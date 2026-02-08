Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка вечером пьет кофе
Девушка вечером пьет кофе
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 18:03

Кофе, выпитый не вовремя, теряет силу: часы, которые решают, продлит напиток жизнь или украдёт сон

Кофе давно перестал быть просто бодрящим напитком и всё чаще рассматривается как часть здорового образа жизни. Учёные находят всё новые доказательства того, что он может снижать риски серьёзных заболеваний и положительно влиять на продолжительность жизни. Однако значение имеет не только количество выпитых чашек, но и время, когда человек берётся за кофе. Об этом сообщает издание Daily Post.

Почему время употребления кофе имеет значение

На первый взгляд может показаться, что кофе полезен в любое время суток, если соблюдать умеренность. Но современные исследования указывают на более сложную картину. Учёные всё чаще обращают внимание на связь между биологическими ритмами человека и реакцией организма на кофеин. Оказалось, что утренние часы наиболее благоприятны для получения максимального эффекта от напитка. Именно в это время кофе лучше всего "встраивается" в естественные процессы бодрствования и не конфликтует с внутренними настройками организма.

По данным исследований, умеренное потребление кофе — от трёх до пяти чашек в день — связано с более низким риском преждевременной смерти. При этом всё больше доказательств говорит о том, что употребление напитка до полудня даёт лучшие результаты по сравнению с привычкой пить кофе в течение всего дня. Это особенно важно на фоне новых данных о том, что в составе кофе содержатся биологически активные соединения, способные влиять на обмен веществ и уровень сахара в крови, включая противодиабетические молекулы, обнаруженные учёными в обжаренных зёрнах.

Данные масштабного исследования

Европейский кардиологический журнал опубликовал результаты анализа, в котором учитывались привычки десятков тысяч людей. Учёные изучили данные 40 725 взрослых участников программы NHANES, а также 1 463 человек из исследования образа жизни мужчин и женщин. Особое внимание уделялось именно времени суток, когда люди пили кофе, а не только его количеству.

"Мы должны признать, что уже накоплено значительное количество доказательств того, что употребление кофе, особенно в утренние часы, вероятно, полезно для здоровья. Поэтому пейте кофе, но делайте это утром", — отмечается в European Heart Journal.

Анализ показал существование двух основных моделей поведения. Около трети участников пили кофе преимущественно утром, тогда как примерно 14% распределяли его потребление равномерно в течение дня. Именно у первой группы были зафиксированы наиболее выраженные положительные эффекты, в том числе в показателях сердечно-сосудистого здоровья.

Влияние на здоровье и биоритмы

У людей, которые ограничивались утренним кофе, риск смерти от любых причин был на 16% ниже по сравнению с теми, кто вовсе не употреблял этот напиток. Ещё более заметной оказалась разница в показателях сердечно-сосудистой смертности — она была ниже на 31%. При этом у тех, кто пил кофе на протяжении всего дня, подобных преимуществ выявлено не было.

Исследователи связывают это с воздействием кофеина на внутренние биологические часы человека. Утром он усиливает естественную активность нервной системы, тогда как во второй половине дня может мешать её постепенному снижению. Это приводит к сбоям циркадных ритмов и проблемам со сном, что частично объясняет, почему у людей часто возникает дневная тяга к кофе и ощущение неровной энергии ближе к вечеру.

Дополнительные эффекты кофе

Эксперты подчёркивают, что кофе содержит не только кофеин, но и сотни других соединений, влияющих на работу мозга. Они помогают повысить концентрацию, улучшить настроение и субъективное ощущение бодрости. Регулярное употребление напитка также связывают со снижением риска депрессии, болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера.

Отдельные исследования показывают, что как кофе с кофеином, так и без него при употреблении до четырёх чашек в день может снижать риск развития диабета второго типа по сравнению с минимальным потреблением. Масштабные наблюдения, проведённые при поддержке Национального института здравоохранения, также зафиксировали снижение риска сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, инсульта и инфекций при употреблении 4-5 чашек кофе в день, без увеличения онкологических рисков.

В итоге учёные сходятся во мнении, что кофе может быть полезной привычкой, если учитывать биоритмы организма. Утреннее употребление позволяет получить максимум пользы для здоровья и избежать негативного влияния на сон, делая кофе частью сбалансированного и устойчивого режима дня.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.

