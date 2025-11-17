Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Морган Фриман
Морган Фриман
© commons.wikimedia.org by U.S. Secretary of Defense is licensed under Public domain
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 3:53

Как оставаться бодрым даже после 80: привычки легенды Голливуда, о которых мало кто знает

Морган Фриман в 88 лет сохраняет активность через спорт и работу в кино — AARP

Морган Фриман — один из тех актёров, чьё имя стало символом таланта и жизненной энергии. Несмотря на 88 лет, он продолжает активно работать в кино и делится секретами, которые помогают ему сохранять активность и бодрость. В новом интервью с AARP Фриман рассказал о своих привычках, взглядах на старение и способах поддерживать тело и ум в тонусе.

Продолжать двигаться несмотря на возраст

Фриман подчеркивает, что ключ к долгой активности заключается в постоянном движении и привычках, которые поддерживают здоровье.

"Продолжайте двигаться. В этом и заключается секрет", — заявил актёр Морган Фриман.

Он считает, что физическая активность, регулярный график и внимание к себе помогают сохранить ясность ума и бодрость. Важным элементом является не только тренажёрный зал, но и простое ежедневное движение, прогулки и активность, которая вовлекает всё тело.

"Не впускай в себя старика", — цитирует Клинта Иствуда Фриман.

Эта мысль стала для него жизненным принципом, позволяющим не терять силы и оптимизм даже в зрелом возрасте.

Новые проекты и возвращение к известным ролям

Фриман не собирается останавливаться на достигнутом. Его фильмография насчитывает почти 400 ролей, и он продолжает расширять её новыми проектами. Недавно вышел фильм "Теперь ты меня видишь 3”, где актёр вернулся к образу фокусника Таддеуса Брэдли.

"Вам проще учить свои реплики, вам проще вжиться в роль, вам проще взаимодействовать с теми же актёрами, с которыми вы взаимодействовали раньше, — Морган объяснил. — Вы знаете, чего ожидать. Это упрощает задачу", — рассказал об этой работе Морган Фриман.

Для него работа в кино — не только профессия, но и способ поддерживать активность ума и памяти. Опыт и привычки помогают быстрее погружаться в роли и взаимодействовать с коллегами.

Гольф как инструмент поддержания здоровья

Помимо съёмок, Фриман увлекается гольфом. Он отмечает, что этот вид спорта идеально подходит для пожилых людей, так как сочетает движение, координацию и концентрацию.

"Должен сказать, у меня неплохо получается", — добавил Морган Фриман.

Гольф помогает тренировать тело без чрезмерной нагрузки. Разнообразие движений — наклоны, махи руками, ходьба — поддерживает гибкость, выносливость и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

"Ходишь, сутулишься, наклоняешься, размахиваешь руками, ругаешься. Это отличный вид спорта для пожилых людей. Он лучше, чем игра в бочче", — пояснил актёр Морган Фриман.

Секреты активного старения

Фриман подчёркивает важность комплексного подхода: физическая активность, правильное питание, приём витаминов и лекарств по назначению. Это позволяет не только оставаться в форме, но и сохранять ясность ума и жизненную радость.

Сравнение подходов к активности в зрелом возрасте

Подход Преимущества Недостатки Рекомендации
Тренажёрный зал Усиление мышц, выносливость Может быть сложен для новичков Начинать с лёгких нагрузок, использовать тренера
Ежедневные прогулки Простота, доступность Меньше нагрузки на мышцы Комбинировать с упражнениями на растяжку
Гольф Разнообразие движений, концентрация Требует доступ к полю Отлично для поддержания гибкости и баланса
Бочче Социальное взаимодействие Минимальная физическая нагрузка Дополнять активными видами спорта

Советы шаг за шагом: как оставаться активным после 70

  1. Вставать по утрам в одно и то же время.

  2. Включить физическую активность: прогулки, лёгкий спорт, тренажёрный зал.

  3. Сбалансированное питание, включающее витамины и микроэлементы.

  4. Поддерживать когнитивную активность: чтение, игры, творческие занятия.

  5. Планировать проекты и задачи, чтобы сохранять мотивацию и вовлечённость.

А что если…

Если пренебрегать физической активностью после 70, снижается гибкость, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний и ухудшается настроение. Регулярные упражнения, как показывает пример Фримана, могут кардинально менять качество жизни и способствовать долголетию.

Плюсы и минусы активности в зрелом возрасте

Плюсы Минусы
Улучшение самочувствия Требует дисциплины
Сохранение гибкости и силы Возможные травмы при неправильной технике
Поддержка когнитивных функций Необходимость адаптации режима под здоровье
Социальная активность Иногда требует дополнительных ресурсов (тренер, оборудование)

FAQ

Как выбрать спорт для пожилых людей?
Лучше ориентироваться на лёгкие и безопасные виды, которые развивают гибкость и координацию: гольф, плавание, ходьба, йога.

Сколько времени уделять активности в день?
Оптимально 30-60 минут умеренной нагрузки, включая кардио и растяжку.

Что лучше для умственной активности?
Чтение, изучение новых навыков, головоломки и социальное взаимодействие помогают поддерживать мозг в тонусе.

Мифы и правда о старении

  • Миф: В старости уже поздно начинать заниматься спортом.
    Правда: Любая активность полезна, даже если начать после 70 лет.

  • Миф: Пожилым достаточно минимальных движений.
    Правда: Комбинация аэробных и силовых упражнений эффективнее для здоровья.

  • Миф: Старение неизбежно ведёт к потере памяти.
    Правда: Активная умственная и физическая деятельность замедляет когнитивные изменения.

