консервы для учебных заведений и больниц — портал ЕИС
Красота и здоровье
Один инструмент — и маникюр, как из салона: как нарисовать идеальный горошек дома
Туризм
Под ногами бурлила лава, вокруг — лёд: Камчатка показала своё настоящее лицо
Садоводство
Феермер Джеролмак: имбирь формирует урожай за 8 месяцев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet