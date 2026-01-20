Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© ru.freepik.com is licensed under public domain
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 9:21

Свис живота после 50 оказался не про слабый пресс: включила этот комплекс утром — и стало заметно иначе

Приседания с вытяжением вверх улучшает контроль корпуса — Джаррод Ноббе

После 50 лет "свис живота" чаще беспокоит не из-за слабого пресса, а из-за сочетания осанки, общей активности и того, как тело держит напряжение в движении. Поэтому утренний короткий комплекс может дать более заметный эффект, чем редкие тяжёлые тренировки "на пресс". Главное — регулярность: небольшая рутина каждый день работает лучше, чем редкие длинные занятия. Об этом сообщает автор Джаррод Ноббе (магистр, CSCS).

Почему короткая утренняя рутина может сработать лучше

Утро удобно тем, что привычку проще закрепить, пока не вмешались стресс, дела и усталость. Такой формат не "обещает чудо за ночь", но помогает запускать тело: мягко повышает пульс, включает мышцы корпуса и возвращает ощущение собранности. Когда движение становится автоматическим, растёт последовательность, а именно она чаще всего и приводит к изменениям.

Важно и то, что комплекс ориентирован на суставосберегающие упражнения. Они улучшают контроль корпуса, дыхание и устойчивость — то есть помогают телу двигаться более экономно и ровно. А когда вы весь день держитесь прямее и увереннее, живот визуально выглядит аккуратнее даже без "жёсткого" качания пресса.

Программа на 5 минут работы и 1 минуту пауз

Для тренировки не нужно оборудование — только немного места и вес собственного тела. Схема простая: по 40 секунд движения, затем 20 секунд отдыха, и так по кругу. Пройдите круг дважды — вместе с паузами получится около шести минут.

  1. Стоячий марш с "корсетом" из кора — 40 секунд.
  2. Приседания с собственным весом и вытяжением вверх — 40 секунд.
  3. Похлопывания по плечам в наклонной планке — 40 секунд.
    Отдых между упражнениями — 20 секунд, затем повторите цикл ещё раз.

Стоячий марш с акцентом на корпус

Встаньте прямо, ноги на ширине бёдер. Лёгким усилием подтяните живот, словно затягиваете широкий ремень вокруг талии. Поднимайте колени поочерёдно до комфортной высоты, сохраняя ровный торс и спокойное дыхание. Если баланс даётся сложно, можно выполнять марш, слегка опираясь на стену или спинку стула.

Приседание и вытяжение вверх

Поставьте стопы немного шире бёдер и сядьте тазом назад в удобный присед без рывков. Поднимайтесь через пятки и в верхней точке вытягивайте руки над головой, полностью расправляя корпус. Темп держите контролируемым, чтобы движение оставалось устойчивым. При необходимости используйте вариант с опорой на стул или уменьшайте глубину приседа.

Наклонная планка с касанием плеч

Поставьте руки на устойчивую поверхность (кровать, скамью, столешницу) и отойдите ногами назад, чтобы тело было прямой линией. Напрягите корпус и ягодицы, затем поочерёдно касайтесь ладонью противоположного плеча, стараясь не "раскачивать" таз. Для новичков подойдёт вариант без касаний — просто удержание наклонной планки.

Что усилит эффект от комплекса

Лучше всего рутина работает в связке с простыми ежедневными опорами: выполнять её в одно и то же время, дышать ровно через нос и не торопиться с переходами. Дополнительно помогает привычка чаще оставаться в вертикальном положении в течение дня — ходьба и обычная активность поддерживают то, что вы "включили" утром. Прогресс удобнее оценивать раз в неделю по самочувствию, уровню энергии и тому, как сидит одежда, а не по ежедневным колебаниям веса.

Автор Артём Кравцов
Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

