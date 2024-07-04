Краснодарский край признали самым опасным регионом России — там туристы чаще всего обращаются за медицинской помощью из-за иссушающего ротавируса. Напомним, что в 2023 году произошла страшная трагедия, когда семилетняя девочка после купания в Сочи подхватила ротавирус. В скором времени состояние ухудшилось настолько, что её направили в реанимацию. Спасти ребёнка врачи не смогли. О том, почему лето — сезон кишечной инфекции среди малышей и как от нее уберечься, рассказал NewsInfo.Ru врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По словам эксперта, лето — сезон кишечной инфекции среди детей. Дело в том, что жара способствует ее развитию, так как продукты хранятся при повышенной температуре. 37 градусов — это идеальная температура для развития кишечных бактерий. А путь передачи инфекции — фекально-оральный.

"Все, что человек кладет в рот, может быть зараженным, начиная от ягод и фруктов, которые удобряют удобрениями из туалета, и на рынке, где люди пробуют немытые ягоды. Так можно подхватить брюшной тиф, холеру, гепатит А, дизентерию, ротавирусную инфекцию и так далее", — рассказал Жемчугов.

Второй источник — это вода. В открытых источниках может быть любая страшная инфекция, поэтому при купании в море нужно быть осторожнее и следить за ребенком. В прибрежной зоне могут размножаться, например, галофильные вибрионы, они родственники холеры, но живут в море.

"А ротавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем, это так называемый кишечный грипп. Проявления же у нее желудочно-кишечные", — уточнил эксперт.

Легко можно отравиться покупными в магазине салатами, которые хранятся там неправильно в связи с перегрузкой холодильника.

"Желудочно-кишечные инфекции и зимой тоже бывают в связи с фекально-оральным путем передачи. В первую очередь нужно пить проверенную воду, чтобы избежать заражения. В поездки лучше всего брать воду в запечатанных бутылках", — отметил врач.

По его словам, дома в большинстве городов РФ можно пить воду из крана, так как в наших водопроводных системах в большинстве регионов страны хорошая вода, она соответствует ГОСТу, ей заразиться сложно. Тем не менее, бывают случаи.

Фото: pravda. ru/Елена Галабаева