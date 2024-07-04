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Сергея Мазаева экстренно госпитализировали перед концертом
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Сергея Мазаева экстренно госпитализировали перед концертом

Лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева экстренно отвезли в реанимацию перед концертом в Калининградской области.

Он должен был выступать в Светлогорске в "Янтарь Холле" 4 июля.

"Да, это так", — сказала агентству РИА Новости директор солиста группы, отвечая на вопрос, действительно ли Мазаева увезли в реанимацию перед концертом под Калининградом.

Фото: commons. wikimedia.org/Ilya Plekhanov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).

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