Лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева экстренно отвезли в реанимацию перед концертом в Калининградской области.
Он должен был выступать в Светлогорске в "Янтарь Холле" 4 июля.
"Да, это так", — сказала агентству РИА Новости директор солиста группы, отвечая на вопрос, действительно ли Мазаева увезли в реанимацию перед концертом под Калининградом.
Фото: commons. wikimedia.org/Ilya Plekhanov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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