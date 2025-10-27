Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Боль в зубе
Боль в зубе
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 21:03

Из фруктов — в пасту и гель: природная формула, которая держится на зубах дольше обычного

Флавоноид из яблок и инжира показал антимикробное действие против бактерий полости рта

Натуральные средства все чаще становятся предметом научных исследований, особенно там, где речь идёт о замене антибиотиков. Недавняя работа бразильских учёных показала, что одно из растительных соединений, найденных в привычных фруктах, может стать основой для новых средств против воспаления дёсен и заболеваний пародонта.

Что нашли учёные

Исследователи из Школы стоматологии Араракуара при Университете Сан-Паулу обратили внимание на морин — биофлавоноид, содержащийся в кожуре яблок, листьях гуавы, инжире, миндале и даже в некоторых сортах чая. В лабораторных экспериментах они изучили действие этого вещества на бактериальные биоплёнки, которые имитируют развитие воспалительных процессов в полости рта.

Результаты показали: порошок на основе морина обладает выраженным антимикробным, антиоксидантным и противовоспалительным эффектом. Эти свойства делают его перспективным кандидатом для создания средств, способных помочь без использования антибиотиков.

"Идея состоит в том, чтобы воспользоваться этим природным соединением, его выгодами и преимуществами, и преобразовать всё это так, чтобы его можно было использовать для профилактики и лечения кариеса и заболеваний пародонта", — пояснила автор исследования Лусиана Солера Сэйлс.

Как работает морин

Морин — натуральное соединение, доступное и недорогое. Чтобы сделать его стабильным и безопасным для применения в ротовой полости, исследователи создали специальный порошок. Технология аналогична производству сухого молока: вещество высушивается и превращается в форму, удобную для добавления в зубные пасты, ополаскиватели или гели.

Команда добавила к морину альгинат натрия и геллановую камедь — полимеры, которые защищают активное вещество от быстрого разрушения и позволяют ему дольше удерживаться на поверхности зубов и дёсен. Благодаря этому соединение высвобождается постепенно, сохраняя активность даже при постоянном контакте со слюной.

"Идея состоит в том, чтобы предоставить платформу, которая действует как дополнение и может быть полезна, например, для людей с ограниченными двигательными навыками, которые не могут правильно чистить зубы", — отметил профессор Фернанда Лоренсан Бригенти.

Почему это важно

Современное лечение заболеваний дёсен обычно включает профессиональную чистку, удаление зубного камня и, при необходимости, применение местных антибиотиков. Но с каждым годом устойчивость бактерий к противомикробным препаратам растёт, и врачи всё чаще ищут альтернативные решения.

Морин может стать таким вариантом — безопасным и растительным средством, способным сдерживать рост вредных микроорганизмов, не нарушая баланс микрофлоры полости рта. Учёные подчеркивают, что просто есть яблоки или инжир недостаточно: активное вещество должно пройти обработку и быть введено в состав специализированных средств ухода.

Шаг за шагом: как это может применяться

  1. Исследователи планируют протестировать порошок на животных моделях, чтобы убедиться в его безопасности.
  2. После этого начнутся клинические испытания с участием добровольцев.
  3. При положительных результатах морин может появиться в составе зубных паст, ополаскивателей или лечебных гелей для дёсен.
  4. Производители смогут выпускать продукты, предназначенные для профилактики воспалений, особенно у пожилых людей и пациентов с ограниченной подвижностью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: чрезмерное использование антибиотиков при воспалении дёсен.
  • Последствие: снижение эффективности лечения из-за развития устойчивых бактерий.
  • Альтернатива: натуральные средства с антимикробными свойствами, такие как морин, прополис или экстракт зелёного чая, которые поддерживают микробиом без побочных эффектов.

А что если морин не подойдёт всем?

Учёные предупреждают: "натуральный" не всегда означает "безопасный". Любое активное вещество может вызвать индивидуальную реакцию или быть неэффективным без правильной дозировки.

"Маркировка "натуральный" не означает автоматически безопасный, особенно без данных человека", — отметила стоматолог Илона Фотек.

Поэтому перед применением подобных средств важно дождаться официальных клинических подтверждений и рекомендаций специалистов.

Плюсы и минусы природного подхода

Плюсы:

  • доступность и низкая стоимость сырья;
  • отсутствие риска антибиотикорезистентности;
  • мягкое действие без раздражения слизистой;
  • возможность использования в профилактических средствах.

Минусы:

  • необходимы длительные исследования на людях;
  • возможна нестабильность соединений;
  • трудности с точной дозировкой;
  • необходимость в промышленной переработке.

FAQ

Как скоро появятся такие продукты?
Первые результаты на животных могут быть опубликованы в течение двух лет. После успешных испытаний появятся клинические образцы для тестирования на людях.

Можно ли просто есть больше фруктов с морином?
Нет, поскольку активное вещество в продуктах находится в слишком низких концентрациях и не усваивается локально в ротовой полости.

Заменит ли морин полностью антибиотики?
Скорее всего, нет. Он станет дополнением к терапии, особенно в профилактике и лёгких формах воспаления.

Мифы и правда

  • Миф: все растительные вещества безопасны.
    Правда: некоторые фитосоединения требуют точной дозировки и проверки на аллергенность.
  • Миф: антибиотики можно полностью исключить.
    Правда: при тяжёлых инфекциях они остаются необходимыми.
  • Миф: натуральные пасты неэффективны.
    Правда: современные формулы с активными растительными компонентами показывают высокую эффективность при правильном применении.

2 факта о морине

  1. Морин относится к группе флавоноидов, известных антиоксидантной активностью.
  2. В стоматологии морин может стать первым растительным соединением, доказавшим антимикробное действие в контролируемых условиях.

Исторический контекст

Проблемы дёсен известны с древности: археологи находят следы пародонтита даже у египетских мумий. Только в XX веке появились антисептики и антибиотики. Теперь наука возвращается к идее природных средств, но на новом уровне — с точной дозировкой и научным обоснованием.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Специалисты: белковое питание после 60 лет помогает предотвратить потерю мышечной массы сегодня в 16:39
Организм стареет не от возраста, а от дефицита вот этого вещества

Белок помогает пожилым людям сохранять силу, ясность ума и здоровье. Какие продукты лучше включить в рацион, чтобы питание стало источником энергии и долголетия?

Читать полностью » Врачи сообщили, что тип кожи меняется с возрастом, климатом и уровнем стресса сегодня в 16:25
Кожа говорит больше, чем зеркало: как узнать почему уход не работает

Узнайте, как быстро определить тип кожи и выбрать идеальные средства ухода с помощью простых тестов, которые откроют секреты вашей кожи.

Читать полностью » Стилисты советуют подбирать ботильоны в тон колготам для визуального удлинения ног сегодня в 15:27
Эта пара обуви творит чудеса: делает стройнее, выше и моложе без усилий

Ботильоны — не просто удобная обувь. Стилисты раскрывают, как носить их после 40, чтобы выглядеть элегантно, не теряя комфорта и индивидуальности.

Читать полностью » Подбор тонального крема рекомендуется проводить при дневном свете для точного совпадения оттенка сегодня в 15:14
Идеальный тон без фильтра: секрет, который визажисты не раскрывают

Узнайте, как правильно выбрать идеальный тональный крем с пошаговым руководством. Мы расскажем о главных ошибках и секретах идеального покрытия для любого типа кожи.

Читать полностью » Алюминиевая фольга не подходит для хранения еды из-за роста бактерий — Картрайт сегодня в 14:28
Завернул котлету — накормил бактерий: чем опасно хранить еду под блестящей крышкой

Учёные предупреждают: привычка хранить еду в алюминиевой фольге может быть опасной. Почему фольга не защищает от бактерий и чем её заменить?

Читать полностью » Терапевт Дебора Ли объяснила, как сбалансированный завтрак влияет на здоровье и концентрацию сегодня в 14:10
Почему завтрак важнее обеда: одна привычка, которая снижает риск деменции

Почему завтрак до 9 утра улучшает концентрацию, настроение и даже снижает риск деменции — советы врача-терапевта Деборы Ли о правильном начале дня.

Читать полностью » Дизайнер Калошина рассказала, как создать осенний образ в стиле тихий люкс сегодня в 14:08
Когда осень выглядит дорого: тренды сезона, в которых невозможно остаться незамеченной

Дизайнер Александра Калошина раскрыла NewsInfo главные секреты модного образа осени-2025.

Читать полностью » Коллаген поддерживает упругость кожи и здоровье суставов после тридцати лет — Эндрю Вейл сегодня в 13:13
Если бы молодость продавали в банке, это был бы коллаген — но не всё так просто

С возрастом синтез коллагена снижается, но поддерживать его можно с помощью питания, витаминов и защиты кожи. Разбираемся, что действительно работает, а что — просто маркетинг.

Читать полностью »

Новости
Дом
Исследование NSF International: губки и мойки признаны самыми загрязнёнными зонами кухни
Питомцы
Зубные заболевания у собак и кошек становятся причиной экстренных визитов к врачу
Еда
Исследование Падуанского университета показало: микропластик найден в 26 из 28 образцов сыра
Туризм
Суд в Перми взыскал с турфирмы 227 тысяч рублей за нарушение условий поездки в Астану
УрФО
В Челябинске депутатам гордумы запретят менять партию после выборов
Спорт и фитнес
Фитнес-эксперт Виктория Турищева представила комплекс для снижения жира внизу живота
Наука
Frontiers: каждый процент счастья снижает риск смерти от неинфекционных заболеваний на 0,43%
Наука
Бёссенкёль: в норвежской пещере нашли останки 46 видов животных ледникового периода
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet