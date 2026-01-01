Думала, что важна только крепость кофе — пока не узнала, что решает время

Многие пьют кофе "когда получится" — кто-то утром, кто-то растягивает чашки до вечера. Но учёные всё чаще говорят: важны не только количество и крепость, но и время. Одно исследование показало, что утренний кофе может быть связан с более низким риском преждевременной смерти, тогда как привычка пить кофе весь день такой связи не даёт. Об этом сообщает Prevention.

Что именно выяснили исследователи

Работа, опубликованная в European Heart Journal, изучала взаимосвязь между временем употребления кофе и долголетием. В анализ включили 40 725 взрослых из американского исследования NHANES (1999-2018). Участников спрашивали, что и когда они ели и пили хотя бы в один день, включая кофе. Кроме того, была подгруппа из 1 463 человек, которые вели подробный дневник питания и напитков в течение недели. Затем эти данные сопоставили с реестром смертности и причинами смерти за примерно 9-10 лет наблюдения.

Результат оказался довольно конкретным. По сравнению с теми, кто вообще не пил кофе, люди, которые пили его утром, имели:

на 16% ниже риск смерти от любых причин;

на 31% ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом у тех, кто пил кофе на протяжении всего дня, такого снижения риска по сравнению с непьющими кофе не обнаружили.

Почему "утро" может быть ключом

Авторы исследования подчёркивают: потенциальное объяснение связано с циркадными ритмами — внутренними биологическими часами. Кофеин, выпитый позже, может ухудшать сон и мешать нормальной секреции мелатонина. А если сон становится хуже, часть потенциальной пользы кофе может "сгорать" на фоне хронического недосыпа и нарушенного восстановления организма.

Профилактический кардиолог Адедапо Илуйомаде объясняет, что поздний кофе способен сдвигать режим сна, а это влияет на гормоны, стрессовую нагрузку и состояние сердечно-сосудистой системы. Диетолог Мелисса Мроз-Планеллс добавляет: плохой сон сам по себе связан с повышенным риском смертности, поэтому привычка "перекофеиниваться" во второй половине дня может иметь долгосрочные последствия.

Сколько кофе лучше работает в этой модели

Интересно, что у "утренних" любителей кофе положительная связь сохранялась и при 2-3 чашках в день, и при употреблении более трёх чашек. А вот при количестве "одна чашка или меньше" эффект был слабее — то есть, судя по данным исследования, умеренное утреннее потребление выглядит наиболее выигрышно.

"Наши результаты показывают, что важно не только то, пьёте ли вы кофе или сколько его пьёте, но и время суток, когда вы его пьёте", — заявила старший автор исследования Лу Ци, доктор медицины, доктор философии и профессор Школы общественного здравоохранения и тропической медицины имени Селии Скотт Уэзерхед при Университете Тулейн в пресс-релизе.

В чём польза кофе сама по себе

Кофе ценят не только за бодрость. По словам Мроз-Планеллс, он содержит фенольные кислоты и флавоноиды — антиоксиданты, которые помогают организму бороться с повреждениями от свободных радикалов. Исследования также связывают умеренное употребление кофе с более низким риском ряда хронических заболеваний, включая диабет 2 типа, некоторые виды рака и нейродегенеративные расстройства. Но эксперты подчёркивают: это наблюдательные связи, а не строгие доказательства причинности, поэтому реакцию на кофеин всегда стоит оценивать индивидуально.

Как применять это на практике

Логика проста: если вы любите кофе, старайтесь выпивать основную часть напитка утром и не растягивать привычку до вечера. Так кофе лучше вписывается в биологические ритмы и меньше мешает качеству сна. А после обеда можно постепенно переходить на воду, травяные чаи или напитки без кофеина, чтобы сохранить и энергию, и восстановление.

В итоге вывод выглядит довольно дружелюбно: утренний кофе — не только удовольствие, но и привычка, которая, по данным исследования, может быть связана с более здоровым старением. Главное — не превращать его в "фон" на весь день и помнить, что сон остаётся не менее важным фактором долголетия.