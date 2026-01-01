Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Фрилансер работает за ноутбуком, сидя в кафе
Фрилансер работает за ноутбуком, сидя в кафе
© https://pixabay.com by Firmbee is licensed under Free
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 21:56

Думала, что важна только крепость кофе — пока не узнала, что решает время

Утренний кофе связывают со снижением риска смерти на 16% — Prevention

Многие пьют кофе "когда получится" — кто-то утром, кто-то растягивает чашки до вечера. Но учёные всё чаще говорят: важны не только количество и крепость, но и время. Одно исследование показало, что утренний кофе может быть связан с более низким риском преждевременной смерти, тогда как привычка пить кофе весь день такой связи не даёт. Об этом сообщает Prevention.

Что именно выяснили исследователи

Работа, опубликованная в European Heart Journal, изучала взаимосвязь между временем употребления кофе и долголетием. В анализ включили 40 725 взрослых из американского исследования NHANES (1999-2018). Участников спрашивали, что и когда они ели и пили хотя бы в один день, включая кофе. Кроме того, была подгруппа из 1 463 человек, которые вели подробный дневник питания и напитков в течение недели. Затем эти данные сопоставили с реестром смертности и причинами смерти за примерно 9-10 лет наблюдения.

Результат оказался довольно конкретным. По сравнению с теми, кто вообще не пил кофе, люди, которые пили его утром, имели:

  • на 16% ниже риск смерти от любых причин;
  • на 31% ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом у тех, кто пил кофе на протяжении всего дня, такого снижения риска по сравнению с непьющими кофе не обнаружили.

Почему "утро" может быть ключом

Авторы исследования подчёркивают: потенциальное объяснение связано с циркадными ритмами — внутренними биологическими часами. Кофеин, выпитый позже, может ухудшать сон и мешать нормальной секреции мелатонина. А если сон становится хуже, часть потенциальной пользы кофе может "сгорать" на фоне хронического недосыпа и нарушенного восстановления организма.

Профилактический кардиолог Адедапо Илуйомаде объясняет, что поздний кофе способен сдвигать режим сна, а это влияет на гормоны, стрессовую нагрузку и состояние сердечно-сосудистой системы. Диетолог Мелисса Мроз-Планеллс добавляет: плохой сон сам по себе связан с повышенным риском смертности, поэтому привычка "перекофеиниваться" во второй половине дня может иметь долгосрочные последствия.

Сколько кофе лучше работает в этой модели

Интересно, что у "утренних" любителей кофе положительная связь сохранялась и при 2-3 чашках в день, и при употреблении более трёх чашек. А вот при количестве "одна чашка или меньше" эффект был слабее — то есть, судя по данным исследования, умеренное утреннее потребление выглядит наиболее выигрышно.

"Наши результаты показывают, что важно не только то, пьёте ли вы кофе или сколько его пьёте, но и время суток, когда вы его пьёте", — заявила старший автор исследования Лу Ци, доктор медицины, доктор философии и профессор Школы общественного здравоохранения и тропической медицины имени Селии Скотт Уэзерхед при Университете Тулейн в пресс-релизе.

В чём польза кофе сама по себе

Кофе ценят не только за бодрость. По словам Мроз-Планеллс, он содержит фенольные кислоты и флавоноиды — антиоксиданты, которые помогают организму бороться с повреждениями от свободных радикалов. Исследования также связывают умеренное употребление кофе с более низким риском ряда хронических заболеваний, включая диабет 2 типа, некоторые виды рака и нейродегенеративные расстройства. Но эксперты подчёркивают: это наблюдательные связи, а не строгие доказательства причинности, поэтому реакцию на кофеин всегда стоит оценивать индивидуально.

Как применять это на практике

Логика проста: если вы любите кофе, старайтесь выпивать основную часть напитка утром и не растягивать привычку до вечера. Так кофе лучше вписывается в биологические ритмы и меньше мешает качеству сна. А после обеда можно постепенно переходить на воду, травяные чаи или напитки без кофеина, чтобы сохранить и энергию, и восстановление.

В итоге вывод выглядит довольно дружелюбно: утренний кофе — не только удовольствие, но и привычка, которая, по данным исследования, может быть связана с более здоровым старением. Главное — не превращать его в "фон" на весь день и помнить, что сон остаётся не менее важным фактором долголетия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Электролиты восстанавливают водно-солевой баланс после алкоголя — врач Мельникова вчера в 17:53
Утро после застолья бьёт по всему телу: с чего начинать восстановление

Обезвоживание, слабость и головная боль — типичные спутники похмелья. Врач объяснила, какие продукты и напитки действительно помогают восстановиться.

Читать полностью » Выдвижение челюсти включает мышцы шеи и овала лица — Healthy вчера в 16:14
Овал лица поплыл и шея выдала возраст — делаю это упражнение по минуте в день и вижу разницу

Простое и незаметное упражнение для овала лица и шеи: как задействовать нужные мышцы, снизить напряжение и поддержать чёткий контур без сложных практик.

Читать полностью » Диетолог предупредила о рисках, связанных с доеданием новогодних салатов утром - Лента.ру вчера в 14:40
Эти остатки салатов вам не покажутся съедобными — но лучше отказаться, чем рисковать здоровьем

Врач-диетолог предупредила, чем грозит привычка доедать новогодние салаты на следующий день. Сохранение еды при неправильной температуре может привести к отравлению.

Читать полностью » Екатерина Титова: чипсы и картофель фри увеличивают риск диабета и других заболеваний вчера в 14:40
Не просто калории: что на самом деле происходит с вашим организмом, когда вы едите чипсы и картошку фри

Чипсы и картофель фри оказывают серьезное влияние на печень и поджелудочную железу, а также повышают риск развития диабета. Как избежать негативных последствий — читайте внутри.

Читать полностью » Спрос на детокс-услуги в России вырос в разы на фоне новогодних праздников - Mash вчера в 14:40
Эти капельницы кажутся привычными — но именно они заполнили медицинские графики на Новый год

В период праздников спрос на детокс-услуги взлетел, и стоимость процедур значительно увеличилась. Почему так популярны капельницы и кто в группе риска?

Читать полностью » В Саратове врачи спасли жизнь беременной женщине с полиорганной недостаточностью - ОКБ вчера в 14:40
Искусственная кома и реанимация: как врачи Саратовской больницы смогли спасти женщину с полиорганной недостаточностью

В Саратове врачи спасли беременную женщину с полиорганной недостаточностью, которая более месяца находилась в искусственной коме.

Читать полностью » В Мурманской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ - Роспотребнадзор вчера в 14:28
Эти цифры кажутся незначительными, но именно они показывают рост заболеваемости в Мурманске

В Мурманской области зафиксирован резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, особенно среди детей. Эксперты выявили активную циркуляцию вирусов.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Дибба связывает кислотные напитки с повреждением слизистой вчера в 12:29
Один популярный напиток подрывает ЖКТ — большинство пьёт его каждый день и не замечает

Узнайте, какой популярный напиток может негативно сказаться на здоровье кишечника. Один простой шаг поможет улучшить ваше самочувствие.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Чайные листья разрыхляют почву и улучшают доступ воздуха к корням — House Digest
Дом
Мойка на кухонном острове превращает его в зону грязной посуды и брызг — Yard Gardener
Питомцы
Кошки снижают ласковость при стрессе и изменении среды – Fanpage
Туризм
Доминика даёт возможность наблюдать и нырять рядом с кашалотами — Forbes
Наука
Разработана назальную вакцину от аллергии на арахис — JACI
Авто и мото
Топливо в полном баке расширяется и может повредить систему — АЗС
Спорт и фитнес
Лень сопровождается чувством вины после отказа от тренировки — психологи
Еда
Прогрев яиц с сахаром дал устойчивую массу для бисквита — кулинары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet